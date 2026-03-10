Zapamätaj si ma, vravel Norrisovi 14-ročný chlapec. Teraz ohúril F1 aj bez vodičáku

Suverénny Mercedes, strategická chyba Ferrari či aplikácia nových pravidiel sú hlavné témy, o ktorých sa hovorí v úvode novej sezóny Formuly 1.
Preteky v austrálskom Melbourne však mali aj iného hrdinu, ktorý si svojím výkonom vyslúžil slová chvály. Jediný nováčik v štartovom poli, iba 18-ročný Arvid Lindblad, skončil na skvelom ôsmom mieste.
Žiaden iný britský jazdec nedokázal v F1 bodovať v takom mladom veku, pričom v tejto štatistike sú pred ním len Max Verstappen a Lance Stroll.
"Bol fantastický. V 18-tich rokoch sa postaviť na štart pretekov F1 s novými pravidlami, muselo byť pre neho veľmi stresujúce, ale zvládol to. Bol rýchly a dokázal bodovať," vravel automobilový pretekár Richard Gonda.
Štart z ríše snov
Lindblad predvádzal od piatkových tréningov veľmi dobré výkony a hneď pri svojej prvej kvalifikácii postúpil do tretej, záverečnej časti.
Napokon štartoval z deviateho miesta, no to, čo predviedol v prvom kole po zhasnutí červených svetiel, by od tínedžera čakal iba málokto.
VIDEO: Zostrih jazdy Arvida Lindblada na Veľkej cene Austrálie 2026
Na rozdiel od tímového kolegu Liama Lawsona nezaspal na štarte a v prvej rovinke sa dostal cez Kimiho Antonelliho, Landa Norrisa aj Lewisa Hamiltona.
Na zopár sekúnd bol dokonca tretí, keďže predstihol Isacka Hadjara, no následne mu vrátil predbiehací manéver číhajúci Hamilton.
"Pomôže mu to získať sebavedomie. Celý víkend jazdil veľmi pekne, pričom nemožno povedať, že by Racing Bulls mali nejaké raketové auto. Vybojoval si to a bol to naozaj skvelý výkon," uviedol Josef Král pre EisKing TV.
Lindblad zaujal aj tým, že sa nerozpakoval brániť pozíciu pred štvornásobným šampiónom Maxom Verstappenom, aj keď jazdí za sesterský tím Red Bullu.
"Viete, celý život som drel, aby som sa dostal do F1. K skúsenejším pilotom mám veľký rešpekt, ale nehodlám im len tak prepustiť pozíciu. Som tu preto, aby som pretekal," povedal mladý jazdec.
Do hry vstúpil Helmut Marko
Arvid Lindblad má veľmi zaujímavé rodinné väzby. Jeho otec Stefan je Švéd, jeho matka Anita má indické korene a on reprezentuje Veľkú Britániu.
Priznáva, že od detstva bol vystavený viacerým odlišným kultúram a tradíciám. Aj to však z neho formovalo človeka, ktorým je v súčasnosti.
Lindblad dostal prvú motokáru ako päťročný, no spomína si aj na skorší zážitok, ktorý sa mu vryl do pamäti. Mal asi štyri roky, keď s otcom sledovali preteky F1 a pýtal sa ho, či aj on sa tam môže dostať.
"Bol to zlomový moment a začiatok mojej cesty. Keď som videl tie autá, z nejakého dôvodu som uveril tomu, že tam budem jazdiť," spomína si mladík.
V roku 2019 sa stal britským kadetským šampiónom na motokárach, následne vyhral WSK Super Master a v roku 2021 bol najlepší aj v sérii WSK Euro.
Ešte pred sezónou 2021 však vstúpil do hry Helmut Marko, ktorý si všimol vtedy 13-ročného chlapca a ponúkol mu miesto v akadémii Red Bullu.
Aj vo formulových juniorských sériách postupoval Lindblad veľmi rýchlo. Za tri roky sa posunul z F4 do F2, kde zaznamenal vo farbách Campos Racing tri víťazstvá. Pri prvom v Džidde mal 17 rokov a 254 dní, čo je rekord.
V júni minulého roka mu bola udelená špeciálna superlicencia FIA, podobne ako predtým Kimimu Antonellimu. Aj preto dnes môže jazdiť v kráľovnej motošportu, hoci ešte nemá vodičský preukaz.
Ohúril na trati aj mimo nej
O tom, že v sezóne 2026 zaujme Arvid Lindblad voľné miesto v Racing Bulls, sa dozvedel počas Veľkej ceny Kataru. Bolo to výnimočné, keďže vtedy bol s ním jeho otec a mohli to prežívať spolu.
Do sveta F1 vstúpil v čase najzásadnejšej zmeny pravidiel za posledné roky, no ôsmym miestom z Albert Parku potvrdil, že má veľký talent.
"Ohúril ma na trati i mimo nej. Je veľmi pokojný a zdá sa, že sa ničoho nezľakne. Je rýchly a tiež zvedavý. Kladie nám veľa otázok a robí to, čo od neho žiadame," vyjadril sa šéf tímu Racing Bulls Alan Permane.
V Austrálii ukázal, že sa na trati nebojí ani úradujúceho šampióna F1 Landa Norrisa, s ktorým ho spája moment, ktorý obletel internet.
VIDEO: Stretnutie Lindblada a Norrisa v roku 2021 od 3:14 min
Keď mal Lindblad 14 rokov, na krátko sa stretol s jazdcom McLarenu. Prišiel k nemu, podal mu ruku a povedal prvé, čo mu v tej chvíli napadlo:
"Chcem, aby si si ma zapamätal. Uvidíme sa o päť rokov."
"Trochu som sa inšpiroval príbehom medzi Lewisom Hamiltonom a Ronom Dennisom, keď mu Lewis povedal, že raz bude šoférovať jeho auto," dodal.
Jeho predpoveď vyšla prakticky dokonale a už najbližší víkend bude môcť v Číne potvrdiť, že jeho debut nebol náhodou, ale že môže pravidelne bodovať.