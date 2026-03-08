Mercedes má obrovský náskok. Nové pravidlá F1? Som ich veľkým kritikom, vraví expert

S novými monopostami, pohonnými jednotkami či systémom predbiehania vstúpila formula 1 do svojej novej éry. Preteky v Austrálii najmä v úvode bavili, keďže sa úspešné manévre striedali aj na čele pretekov.
Napokon sa však potvrdilo to, čo naznačili už predsezónne testy. Mercedes získal double a svoje šieste víťazstvo dosiahol Brit George Russell.
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Sympatický výkon predviedli aj jazdci Ferrari, no doplatili na chybnú stratégiu počas virtuálneho safety caru. Automobilový pretekár a televízny expert RICHARD GONDA si však nemyslí, že by sa tým pripravili o víťazstvo.
"Leclerc bol síce nabudený po dobrom štarte a aj po tom, čo predbehol Russella, ale Mercedes je ďaleko pred ostatnými," povedal pre Sportnet.
Pretekom predchádzal šokujúci moment, keď Oscar Piastri havaroval už pred príchodom na štart. Ako ste videli toto zaváhanie?
Na prvý pohľad to vyzerá ako zbytočná chyba a asi všetci sme si najskôr mysleli, že nemal dostatočne zahriaté pneumatiky, alebo že vyšiel na obrubník.
Po pretekoch však Oscar povedal, že v ten daný moment, keď sa roztočil, mu prvýkrát poslala batéria o 100 kW väčší výkon na zadné kolesá, s čím nepočítal. Aj preto som veľkým kritikom súčasných pravidiel.
Videli sme množstvo nebezpečných situácií (nehoda Verstappena či roztočenie sa Péreza, pozn.), keď si ten systém zmyslel niečo svoje. Spojenie batérie a spaľovacieho motora ešte dokonale nefunguje.
VIDEO: Nehoda Oscara Piastriho pred štartom VC Austrálie 2026
Ako vnímate zmeny pravidiel, čo sa týka monopostov?
Keďže som z prostredia motošportu, vždy budem za technologické inovácie. Je super, že dnes máme monoposty užšie, kratšie, ľahšie a bez poskakovania.
Obrovský problém je však hybridný motor 50 na 50. Päťdesiat percent výkonu batérie pri monopostoch, rýchlostiach a požiadavkách F1, je príliš.
Na rovinkách sa batéria vybíja, a tak prirodzene klesá rýchlosť, čo je proti všetkým pretekárskym inštinktom. Pripomína mi to jazdu do kopca na starom Pionieri, kedy bolo treba podraďovať, lebo už proste nevládal.
Vyvíja práca s batériou ešte väčší tlak na pretekárov?
Samozrejme, musia s tým vedieť správne zaobchádzať, no tiež hrajú dôležitú rolu ich inžinieri. Veľmi pekne to bolo vidieť v sobotnej kvalifikácii.
Kimi Antonelli mal podľa dát lepšie brzdenia do zákrut aj lepšie výjazdy ako George Russell, no Brit využíval batériu na iných miestach a ukázalo sa, že lepšie. Namiesto zručností jazdca tak získal desatiny inžinier.
Nie je súčasná F1 teda až príliš pretechnizovaná?
Svojím spôsobom áno, ale na druhej strane, F1 je tímový šport a nie iba o tom jazdcovi, ktorý točí volantom a stláča pedále. Je to o spoločnej práci a je prirodzené, že inžinier má lepší prehľad a komunikuje s jazdcom.
F1 bola vždy konštruktérsky súboj. A hoci sú najväčší hrdinovia piloti, žiadny šampión by nevyhral, pokiaľ by sedel v pomalom aute. Tých dát je veľa a ak s nimi nepracujete správne, konkurencia vás predbehne.
Ako by ste zhodnotili úvodnú veľkú cenu sezóny 2026?
Podľa mňa to bolo z polovice zaujímavé divadlo a z polovice nuda. Predbiehanie medzi Leclercom a Russellom sa divákom muselo páčiť, no pridaním módov pre krátkodobé zvýšenie výkonu to vyzeralo trochu umelo.
Tomu divadlu pomohol Leclercov výborný štart a to, že sa silou mocou chcel dostať na prvé miesto. Jazdil agresívne, ale na konci sme potom videli, ako ho konzervatívnejší Hamilton dobiehal.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Austrálie F1 2026
Veľkou témou je stratégia Ferrari, keďže počas virtuálneho safety caru zostali jeho jazdci na trati. Stálo ich to boj o víťazstvo?
Zrejme sa zhodneme, že išlo o strategické zaváhanie, no nemyslím si, že ich to stálo víťazstvo. Leclerc bol síce nabudený po dobrom štarte a aj po tom, čo predbehol Russella, ale Mercedes je ďaleko pred ostatnými.
Videli sme to nielen na čase v kvalifikácii, ale aj na práci s pneumatikami. Russell medzi dvoma virtuálnymi safety carmi, čo bolo menej ako desať kôl, stiahol na pilotov Ferrari skoro osem sekúnd.
To znamená, že Mercedes v závere vyložene kontroloval tempo a pokiaľ by potreboval ísť naplno, jeho náskok by bol v cieli výrazne väčší. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale momentálne má obrovský náskok.
Zmeny pravidiel mali aj pomôcť vyrovnať štartové pole. Nie je to však kontraproduktívne, keď už siedmy Oliver Bearman dostal kolo?
Pri každej zmene pravidiel sú spočiatku rozdiely veľké. Výnimkou bola možno práve tá predošlá éra, keď boli v pravidlách menšie šedé zóny.
Najväčšie rozdiely sú v pohonných jednotkách a na tesné súboje si asi dlho počkáme. Zaujímavé situácie budú vznikať, ale skôr vďaka chaosu. Aj v Austrálii to bola zábava, no F1 sa trochu vzďaľuje od podstaty motošportu.
Čo hovoríte na Maxa Verstappena, ktorý sa posunul o štrnásť miest?
Max po smolnej kvalifikácii maximalizoval svoje možnosti. Jazdecky predviedol skvelý výkon, no je otázne, či by jazdcov, ktorí zostali pred ním, dokázal predbehnúť, aj keby štartoval z predných pozícií.
Skôr si myslím, že nie. Nielen Mercedes, ale aj Ferrari je trošku odskočené a aj na jeho jazdcoch je vidieť, že sú veľmi motivovaní a sebavedomí.
Čo možno povedať k majstrovskému tímu, ktorý bol skoro neviditeľný?
McLaren vôbec nie je taký dominantný, ako tomu bolo posledné dva roky. Nie je na sto percent spoľahlivý a aj chyba Piastriho ukazuje, že technológiu nemajú v tíme úplne doladenú, hoci majú motory Mercedes.
Auto má ďaleko od dokonalosti. Nemá takú rýchlosť a videli sme aj to, že Norrisovi sa oveľa skôr opotrebovali pneumatiky ako napríklad Hamiltonovi.
Ako hodnotíte výkon nováčika Arvida Lindblada?
Fantastické, naozaj skvelé. V osemnástich rokoch sa postaviť na štart pretekov F1 s novými pravidlami muselo byť pre neho veľmi stresujúce, ale zvládol to. Bol rýchly a dokázal bodovať na ôsmom mieste.
Chvíľu sme videli, že ani Verstappenovi nechcel dať pozíciu len tak zadarmo. Bol to sympatický výkon, no zatiaľ by som bol opatrný, pretože nováčikovia majú tendenciu striedať veľmi dobré a slabšie výkony.
Aké máte očakávania od VC Číny, ktorá sa pôjde o sedem dní?
Trochu na odľahčenie poviem, že všetkých inžinierov už teraz bolí hlava z toho, ako batéria zvládne najdlhšiu rovinku v celom súťažnom kalendári a či budú jazdci musieť podraďovať až do jednotky.
Určite to bude náročné pre všetkých a očakávam, že to bude podobný chaos, ako sme videli v Austrálii. Celkovo sa asi veľa nezmení - piloti Mercedesu budú opäť najrýchlejší a Aston Martin zostane tam, kde je.