Preddraftový rebríček experta vedie prekvapivé meno. Do prvého kola zaradil jedného Slováka

Adam Goljer v zápase proti Kanade v rámci prípravy na Hlinka Gretzky Cup 2025.
Adam Goljer v zápase proti Kanade v rámci prípravy na Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|11. mar 2026 o 13:40
Adam Goljer je v hodnotení experta na 17. mieste.

Zámorský expert magazínu TheAthletic Corey Pronman vydal tri a pol mesiaca pred draftom nový rebríček. Zaradil do neho 35 hráčov, ktorých považuje za najlepšie talenty smerom k vstupnému draftu NHL.

Do zoznamu sa vošiel aj jeden Slovák - Adam Goljer, ktorý je na 17. mieste. Pronman ocenil najmä jeho strelu, ktorá má potenciál byť nadpriemerná aj v profilige.

17-ročný obranca Dukly Trenčín odohral v aktuálnej sezóne 43 zápasov so ziskom 11 bodov. Hral aj na MS do 20 rokov.

"Goljer nevyčnieva svojou ofenzívnou hrou, ale má dobré ruky a ofenzívne inštinkty," píše Pronman pre TheAthletic. "Vidím ho ako stabilného obrancu do prvých dvoch párov, ktorý vie byť užitočný na oboch stranách ľadu."

Expert Goljera prirovnal k Adamovi Larssonovi zo Seattlu.

Žiaden ďalší Slovák sa nedostal do tohto zoznamu. Adeptmi na výber v prvých kolách sú aj Tomáš Chrenko a Adam Nemec.

Pronman vo svojom rebríčku prekvapil prvým miestom. Zaradil naňho amerického obrancu Chasea Reida.

"V NHL by mal byť obranca, ktorý bude hrávať veľa minút a bude riadiť prvú presilovku svojho tímu," písal v rebríčku a prirovnal ho k Slafkovského spoluhráčovi Noahovi Dobsonovi.

Reid je vo väčšine rankingov na treťom až šiestom mieste.

Prvé tri pozície obsadzujú zväčša hráči, ktorých Pronman zaradil na druhú až štvrtú pozíciu - kanadský útočník Gavin McKenna, obranca Keaton Verhoeff a švédsky útočník Ivar Stenberg.

Pronman zvýraznil, že príbehom blížiaceho sa draftu sú obrancovia. Do prvej sedmičky zaradil až päť bekov.

Draft 2026 je na programe 26. a 27. júna v Buffale. Najväčšie šance na prvý výber momentálne majú Vancouver, Calgary, Chicago, St. Louis a New York Rangers.

NHL

