Preddraftový rebríček experta vedie prekvapivé meno. Do prvého kola zaradil jedného Slováka

Zámorský expert magazínu TheAthletic Corey Pronman vydal tri a pol mesiaca pred draftom nový rebríček. Zaradil do neho 35 hráčov, ktorých považuje za najlepšie talenty smerom k vstupnému draftu NHL.
Do zoznamu sa vošiel aj jeden Slovák - Adam Goljer, ktorý je na 17. mieste. Pronman ocenil najmä jeho strelu, ktorá má potenciál byť nadpriemerná aj v profilige.
17-ročný obranca Dukly Trenčín odohral v aktuálnej sezóne 43 zápasov so ziskom 11 bodov. Hral aj na MS do 20 rokov.
"Goljer nevyčnieva svojou ofenzívnou hrou, ale má dobré ruky a ofenzívne inštinkty," píše Pronman pre TheAthletic. "Vidím ho ako stabilného obrancu do prvých dvoch párov, ktorý vie byť užitočný na oboch stranách ľadu."
Expert Goljera prirovnal k Adamovi Larssonovi zo Seattlu.
Žiaden ďalší Slovák sa nedostal do tohto zoznamu. Adeptmi na výber v prvých kolách sú aj Tomáš Chrenko a Adam Nemec.
Pronman vo svojom rebríčku prekvapil prvým miestom. Zaradil naňho amerického obrancu Chasea Reida.
"V NHL by mal byť obranca, ktorý bude hrávať veľa minút a bude riadiť prvú presilovku svojho tímu," písal v rebríčku a prirovnal ho k Slafkovského spoluhráčovi Noahovi Dobsonovi.
Reid je vo väčšine rankingov na treťom až šiestom mieste.
Prvé tri pozície obsadzujú zväčša hráči, ktorých Pronman zaradil na druhú až štvrtú pozíciu - kanadský útočník Gavin McKenna, obranca Keaton Verhoeff a švédsky útočník Ivar Stenberg.
Pronman zvýraznil, že príbehom blížiaceho sa draftu sú obrancovia. Do prvej sedmičky zaradil až päť bekov.
Draft 2026 je na programe 26. a 27. júna v Buffale. Najväčšie šance na prvý výber momentálne majú Vancouver, Calgary, Chicago, St. Louis a New York Rangers.