ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 1. zápas)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú 1. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 1. zápas, Tipsport liga, streda, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
11.03.2026 o 18:00
1. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Crman, Krajčík – Knižka, Durmis.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 1. zápasu predkola play-off medzi HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce.
Spišiaci sa dlho pohybovali okolo barážových priečok, no napokon to vytiahli na 7. miesto a na priamy postup do play-off im chýbalo 5 bodov. Tímu veľmi pomohol príchod Danicka Martela, ktorý v 27 zápasoch zaznamenal 44 bodov.
Michalovčania sa dlhodobo pohybovali okolo priečok znamenajúcich baráž. Napokon sa, ale k Prešovu pridala Dukla Trenčín, ktorá stratila na desiate Michalovce 11 bodov. Michalovčanom výrazne pomohli Martel, Roy a Virtanen. Všetci títo hráči patrili v základnej časti do TOP 5 produktivity celej súťaže a ich 170 bodov rozhodlo o tom, že sa Michalovčania vyhli baráži a stále môžu zabojovať o účasť v play-off.
Táto séria sa bude hrať na 3 víťazné zápasy a výhodu domáceho prostredia bude mať v úvodných dvoch zápasoch vďaka lepšiemu umiestneniu v základnej časti Spišská Nová Ves.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:2 tešili Spišiaci.
Spišiaci sa dlho pohybovali okolo barážových priečok, no napokon to vytiahli na 7. miesto a na priamy postup do play-off im chýbalo 5 bodov. Tímu veľmi pomohol príchod Danicka Martela, ktorý v 27 zápasoch zaznamenal 44 bodov.
Michalovčania sa dlhodobo pohybovali okolo priečok znamenajúcich baráž. Napokon sa, ale k Prešovu pridala Dukla Trenčín, ktorá stratila na desiate Michalovce 11 bodov. Michalovčanom výrazne pomohli Martel, Roy a Virtanen. Všetci títo hráči patrili v základnej časti do TOP 5 produktivity celej súťaže a ich 170 bodov rozhodlo o tom, že sa Michalovčania vyhli baráži a stále môžu zabojovať o účasť v play-off.
Táto séria sa bude hrať na 3 víťazné zápasy a výhodu domáceho prostredia bude mať v úvodných dvoch zápasoch vďaka lepšiemu umiestneniu v základnej časti Spišská Nová Ves.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:2 tešili Spišiaci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.