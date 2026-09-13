Taliansky šoumen zahviezdil dvoma výkonmi roka. Bednarek potvrdil pozíciu najlepšieho šprintéra

Brazílsky atlét Alison dos Santos triumfoval v Budapešti na historicky prvých Ultimátnych MS v behu na 400 metrov prekážok v treťom najlepšom čase histórie 45,98 s.
Najlepší výkon roka predviedli Talian Gianmarco Tamberi, keď prekonal latku vo výške 2,37 metra, a Američania Kenneth Bednarek a Melissa Jeffersonová-Woodenová na dvojstovke.
Na štarte 400 m prek. figurovali traja najrýchlejší bežci histórie. Okrem dos Santosa, ktorý zabehol svetový rekord 45,80 s v auguste na Diamantovej lige v Zürichu, aj predchádzajúci držiteľ najlepšieho času Karsten Warholm z Nórska (45,94 s) a Američan Rai Benjamin.
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Nedeľňajšie preteky vyšli najlepšie brazílskemu reprezentantovi, ktorý sa ihneď dostal do vedenia a to si udržal až do cieľa. Druhý finišoval Benjamin v čase 46,40 s a tretí bol Warholm (46,78).
Olympijský šampión z Tokia a štvornásobný majster Európy Tamberi prekonal najlepší výkon roka už na výške 2,35 m, ktorú zdolal na druhý pokus. Na 2,37 m potreboval druhý skok.
JuVaughn Harrison si nechal posledný pokus na 2,39, no neuspel.
Tamberi sa potom pokúsil o prekonanie vlastného kariérneho maxima (2,39), no na výške 2,41 metra trikrát neuspel. Američan Harrison bol druhý za 2,30, na treťom mieste skončil Mexičan Erick Portillo (2,26).
O najlepší výkon sezóny sa postaral aj Kenneth Bednarek z USA, ktorý po stovke vyhral aj šprint na 200 m za 19,52 sekundy. Druhý Letsile Tebogo z Botswany (19,76) aj tretí Courtney Lindsey z USA (19,79) si zabehli sezónne maximá.
Najlepší výkon roka priniesla aj záverečná disciplína podujatia, keď Melissa Jeffersonová-Woodenová zvládla dvojstovku za 21,47 sekúnd a zaradila sa na tretie miesto historických tabuliek.
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Za svetovým rekordom krajanky Florence Griffithovej Joynerovej z roku 1988 zaostala len o trinásť stotín. Druhá skončila Gabrielle Thomasová a aj na treťom mieste bola Američanka Kayla Whiteová.
Mužský oštep ovládol Rumesh Tharanga Pathirage zo Srí Lanky hodom dlhým 91,09 metrov. Druhý Anderson Peters z Grenady za ním zaostal o takmer päť metrov.
Až na piatom mieste skončil olympijský víťaz z Paríža Arshad Nadeem z Pakistanu, ktorý sa počas celého roka trápil a v Budapešti zaznamenal 81,49 m.
Päťtisícku žien vyhrala Likina Amebawová z Etiópie v čase 14:30,36 minút s výrazným náskokom pred súperkami.
Miešanú štafetu na 4x400 metrov vyhrali podľa očakávania Američania Christopher Bailey, Alexis Holmesová, Jacory Patterson a Aaliyah Nickole Butlerová časom 3:08,32 minúty pred Veľkou Britániou a Holandskom, ktoré štartovalo bez Femke Bolovej.
Ultimátne MS v atletike 2026 - finálové výsledky 3. dňa
Muži:
200 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 19,52 s - najlepší výkon roka, 2. Letsile Tebogo (Bots.) 19,76, 3. Courtney Lindsey (USA) 19,79
800 m: 1. Djamel Sedjati (Alž.) 1:41,91 min, 2. Marco Arop (Kan.) 1:42,28, 3. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,44
1500 m: 1. Josh Kerr (V.Brit.) 3:29,35 min, 2. Cameron Myers (Aus.) 3:29,68, 3. Hobbs Kessler (USA) 3:30,73
400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 45,98 s, 2. Rai Benjamin (USA) 46,40, 3. Karsten Warholm (Nór.) 46,78
Oštep: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 91,09 m, 2. Anderson Peters (Grenada) 86,18, 3. Julian Weber (Nem.) 85,89
Výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 2,37 m - najlepší výkon roka, 2. JuVaughn Harrison (USA) 2,30, Erick Portillo (Mex.) 2,26
Ženy:
200 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová 21,47 s, 2. Gabrielle Thomasová 21,77, 3. Kayla Whiteová (všetky USA) 21,93
5000 m: 1. Likina Amebawová (Eti.) 14:30,36 min, 2. Jessica Hullová (Aus.) 14:32,39, 3. Fantaye Belaynehová
400 m prek.: 1. Jasmine Jonesová (USA) 52,45 s, 2. Emma Zapletalová (SR) 52,68, 3. Anna Cockrellová (USA) 53,09
Trojskok: 1. Saly Sarrová (Sen.) 15,06 m, 2. Davisleydi Velazcová 15,04, 3. Leyanis Perezová-Hernandezová (obe Kuba) 14,90
Miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Christopher Bailey, Alexis Holmesová, Jacory Patterson, Aaliyah Nickole Butlerová) 3:08,32 min, 2. Veľká Británia (Ben Jefferies, Yemi Mary Johnová, Toby Harries, Charlotte Henrichová) 3:09,40, 3. Holandsko (Jonas Phijffers, Lieke Klaverová, Keenan Blake, Myrte van der Schootová) 3:09,57