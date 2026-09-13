    Taliansky šoumen zahviezdil dvoma výkonmi roka. Bednarek potvrdil pozíciu najlepšieho šprintéra

    Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Fotogaléria (50)
    Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. sep 2026 o 21:25
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    Najlepší výkon roka predviedli aj Alison dos Santos a Melissa Jeffersonová-Woodenová.

    Brazílsky atlét Alison dos Santos triumfoval v Budapešti na historicky prvých Ultimátnych MS v behu na 400 metrov prekážok v treťom najlepšom čase histórie 45,98 s.

    Najlepší výkon roka predviedli Talian Gianmarco Tamberi, keď prekonal latku vo výške 2,37 metra, a Američania Kenneth Bednarek a Melissa Jeffersonová-Woodenová na dvojstovke.

    Na štarte 400 m prek. figurovali traja najrýchlejší bežci histórie. Okrem dos Santosa, ktorý zabehol svetový rekord 45,80 s v auguste na Diamantovej lige v Zürichu, aj predchádzajúci držiteľ najlepšieho času Karsten Warholm z Nórska (45,94 s) a Američan Rai Benjamin.

    VIDEO: Zostrih najlepších momentov 3. dňa Ultimátnych MS

    Nedeľňajšie preteky vyšli najlepšie brazílskemu reprezentantovi, ktorý sa ihneď dostal do vedenia a to si udržal až do cieľa. Druhý finišoval Benjamin v čase 46,40 s a tretí bol Warholm (46,78).

    Olympijský šampión z Tokia a štvornásobný majster Európy Tamberi prekonal najlepší výkon roka už na výške 2,35 m, ktorú zdolal na druhý pokus. Na 2,37 m potreboval druhý skok.

    JuVaughn Harrison si nechal posledný pokus na 2,39, no neuspel.

    Tamberi sa potom pokúsil o prekonanie vlastného kariérneho maxima (2,39), no na výške 2,41 metra trikrát neuspel. Američan Harrison bol druhý za 2,30, na treťom mieste skončil Mexičan Erick Portillo (2,26).

    Fotogaléria z 3. dňa Ultimátnych MS v atletike v Budapešti
    Likina Amebaw, of Ethiopia, picks up her trophy after winning the women's 5,000 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Aaliyah Butler, of the United States, anchors the U.S. team to the victory in the mixed 4 X 400 meters relay during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)
    Athletes compete in the mixed 4 X 400 meters relay during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)
    Djamel Sedjati, of Algeria, leads the men's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)
    50 fotografií
    Djamel Sedjati, of Algeria, celebrates winning the men's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Djamel Sedjati, of Algeria, poses with his trophy after winning the men's 800 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Djamel Sedjati, of Algeria, wins the men's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Likina Amebaw, of Ethiopia, approaches the finish line to win the women's 5,000 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Likina Amebaw, of Ethiopia, celebrates winning the women's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Likina Amebaw, of Ethiopia, celebrates winning the women's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Likina Amebaw, of Ethiopia, celebrates winning the women's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Alison dos Santos, of Brazil, left, celebrates winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Alison dos Santos, of Brazil, celebrates winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Likina Amebaw, of Ethiopia, competes in the women's 5,000 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Alison dos Santos, of Brazil, celebrates winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Alison dos Santos, of Brazil, celebrates winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Alison dos Santos, of Brazil, celebrates winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine clears the bar during the women's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tClaire Bryant, of the United States, makes an attempt in the women's long jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tJazmin Sawyers, of Britain, makes an attempt in the women's long jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tJakob Ingebrigtsen, of Norway, center, races before winning the men's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tMiltiadis Tentoglou, of Greece, makes an attempt in the men's long jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tArmand Duplantis, of Sweden, celebrates with the audience after winning the men's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Friday, Sept. 11, 2026. (AP Photo/Armin Durgut) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tKenneth Bednarek, of the United States beats Oblique Seville, of Jamaica to win the men's 100 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tKlaudia Kazimierska, of Poland, reacts after winning the women's 1,500 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut) - Photos of top track and field athletes chasing $150K prizes at tMarkers for the athletes are placed on the track during the men's javelin throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Gabrielle Thomas, of the United States, centre, wins a women's 200 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Gianmarco Tamberi, of Italy, makes an attempt in the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Rumesh Tharanga Pathirage, of Sri Lanka, celebrates winning the men's javelin throw final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Amy Hunt, of Britain, centre, wins a women's 200 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)From left: Karsten Warholm, of Norway, Alison dos Santos, of Brazil, and Rai Benjamin, of the United States, compete in the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)From left: Karsten Warholm, of Norway, Alison dos Santos, of Brazil, and Rai Benjamin, of the United States, compete in the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jasmine Jones, of the United States, celebrates winning the women's 400 meters hurdle final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jasmine Jones, of the United States, celebrates winning the women's 400 meters hurdle final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Jasmine Jones, of the United States, reacts after crossing the finish line to win the women's 400 meters hurdle final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Jasmine Jones, of the United States, celebrates winning the women's 400 meters hurdle final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Likina Amebaw, of Ethiopia, leads the women's 5,000 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Gianmarco Tamberi, of Italy, lies down on the track during the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Rumesh Tharanga Pathirage, of Sri Lanka, celebrates winning the men's javelin throw final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Gianmarco Tamberi, of Italy, gestures while competing in the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Spectators attend the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Gianmarco Tamberi, of Italy, reacts after an attempt in the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)High jumper Gianmarco Tamberi, of Italy, gestures complaining as athletes competing in the men's 1,500 meters final run across his path during the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Alison dos Santos, of Brazil, reacts after winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Alison dos Santos, of Brazil, reacts after winning the men's 400 meters hurdles final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Athletes compete in a men's 200 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Gianmarco Tamberi, of Italy, poses with his trophy after winning the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Gianmarco Tamberi, of Italy, poses with his trophy after winning the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Gianmarco Tamberi, of Italy, reacts after winning the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Gianmarco Tamberi, of Italy, reacts after an attempt in the men's high jump final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

    O najlepší výkon sezóny sa postaral aj Kenneth Bednarek z USA, ktorý po stovke vyhral aj šprint na 200 m za 19,52 sekundy. Druhý Letsile Tebogo z Botswany (19,76) aj tretí Courtney Lindsey z USA (19,79) si zabehli sezónne maximá.

    Najlepší výkon roka priniesla aj záverečná disciplína podujatia, keď Melissa Jeffersonová-Woodenová zvládla dvojstovku za 21,47 sekúnd a zaradila sa na tretie miesto historických tabuliek.

    VIDEO: Finále behu na 200 m žien na Ultimátnych MS

    Za svetovým rekordom krajanky Florence Griffithovej Joynerovej z roku 1988 zaostala len o trinásť stotín. Druhá skončila Gabrielle Thomasová a aj na treťom mieste bola Američanka Kayla Whiteová.

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    Mužský oštep ovládol Rumesh Tharanga Pathirage zo Srí Lanky hodom dlhým 91,09 metrov. Druhý Anderson Peters z Grenady za ním zaostal o takmer päť metrov.

    Až na piatom mieste skončil olympijský víťaz z Paríža Arshad Nadeem z Pakistanu, ktorý sa počas celého roka trápil a v Budapešti zaznamenal 81,49 m.

    Päťtisícku žien vyhrala Likina Amebawová z Etiópie v čase 14:30,36 minút s výrazným náskokom pred súperkami.

    Miešanú štafetu na 4x400 metrov vyhrali podľa očakávania Američania Christopher Bailey, Alexis Holmesová, Jacory Patterson a Aaliyah Nickole Butlerová časom 3:08,32 minúty pred Veľkou Britániou a Holandskom, ktoré štartovalo bez Femke Bolovej.

    Ultimátne MS v atletike 2026 - finálové výsledky 3. dňa

    Muži:

    200 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 19,52 s - najlepší výkon roka, 2. Letsile Tebogo (Bots.) 19,76, 3. Courtney Lindsey (USA) 19,79

    800 m: 1. Djamel Sedjati (Alž.) 1:41,91 min, 2. Marco Arop (Kan.) 1:42,28, 3. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,44

    1500 m: 1. Josh Kerr (V.Brit.) 3:29,35 min, 2. Cameron Myers (Aus.) 3:29,68, 3. Hobbs Kessler (USA) 3:30,73

    400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 45,98 s, 2. Rai Benjamin (USA) 46,40, 3. Karsten Warholm (Nór.) 46,78

    Oštep: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka) 91,09 m, 2. Anderson Peters (Grenada) 86,18, 3. Julian Weber (Nem.) 85,89

    Výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 2,37 m - najlepší výkon roka, 2. JuVaughn Harrison (USA) 2,30, Erick Portillo (Mex.) 2,26

    Ženy:

    200 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová 21,47 s, 2. Gabrielle Thomasová 21,77, 3. Kayla Whiteová (všetky USA) 21,93

    5000 m: 1. Likina Amebawová (Eti.) 14:30,36 min, 2. Jessica Hullová (Aus.) 14:32,39, 3. Fantaye Belaynehová

    400 m prek.: 1. Jasmine Jonesová (USA) 52,45 s, 2. Emma Zapletalová (SR) 52,68, 3. Anna Cockrellová (USA) 53,09

    Trojskok: 1. Saly Sarrová (Sen.) 15,06 m, 2. Davisleydi Velazcová 15,04, 3. Leyanis Perezová-Hernandezová (obe Kuba) 14,90

    Miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Christopher Bailey, Alexis Holmesová, Jacory Patterson, Aaliyah Nickole Butlerová) 3:08,32 min, 2. Veľká Británia (Ben Jefferies, Yemi Mary Johnová, Toby Harries, Charlotte Henrichová) 3:09,40, 3. Holandsko (Jonas Phijffers, Lieke Klaverová, Keenan Blake, Myrte van der Schootová) 3:09,57

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      Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Taliansky šoumen zahviezdil dvoma výkonmi roka. Bednarek potvrdil pozíciu najlepšieho šprintéra
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