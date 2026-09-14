Slovák sa zmenil na McLoba. Sedemkrát revali jeho meno: Neviem, čo som tam robil

Jeho gól vyvolal v Neapole emócie. Hlásateľ sedemkrát zakričal jeho krstné meno – Stanislav. Diváci v aréne Diega Maradonu sedemkrát odpovedali: „Lobotka.“
„Predstavte si to. Čaká sa od neho všeličo, ale góly väčšinou nie,“ vravel komentátor Sport 1.
Tentoraz však slovenský stredopoliar urobil presne to, čo sa od neho bežne neočakáva. Ocitol sa v priestoroch, kde sa často nepohybuje, zachoval sa ako útočník a loptu trafil z voleja. Spravil nadprácu. Presne tú, ktorá sa očakáva od ofenzívnych hráčov Neapola.
A jeho zásah mal cenu troch bodov. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o nedeľnom víťazstve SSC Neapol nad Bolognou 1:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Bologna
Bol to jeho štvrtý gól v 244. zápase v drese SSC.
Na túto sezónu mám splnené
„V Neapole som veľa gólov nedal. Bolo by pekné, keby každý môj gól znamenal tri body. Z tohto víťazstva mám veľkú radosť.
Hrali sme veľmi dobre, ako tím, a navzájom sme si pomáhali. Sme šťastní, že sme vyhrali,“ opisoval Lobotka pre Sky Sport. Po góle prstami naznačil srdce, ktoré posielal do hľadiska.
V Neapole je od zimy 2020 a získal s ním dva majstrovské tituly.
„Ani neviem, čo som robil v šestnástke. Videl som, že tam nikto nie je, tak som tam išiel. Favasuli poslal krásnu loptu a potom som mal trochu šťastia, ktoré nikdy nie je na škodu,“ dodal slovenský stredopoliar.
„Je to len začiatok sezóny, čaká nás ešte obrovské množstvo zápasov. Som rád za tri body a za spôsob, akým sme ich získali – držali sme loptu a kontrolovali hru.
Gól ako McTominay? Na túto sezónu mám splnené,“ zasmial sa Lobotka.
„Zaútočil som do priestoru, pretože tam bol. Dostal som sa tam veľmi dobre.“
Neres mu gól predpovedal
Po góle utekal za spoluhráčom, ktorý bol na lavičke náhradníkov.
„A objatie s Neresom? Počas rozcvičky hovoril, že dám gól. A ja som jeden strelil na rozcvičke a potom aj v zápase,“ tvrdil Lobotka.
V Neapole si jeho nečakaný strelecký príspevok okamžite všimli. Novinár Umberto Chiariello to zhrnul svojsky:
„Lobotka skóruje približne raz za dva roky a Lobotkov gól má tentoraz cenu troch bodov.“Ešte väčšiu váhu mal výkon slovenského stredopoliara v očiach talianskych médií.
Sky Sport ho oficiálne vyhlásil za MVP zápasu a komentátor Riccardo Gentile mu vo svojom pozápasovom hodnotení pridelil najvyššiu známku.
Sedmičku mu dal aj prestížny denník La Gazzetta dello Sport. Vyzdvihol aj jeho tradične spoľahlivú prácu v strede poľa.
Rovnako 7/10 mu udelil Il Messaggero, ktorý ocenil, že v kľúčovom momente zachoval chladnú hlavu a označil jeho výkon za bezchybný.
Futbal je krásny, pretože je nepredvídateľný
Lobotku pochválil aj tréner Neapola Massimiliano Allegri.
„Futbal je krásny práve preto, že je nepredvídateľný. Lobotka je veľmi inteligentný hráč.“
Lobotka mohol mať aj gólovú asistenciu, ale Rasmus Højlund čistú šancu premárnil.
Fabrizio d’Esposito z portálu Il Napolista sa k tomu vrátil v hodnotení, ktoré bolo zároveň veľkou pochvalou jeho celkového výkonu:
„Po hodine hry zavládol na Maradone obrovský otáznik. V zmysle: nájde sa dnes vôbec niekto, kto dokáže skórovať?
Odpoveď prišla o pár minút neskôr, v 66. minúte. Bol ním milý Lobo, tradične skúpy na góly, ktorý sa zmenil na McLoba. A nielen to. Lobo bol zároveň všade,“ povedal d’Esposito.
Aj Goal.com našiel pre slovenského reprezentanta výstižnú charakteristiku. Označil ho za rozhodujúceho „tuttocampistu“, teda celoplošného záložníka, ktorý bol pre tím kľúčový v prechodovej fáze a skvele dopĺňal ofenzívne akcie Kevina De Bruynea.
Druhý polčas mu výrazne vyšiel
Nie všetky hodnotenia sa však sústredili iba na gól. Napoli Calcio26 pripomenul, že Lobotka podal v prvom polčase typický výkon zameraný najmä na defenzívu.
„ Viackrát sa pokúsil posunúť loptu dopredu, no následne sa vracal späť bez toho, aby bol skutočne nebezpečný.
V druhom polčase sa jeho výkon výrazne zlepšil a nie je náhoda, že gól prišiel práve z jeho kopačky – po rovnako perfektnom centri Favasuliho zakončil loptu dokonale,“ dodal denník Napoli Calcio26.
Čísla pritom hovoria o veľmi vydarenom predstavení. Sofascore a FotMob mu dali približne 8,6 z 10, čo bola suverénne najvyššia známka zápasu. Lobotka mal 92-percentnú úspešnosť prihrávok (57/62), vyhral sedem z deviatich súbojov a vybojoval štyri fauly.