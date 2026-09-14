Útok z Ligy majstrov, obrana z Intertoto Cupu. Mal si branic! (tréneroviny)

Prvý zápas v Lige majstrov má Slovan za sebou a PSG povedali belasí pod Eiffelovkou 6-krát svoje áno. Dobrá správa je, že horšie to už nebude. Domov mohli cestovať s vedomím, že si výborne zabehajú aj v nedeľu proti Žiline.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Vo výbornej je stále DAC a celá jeho ofenzíva ťahaná Ramadanom s Gaguom. Tentokrát si to odniesol Trenčín. Ponaučenie pre naše kluby, ktoré v lete odkladajú ligu kvôli pohárom. Ak by ste si to neminuli, toto je forma, pri ktorej sa zápas jednoznačne posunúť odplatí.
Tri góly v jednom zápase strelila Banská Bystrica, 5 kusov na cestu do Košíc pribalila na jarmok doma Trnava a Michalovce predviedli svoj najlepší výkon na výjazde do Ružomberka až cestou domov na Salaši Krajinka.
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:3
8 601 divákov
Aj Slovan keby môže, by si určite rád preložil domáci zápas proti Žiline. Spomienka spred dvoch rokov je stále živá a s Ligou majstrov v nohách nie je u nás horší súper.
V sľubnej šanci bol Šporar, ale Šípoš stihol vybehnúť. No a potom sa vyznamenal stred poľa Slovana. Kým ofenzíva hrá Ligu majstrov, obrana majstra je bez Bajriča v predkole Intertoto Cupu.
VIDEO: Rozhovor po zápase Slovan - Žilina
Markovič nakopol loptu, tá sa vrátil ako bumerang k Roginičovi, ktorý poslal Camaru naspäť do Karvinej a nedal Takáčovi šancu. VAR chvíľu držal divákov v napätí a hľadalo sa, ako veľmi zahral Roginič rukou.
Gól platil a bonusom bolo navyše zranenie Markoviča. Že by štyria stopéri na tri súťaže nestačili? Slovan znovu pritlačil na pílu, aktívny bol hlavne Camara. Ten, čo behá na krídle, nie v obrane. Ale na prvý polčas to bolo všetko.
Druhých 45 minút už bola naháňačka, tímy sa vo vedení striedali ako manželky po boku panpremiéra. Každý chvíľku ťahal pílku, za Slovan ju väčšinou ťahal Šporar. Hneď po polčase vyrovnal po rohu na zadnej, ale eufória vydržala iba 3 minúty, kým dostal v strede poľa strašne veľa miesta Bzdyl a poslal to za Takáča.
Dominik dlho nehľadal slová, aby pochválil statickú obranu svojich spoluhráčov. Ku gratulantom sa pridali po zápase aj Šporar s nahnevaným Tourem. Ešte sa ale má čo učiť od trénera Weissa.
Za Slovan vyrovnal znovu Šporar. Stačilo, že mu to Pokorný poslal na 30 metrov, Andraž si prvým dotykom loptu spracoval do behu a druhý dotyk bol už posledný, keďže to napálil k žrdi. To boli chvíle, keď Slovan skúšal tlačiť, Žilina mu utekala z brejkov a hlavne Bari s Faškom sa snažili hrýzť.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Žilina
Lenže vždy, keď v nedeľu Slovan skóroval, jeho obrana by si ako keby zobrala hydration break a nikomu inému to neoznámila. Pár minút po Andražovom druhom góle ukázali, že ten prvý Bzdylov gól nebola až taká defenzívna katastrofa. Po faule na Adanga rozohrávala Žilina z polovice ihriska a nákop na Bilaloviča si obidvaja stopéri pozreli v stoji. Toto bude highlightom pozápasového rozboru.
Vyrovnal v tejto sezóne neuveriteľný Mustafič a Slovan takmer v nadstavenom čase ešte zápas po góle Yirajanga otočil, ale tam bol okrem ofsajdu aj faul na Šípoša, ruka Mustafiča a nedoplatky na odvodoch.
FC Spartak Trnava - FC Košice 5:2
5 367 divákov
V Trnave bol jarmok, ale pred zápasom ľudia netušili, že sa strelnica presunie na Štadión Antona Malatinského.
Po burčáku a cigánskej prišiel večer hlavný chod až z východu republiky. Na všetko sa už z tribúny pozerala aj nová posila Trnavy, Lukáš Fabiš, ktorý prišiel ako odpoveď na Mikovičove zranenie.
VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Košice
A videl aj bránenie svojich spoluhráčov v druhej minúte, keď si center Kakaya našiel hlavu Madleňáka medzi Sabom a Koštrnom. 0:1 a pri opakovaných záberoch si musel človek trhať vlasy, že pri ňom Miro Káčer vyzerá ako Paľo Habera v časoch najväčšej slávy.
Košice Trnavu v prvých desiatich minútach zaskočili, ale potom sa im celá taktická príprava rozsypala. Trnava skončila zápas s xG 0,5 a 5 gólmi v sieti Kiru. A to na štyri z nich nemal ani nárok.
Vyrovnával Laušič po tom, ako Sabo nevzdal súboj s Gallovičom a záložník Trnavy to napálil do vinkla. Pri druhom góle Matúš Kira síce vedel, čo ho čaká, keď si to Azango ťahal na stred, ale bolo mu to rovnako platné. Trnavy v tomto zápase fungovali krídla a Azango hral svoj zápas mesiaca. Teda ten zápas, v ktorom sa mu práve chce.
Druhý polčas začali hostia tak, ako sa patrí. Koštrna síce už nepatrí medzi najrýchlejších v lige, ale po pravej strane stihol utiecť a jeho center si do brány poslal Sebo Kóša. Treba uznať, málokedy vie bývalý hráč potešiť fanúšikov, ako to dokázal on. Rovnako utiekol Kiko aj karte po lakti do Marašovej hlavy.
Toto boli stále momenty, kedy košická ofenzíva bola jednou nohou na Trojičnom námestí. A tak sa vzadu začal nudiť Erik Sabo, ktorý si loptu vyviezol a keď si uvedomil, že sa ho nikto z obrancov hostí nechystá napádať ani tieňovo, dal Kirovi ďalší banán, na ktorý nemal nárok.
Spartak už sa jemne stiahol a nechal hostí ukázať, ako vážne to s tými druhými polčasmi myslia. Myslia to tak vážne, že Azango vyhral 5 metrov od vlastnej šestnástky súboj o loptu tak, že sa jej uhol, vyviezol ju až do pokutového územia Košíc, tam našiel Kudličku a bolo 5:1. Čestný úspech Košíc v druhom polčase dal Rehuš a potom hostia dúfali, že sa im to všetko vojde do príručnej batožiny v lietadle domov.
AS Trenčín - FK DAC Dunajská Streda 1:4
1 423 divákov
Okej, toto už prestáva byť smiešne. Kde je nejaký Van Daelleho ťah, kde je príchod nového, tentokrát ultradefenzívneho trénera, alebo predaj troch ťahúňov ofenzívy, na ktoré sme v žlto-modrom klube zvyknutí? Tu už naozaj nikto nič negarantuje.
Ďalší zápas kola, v ktorom výsledok vyzerá oveľa hrozivejšie, ako realita na ihrisku, ale na to sa Marcel Merčiak v Čo ja viem pýtať nebude. Aj keď teda pamätať si to určite bude. Horšia správa pre Trenčín je, že v tomto kole bral všetky tri body aj Ružomberok, aj Banská Bystrica.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Dunajská Streda
Ťažko sa ale šplhá tabuľkou, ak bránite tak, ako AS. V druhej minúte síce okolo Ammara pobehovali traja protihráči, aj tak si urobil priestor a našiel vedľa stopérov voľného Trusu. Pri druhom góle síce Katič Ramadanovu strelu vyrazil, ale stopéri sa objavia až v relácií Polícia pátra a na správnom mieste stál Gagua.
A aby mal čo Moniz cez polčas riešiť, vyťukali si hostia AS ešte raz. Gagua - Trusa - Gagua, 0:3. A znovu pekne stredom ihriska.
Trenčín síce v obrane pôsobil katastrofálne, ale v útoku mal svoje šance. Na keby sa nehrá, ale keby Soares svoj únik na Felipeho zakončil lepšie, mohol z penalty v 67. minúte dávať už na 2:3 a bolo by to veselšie. Lenže to sa nestalo a tak bolo po penalte iba 1:3.
Aj tých najväčších optimistov schladil DAC v 77. minúte. Na ľavej strane mal znovu Ramadan strašne veľa priestoru, počkal si na nábeh Syllu na zadnej a tu nebolo o čom. V tejto forme je Ammar viacmenej nebrániteľný, tu má šancu maximálne cudzinecká polícia. A v kanadskom bodovaní mu svieti 7 asistencí a 5 gólov.
MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 3:0
1 006 divákov
S blížiacou sa zimou, ktorá v Ružomberku začína okolo sviatku sedembolestnej panny Márie, ktorá ak by sledovala vybrané ligové zápasy, je už osembolestná, začínajú aj počty divákov oscilovať okolo tisícky. Ale tí, ktorí nabrali odvahu, videli prvé tri body Liptákov.
Kostlov tím sa v minulom kole presvedčil o dvoch veciach. Že lakeť do hlavy súpera bez záujmu hrať loptu nemusí znamenať červenú kartu a že ak majú silu, vedia byť nepríjemným súperom aj pre lepšie mužstvá. A proti Michalovciam im asi prvýkrát v sezóne nechýbala efektivita. Aj keď teda zápas lepšie odštartovali hostia.
VIDEO: Zostrih zápasu Ružomberok - Michalovce
Do gólu Tučného ale obidva tímy ukázali, prečo sú tam, kde sú. Za domácich to skúšal Bačík s Hladíkom, za hostí Lemishko s Cottrellom. Až prišiel center Lavrinčíka na Kostku a jeho center na Tučného. 1:0. Koľko centrov v zápase dáš, toľkokrát si človekom, platí v Ružomberku už roky.
Že je Lavrinčíkov príchod v meste udalosťou ako avizovné otvorenie obchvatu sa ukázalo v 51. minúte, keď napádal rozohrávku Michaloviec, loptu získal Kostka a Martin Bačík už si len položil zostávajúcich obrancov.
To už sa Michalovce vrhli do útoku, ale ak už sa do šance pretlačili, chýbalo im to, čo mal Ružomberok aj za troch. No a ak je niečo, čo majú v tomto meste radi, sú to protiútoky.
Jeden taký vyšiel Hranošovi a len ukázal, že ak by ktorýkoľvek hráč domácich v zápase kopol predmet schopný sa gúľať po zemi, s najväčšou pravdepodobnosťou padne za Jakubecha.
MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 3:2
1 514 divákov
Leto za nami a Dukla má na konte už krásnych 7 bodov. Skalica ich má 8, teda o bod viac ako po prvých troch kolách. Ako by povedal klasik, taký je fodbal. A fodbal bol taký aj v srdci Slovenska, kde by nadstavený čas druhého polčasu neodporúčali 9 kardiológov z desiatich. Ten desiaty už bol totiž na ceste domov po tom, ako Skalica vyrovnala na 2:2.
Ale teda pekne postupne. Mišo Ďuriš znovu dokazuje, že posunutý vek odchodu do dôchodku ho zatiaľ trápiť nemusí. Dukla si pred týždňom v Košiciach oddýchla aj vďaka tomu, že sa na zápas absolútne vykašlala.
Tak, ako sa vykašľala Skalica na bránenie brejku v 24.minúte. Arevalo z prvej prehodil na Ďuriša, Ludha imitoval vybehnutie a namiesto poriadneho súboja sa rozhodol odháňat komáre a Mišo vedel, ako s touto situáciou naložiť.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Skalica
Dukla viedla navyše úplne zaslúžene. Až do 69. minút bola na ihrisku lepšia. Pekná šanca Ďuriša, brvno Richtáreka a celé to bolo zavŕšené rukou po centri Arevala. Ďuriš 2:0.
Potom sa Dukla stiahla, lebo veď tri body majú cenu Polievku v repre forme a toto bola chyba. Skaličania to začali nastrelovať do šestnástky, pričom tak trochu tušili, že obrana domácich má tendenciu byť vetchá. A oba góly, ktoré prišli, boli z ľavej strany domácich.
Pudhorockého strelu ešte Hroššo vyrazil, ale Abbati Abdullahi si počkal na správny moment. Na bod hostia siahali v 95. minúte a znovu to prišlo z ľavej strany. Daniel ju svojou prihrávkou celú vypojil, našiel Suľu a ten samého pred bránou Križana.
Ale ako sa hovorí, kto sa smeje naposledy, ten je buď z celej partie najmenej šikovný, alebo sa teší najlepšie. Dukla dostala ešte jednu šancu na rozohrávku, keďže z nadstaveného času zobral nejakú tú minútku VAR. K lopte sa dostal Szánthó, pred ktorým obrana Skalice ustupovala a ustupoavala, až to Rege vypálil pod brvno na 3:2.
FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 1:1
676 divákov
Zápas jesene sa odohral aj v Podbrezovej. Ale to len preto, že jeseň v tejto destinácií potvrá ešte 4 dni a tiež nastáva obdobie zimy. Železiari stále čakajú na prvé tri body bez Šilera, hostia ligu poňali ako keď v LIDLi zbierate nálepky na sadu kuchynských nožov.
Tri remízy po sebe síce znamenajú tri zápasy bez prehry, ale viac bodov by znamenala 1 výhra, 1 remíza a kľudne k tomu jedna prehra.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Podbrezová - Komárno
Komárno sa nezľaklo svojského prostredia a práve naopak, hlavne v tom prvom polčase bolo domácim viac ako vyrovnaným súperom. O to viac, keď to Jano Bernát po desiatich minútach posadil na hlavu Domonkosovi. 0:1. Za Podbrezovú odpovedal Kováčik a sólom aj Mrvaljevič, ale do unimobuniek sa išlo za nezmeneného stavu
Druhý polčas mal niečo do seba. Deml prestrelil, Domonkos na druhej strane krásne pálil z priameho kopu a popri tom Krivák poľoval po Sylvestrovi. Červenalo sa až pred Filipom Kissom, ktorý už so žltou kartou vletel do Paraja.
Hostia sa už zatiahli a Podbrezová ich obliehala. Ujala sa až Štefánikova strela a tri body mohli zostať doma, ak by Pindroch nevytiahol na Kováčikovu strelu neuveriteľný zákrok.
Alebo ak by svoju šancu premenil Karlo Miljanič. On keby 11. septembra uniesol jedno z tých dvoch lietadiel, dvojičky stoja dodnes.