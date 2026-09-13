    Keď stratila balans, nastúpila Američanka. Zapletalová však vidí výsledok pozitívne

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike.
    Fotogaléria (37)
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike. (Autor: TASR)
    Matej Hank|13. sep 2026 o 20:40
    ShareTweet3

    Slovenská bežkyňa obsadila druhé miesto vo finále Ultimátnych MS v atletike.

    Po štarte jej patrila nižšia pozícia, no potom sa začala predierať dopredu. Emma Zapletalová figurovala takmer celý svoj beh na druhom mieste.

    S takýmto umiestnením prišla aj do cieľa finále behu na 400 metrov cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike, ktoré sa konajú v Budapešti.

    Za sebou nechala aj svoju najväčšiu vyzývateľku Annu Cockrellovú. O triumf ju pripravila iná Američanka, Jasmine Jonesová v sezónnom maxime.

    Zmiešané pocity

    Zapletalová mala po svojom dobehu zmiešané pocity. "Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, keď som veľmi ťažko niesla druhé miesto. Teraz sa snažím pozerať na veci pozitívnejšie," povedala v mix zóne.

    Slovenka priznala, že Jonesová bola jednoducho rýchlejšia. "Viem však, že som v pretekoch spravila jednu chybu a možno práve tá rozhodla o výsledku," opísala.

    Zapletalová chybou myslela ôsmu prekážku, na ktorej mierne stratila balans. Vtedy urobila o krok navyše a Jonesová ju predbehla.

    "Vo finiši som ju už nedokázala stiahnuť. Ešte si to rozoberieme s trénerom, ale možno práve tam sa rozhodlo o víťazke," dodala Slovenka.

    VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej

    Fantastická sezóna

    Zapletalová má za sebou najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Päťkrát sa stala víťazkou mítingu Diamantovej ligy, je majsterkou Európy z Birminghamu a k tomu pridala aj druhé miesto na finále Diamantovej ligy v Bruseli aj na Ultimátnych MS.

    Svoj osobný aj národný rekord posunula na hranicu 52,30 sekundy, ktorý utvorila na mítingu v Dohe.

    Aj preto Slovenka zhodnotila, že táto sezóna bola pre ňu fantastická. "Teší ma najmä konzistentnosť výkonov. Prakticky od prvých pretekov až po tie posledné som sa držala na veľmi vysokej úrovni," uviedla.

    Priznala však, že jej chýbal ideálny beh, v ktorom by všetko do seba zapadlo a rekord by ešte posunula. S trénerom Bramom Petersom vedeli, že to v nohách má. "Takúto sezónu jednoducho nemôžem hodnotiť negatívne," dodala.

    Veľká podpora

    Zapletalová už po semifinále hovorila, že cítila veľkú podporu z tribún a mala pocit, že sa preteká pred domácim publikom.

    Tieto slová zopakovala aj po finálovom behu. "Ja som sa z toho veľmi tešila. Bolo to úžasné, fakt som sa cítila ako doma. Vnímala som tú atmosféru a aj Slovákov, ktorí mi fandia. Mala som z toho veľkú radosť," povedala.

    VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS

    V hľadisku mala aj niekoľko rodinných príslušníkov. "Najviac ma teší, že ma prišli pozrieť brat s neterami, mala som tu opäť aj svojho priateľa.

    Mala som tu aj množstvo kamarátov. Takže som šťastná, že som videla aj veľa slovenských vlajok. Počula som, ako mi kričia Emma do toho. Je to úžasné, že som za hranicami a cítila som sa ako doma," pochválila fanúšikov.

    Nepovažovala by sa za majsterku sveta

    Tak, ako už niekoľkokrát spomenula v predošlých rozhovoroch, aj teraz Zapletalová zopakovala, že ak by aj v Budapešti vyhrala, za majsterku sveta by sa nepovažovala. Podujatie sa jej však páči.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    37 fotografií
    Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová šprintuje do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová a vpravo Američanka Jasmine Jonesová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke uprostred slovenská atlétka Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová po štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Emma Zapletalová v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa sústreďuje na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava slovenská atlétka Emma Zapletalová a víťazka, Američanka Jasmine Jonesová sa objímajú v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová máva na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke sprava víťazná Američanka Jasmine Jonesová, slovenská atlétka Emma Zapletalová, Američanka Anna Cockrellová a Gianna Woodruffová z Panamy šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke víťazná americká atlétka Jasmine Jonesová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke sprava slovenská atlétka Emma Zapletalová a víťazka, Američanka Jasmine Jonesová sa objímajú v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava víťazná Američanka Jasmine Jonesová, slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Anna Cockrellová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava víťazná Američanka Jasmine Jonesová, slovenská atlétka Emma Zapletalová, Američanka Anna Cockrellová a Gianna Woodruffová z Panamy šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava Jamajčanka Rushel Claytonová, Američanka Dalilah Muhammadová, Belgičanka Paulien Couckuytová, víťazná Američanka Jasmine Jonesová, slovenská atlétka Emma Zapletalová, Američanka Anna Cockrellová, Gianna Woodruffová z Panamy a Jamajčanka Sanique Walkerová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.

    "Myslím si, že atletiku zatraktívňuje pre divákov. Je modernejší, dynamickejší a môže prilákať nových fanúšikov.

    Na druhej strane, stále to podľa mňa nenahrádza klasické majstrovstvá sveta," uzavrela Slovenka s tým, že finančnú odmenu približne 65-tisíc eur prerozdelí medzi trénerov a úspory.

    Odlišné sezóny

    Zapletalová tak po náročnom období poznačenom zraneniami teší slovenských priaznivcov atletiky svojimi výkonmi už druhý rok za sebou.

    „Predchádzajúce dve sezóny boli úplne odlišné. Minulý rok som získala bronz na majstrovstvách sveta a bol to taký comeback. Bola som šťastná, celé to bolo úžasné.

    Táto sezóna už bola o tom, ako si to postavenie udržať, alebo sa ešte viac vytiahnuť. Toto bolo také malé finále ako na majstrovstvách sveta, skončila som o priečku vyššie, ale nie som taká šťastná ako minulý rok, pretože sa neuspokojím s druhým miestom.

    Viem, že to prvé je reálne a môžem oňho bojovať. Čiže každá z týchto dvoch sezón mala svoj príbeh. Obidve boli úžasné, s niečím výnimočným. Budem sa snažiť a robiť všetko pre to, aby to takto pokračovalo ďalej,“ sľúbila Zapletalová.

    Atletika

    Atletika

      Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Gianmarco Tamberi oslavuje triumf na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Taliansky šoumen zahviezdil dvoma výkonmi roka. Bednarek potvrdil pozíciu najlepšieho šprintéra
      dnes 21:25
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Keď stratila balans, nastúpila Američanka. Zapletalová však vidí výsledok pozitívne