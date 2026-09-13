Keď stratila balans, nastúpila Američanka. Zapletalová však vidí výsledok pozitívne

Po štarte jej patrila nižšia pozícia, no potom sa začala predierať dopredu. Emma Zapletalová figurovala takmer celý svoj beh na druhom mieste.
S takýmto umiestnením prišla aj do cieľa finále behu na 400 metrov cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike, ktoré sa konajú v Budapešti.
Za sebou nechala aj svoju najväčšiu vyzývateľku Annu Cockrellovú. O triumf ju pripravila iná Američanka, Jasmine Jonesová v sezónnom maxime.
Zmiešané pocity
Zapletalová mala po svojom dobehu zmiešané pocity. "Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, keď som veľmi ťažko niesla druhé miesto. Teraz sa snažím pozerať na veci pozitívnejšie," povedala v mix zóne.
Slovenka priznala, že Jonesová bola jednoducho rýchlejšia. "Viem však, že som v pretekoch spravila jednu chybu a možno práve tá rozhodla o výsledku," opísala.
Zapletalová chybou myslela ôsmu prekážku, na ktorej mierne stratila balans. Vtedy urobila o krok navyše a Jonesová ju predbehla.
"Vo finiši som ju už nedokázala stiahnuť. Ešte si to rozoberieme s trénerom, ale možno práve tam sa rozhodlo o víťazke," dodala Slovenka.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej
Fantastická sezóna
Zapletalová má za sebou najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Päťkrát sa stala víťazkou mítingu Diamantovej ligy, je majsterkou Európy z Birminghamu a k tomu pridala aj druhé miesto na finále Diamantovej ligy v Bruseli aj na Ultimátnych MS.
Svoj osobný aj národný rekord posunula na hranicu 52,30 sekundy, ktorý utvorila na mítingu v Dohe.
Aj preto Slovenka zhodnotila, že táto sezóna bola pre ňu fantastická. "Teší ma najmä konzistentnosť výkonov. Prakticky od prvých pretekov až po tie posledné som sa držala na veľmi vysokej úrovni," uviedla.
Priznala však, že jej chýbal ideálny beh, v ktorom by všetko do seba zapadlo a rekord by ešte posunula. S trénerom Bramom Petersom vedeli, že to v nohách má. "Takúto sezónu jednoducho nemôžem hodnotiť negatívne," dodala.
Veľká podpora
Zapletalová už po semifinále hovorila, že cítila veľkú podporu z tribún a mala pocit, že sa preteká pred domácim publikom.
Tieto slová zopakovala aj po finálovom behu. "Ja som sa z toho veľmi tešila. Bolo to úžasné, fakt som sa cítila ako doma. Vnímala som tú atmosféru a aj Slovákov, ktorí mi fandia. Mala som z toho veľkú radosť," povedala.
VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS
V hľadisku mala aj niekoľko rodinných príslušníkov. "Najviac ma teší, že ma prišli pozrieť brat s neterami, mala som tu opäť aj svojho priateľa.
Mala som tu aj množstvo kamarátov. Takže som šťastná, že som videla aj veľa slovenských vlajok. Počula som, ako mi kričia Emma do toho. Je to úžasné, že som za hranicami a cítila som sa ako doma," pochválila fanúšikov.
Nepovažovala by sa za majsterku sveta
Tak, ako už niekoľkokrát spomenula v predošlých rozhovoroch, aj teraz Zapletalová zopakovala, že ak by aj v Budapešti vyhrala, za majsterku sveta by sa nepovažovala. Podujatie sa jej však páči.
"Myslím si, že atletiku zatraktívňuje pre divákov. Je modernejší, dynamickejší a môže prilákať nových fanúšikov.
Na druhej strane, stále to podľa mňa nenahrádza klasické majstrovstvá sveta," uzavrela Slovenka s tým, že finančnú odmenu približne 65-tisíc eur prerozdelí medzi trénerov a úspory.
Odlišné sezóny
Zapletalová tak po náročnom období poznačenom zraneniami teší slovenských priaznivcov atletiky svojimi výkonmi už druhý rok za sebou.
„Predchádzajúce dve sezóny boli úplne odlišné. Minulý rok som získala bronz na majstrovstvách sveta a bol to taký comeback. Bola som šťastná, celé to bolo úžasné.
Táto sezóna už bola o tom, ako si to postavenie udržať, alebo sa ešte viac vytiahnuť. Toto bolo také malé finále ako na majstrovstvách sveta, skončila som o priečku vyššie, ale nie som taká šťastná ako minulý rok, pretože sa neuspokojím s druhým miestom.
Viem, že to prvé je reálne a môžem oňho bojovať. Čiže každá z týchto dvoch sezón mala svoj príbeh. Obidve boli úžasné, s niečím výnimočným. Budem sa snažiť a robiť všetko pre to, aby to takto pokračovalo ďalej,“ sľúbila Zapletalová.