VIDEO: Veľká chyba rozhodcu v derby o Manchester. Gól Haalanda nemal platiť, tvrdí organizácia

Jediný gól v manchesterskom derby, ktorým Erling Haaland rozhodol o víťazstve City na ihrisku United, nemal podľa organizácie Pro Ref združujúcej anglických futbalových rozhodcov platiť.
Videoasistent rozhodcu sa pomýlil, keď gól uznal. Organizácia to uviedla vo vyhlásení po stretnutí 4. kola anglickej ligy.
Haalandov gól v 60. min najprv neplatil kvôli ofsajdu, ale situáciu preskúmal videorozhodca a potvrdil, že sa nórsky útočník nenachádzal v postavení mimo hry. Presný zásah preto hlavný rozhodca uznal.
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Pre Ref však uviedla, že VAR zabudol na pravdepodobný vplyv Haalandovho spoluhráča Enza Fernándeza, ktorý sa pokúsil hlavičkovať loptu z ofsajdovej pozície.
"Enzo Fernández sa lopty nedotkol, a preto je prípadné porušenie pravidla o ofsajde subjektívne. VAR však nevyhodnotil pravdepodobný vplyv jeho pozície a mal odporučiť preskúmanie na ihrisku.
Kontaktovali sme Manchester United, aby sme uznali chybu. Celá udalosť bude preskúmaná," oznámila organizácia rozhodcov.
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Trénera Manchestru United Michaela Carricka rozhodnutie nahnevalo.
"Ja to jednoducho nechápem, naozaj to nechápem. Nechápem, ako je to možné. Snažíme sa rozhodcom toľko pomáhať, majú také zázemie, toľko ľudí, komisií a obrazoviek, a oni potom rovnako rozhodnú zle, "povedal na tlačovej konferencii po zápase.