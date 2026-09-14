Zomrel bývalý skvelý brankár Luděk Mikloško. Milovali ho v Ostrave, stal sa legendou West Hamu

Niekoľko rokov si obliekal dres československej futbalovej reprezentácie, bol priekopník českej brankárskej školy v Anglicku a stal sa prvým českým hráčom, ktorý sa výrazne presadil v Premier League.
Bývalý skvelý brankár Luděk Mikloško zomrel v nedeľu po ťažkej chorobe vo veku 64 rokov.
Väčšinu zo 42 reprezentačných štartov si Mikloško pripísal ešte vo federálnej ére. Debutoval v októbri 1982 v priateľskom zápase proti Dánsku, naposledy nastúpil už za Česko v apríli 1997 v kvalifikácii majstrovstiev sveta proti Juhoslávii.
Bol tiež členom československého tímu na MS 1990 v Taliansku , ktorý pod vedením trénera Jozefa Vengloša postúpil do štvrťfinále. Pozíciu jednotky však v tom čase zastával Jan Stejskal, ktorý odchytal aj kvalifikáciu na turnaj.
Mikloško bol aj člen Klubu ligových brankárov s minimálne sto čistými kontami v najvyšších súťažiach. Celkovo 142 zápasov bez inkasovaného gólu ho radí na šieste miesto v rebríčku, ktorý vedie Petr Čech (248).
V posledných rokoch pôsobil Mikloško ako športový riaditeľ v Baníku Ostrava, teda klube, kde pred rokmi prežil úspešnú brankársku kariéru pred odchodom do Anglicka.
Z Baníka po Nežnej do Premier League
Rodák z Prostějova (9. decembra 1961) hral v Baníku za dorast, s ligovým futbalom však začínal na vojne v Chebe, kde za Rudú hvězdu v rokoch 1980 až 1982 odchytal 23 zápasov.
Po základnej vojenskej službe sa vrátil do Ostravy a za Baník chytal až do jesennej časti ligového ročníka 1989/90. Za ten čas tím Baník skončil v československej najvyššej súťaži dvakrát na druhom mieste (1982/83 a 1988/89).
Ďalšie banícke striebro, ktoré klub získal v ročníku 1989/90, sledoval Mikloško už z Anglicka, kam odišiel vo februári 1990, necelého štvrť roka po Nežnej revolúcii. Vo West Hame sa Mikloško čoskoro stal brankárskou jednotkou, ktorou bol až do sezóny 1996/97.
Za londýnsky klub, kde bol v roku 1991 vyhlásený za hráča sezóny, odohral 318 zápasov.
Ďalších 57 stretnutí potom pridal za ďalší londýnsky tím Queens Park Rangers, po jeho zostupe z najvyššej súťaže sa vtedy 39-ročný Mikloško rozhodol ukončiť hráčsku kariéru.
Pôvodne uvažoval o návrate do Ostravy, otvorenú mal aj možnosť chytať v druhej anglickej lige.
Nakoniec sa ale dohodol s West Hamom, kde začal trénovať všetkých brankárov od A-tímu až po žiakov. "Angažmán vo West Hame je pre mňa predsa len viac ako obyčajný džob," zdôvodnil to Mikloško.
Odmietol chemoterapiu, chcel pracovať
Trénerský angažmán v Anglicku ukončil na jar 2010, podľa ostrovnej tlače k tomu prispeli ťažkosti so chrbtom, ktoré ho v tejto sezóne niekoľko týždňov trápili.
S futbalom sa ale nerozlúčil, zapojil sa do výchovy malých talentov, mihol sa napríklad vo futbalovej škole Petra Čecha na pražskom Strahove. Venoval sa najmä práci v hráčskej agentúre Sport Invest, kde mal na starosti brankárov.
Pred štyrmi rokmi sa Mikloško vrátil do Baníka, tentoraz ako funkcionár. Stal sa vtedy členom predstavenstva klubu a športovým riaditeľom. V roku 2021 lekári Mikloškovi diagnostikovali rakovinu, verejne to oznámil v decembri 2024 v rozhovore na webe West Hamu.
"Stále pracujem. Som medzi hráčmi a ľuďmi. Som celkom zaneprázdnený.. Chcem stále niečo robiť, byť aktívny, najmä v súvislosti s futbalom, pretože to je to, čo mám rád," uviedol vtedy Mikloško.
Po rozšírení nádorov odmietol chemoterapiu. "Keď mi povedali, čo by s chemoterapiou súviselo, znamenalo by to, že by som asi šesť mesiacov nemohol pracovať alebo byť so svojimi kolegami, nemohol by som cestovať a tak ďalej. Povedal som nie, to nechcem," vyhlásil vtedy Mikloško.