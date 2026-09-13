Šéf sa smutne chytal za tvár. Bol nahnevaný i hrdý. Čo sa stalo na Slovane?

Kým v úvode sezóny mal Slovan famózny štart a neprehral prvých desať zápasov za sebou, teraz prišiel útlm. Slovenský gigant nevyhral štyri súťažné zápasy v rade, ak nerátame Slovenský pohár proti šiestoligovej Chrenovej.
V nedeľu sa jeho séria natiahla o ďalší duel. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali v šlágri 8. kola Niké ligy doma s MŠK Žilina 3:3.
Bola to poriadna dráma. Žilina trikrát vyhrávala, no ani raz nedokázala náskok udržať. Slovan sa v závere dokonca tešil zo štvrtého gólu, ale VAR ho pre ofsajd zrušil.
Andraž Šporar dal dva góly a vyhlásili ho za muža zápasu. Ani jeho strelecká efektivita však nestačila na víťazstvo.
„Padlo šesť gólov, ale od Slovana to nebol európsky futbal,“ hodnotil kapitán Slovana.
Tri góly doma sú priveľa
Slovan pritom mal výraznú územnú aj streleckú prevahu. V držaní lopty dominoval 63:37, na strelecké pokusy vyhral 28:15 a na strely na bránu 12:7.
Lenže Žilina bola mimoriadne efektívna a domáci opäť doplatili na slabú defenzívu. V posledných štyroch súťažných zápasoch inkasoval Slovan až 13 gólov. Šesť z nich dostal v Lige majstrov na pôde Paríža Saint-Germain.
„Toto sme určite nechceli dopustiť. Keď doma dáme tri góly, musí to stačiť na víťazstvo. Musíme preto brániť lepšie. Nemôžeme dostávať také naivné góly. Dáme gól, snažíme sa pridať ďalší a o dve minúty inkasujeme. Stalo sa nám to znova. Takto to nemôže byť. Nemôžeme doma dostať tri góly,“ povedal Šporar.
Zverenci Yayu Tourého nevyhrali už tretí ligový duel v rade. Pred remízou so Žilinou prehrali s Michalovcami a Dunajskou Stredou. V neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka.
Žilina je so 17 bodmi tretia, s dvojbodovým odstupom za lídrom súťaže DAC Dunajská Streda, ktorý má zápas k dobru.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Žilina
Žiadna dráma, odkazuje kapitán
Šporar nechcel po ďalšej strate bodov podliehať panike. Pripomenul náročný september a veľké množstvo zápasov, ktoré Slovan čakajú.
Slovan - Žilina 3:3 (0:1)
Góly: 47. a 82. Šporar, 90.+1 Mustafič - 35. Roginič, 51. Bzdyl, 84. Bilalovič
Rozhodovali: Gemzický (46. Kišš) - Štrbo, Košecký, ŽK: Blackman, Pokorný, Cruz - Minárik, Káčer, Roginič
Diváci: 8601
Slovan: Takáč - Blackman, Sa. Camara, Markovič (40. Wimmer), Cruz - Martinez (75. Mustafič), Pokorný, Ibrahim (46. Marcelli) - Maroš (62. Barseghjan), Šporar, Su. Camara (75. Yirajang)
Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer (72. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (72. Bilalovič), Roginič (89. Traore), Florea (63. Kóša)
„Žilina je ofenzívne mužstvo, hrá dobre, ale to nevadí. September je náročný, čaká nás veľa zápasov. Ako som už povedal predtým, nesmieme robiť žiadnu drámu. Aj to je kvalita veľkých tímov – keď sa nedarí, držíme spolu. Som stopercentne presvedčený, že to otočíme a začneme vyhrávať.“
Kapitán Slovana sa pristavil aj pri situácii zo záveru zápasu, keď VAR neuznal štvrtý gól domácich.
„Pri štvrtom góle som mal pochybnosti, či bude platiť. Čakali sme na ruku, ofsajd, všetko možné. Nakoniec rozhodca povedal, že tam bol ofsajd hráča, ktorý ako prvý zasiahol do hry. Ak bol ofsajd, tak bol ofsajd. Čo s tým môžeme robiť?“
Chýbalo toho veľa
Oveľa viac ho však trápila defenzívna hra mužstva. Podľa neho Slovan v nej zaostával v osobných súbojoch, agresivite aj v osobnej zodpovednosti.
„Musíme však predovšetkým lepšie brániť. Hráme desiati proti desiatim a navyše doma. Musíme to zmeniť."
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Slovan - Žilina
"Chýbala nám osobná zodpovednosť, povedomie aj agresivita. Chýbalo toho veľa. Žilina si mohla dať ešte jeden či dva góly. To nemôže byť. Doma musíme ukázať, že sme doma. Nemôže sem každý súper prísť a streliť nám tri góly.“
Nestačí brániť iba v obrane
Slovanu pre zranenie chýbal Kenan Bajrič, líder obrany. Počas zápasu so Žilinou sa zranil aj Markovič, druhý kľúčový stopér. Šporar odmietol hľadať problém iba medzi stopérmi či v jednej konkrétnej situácii. Defenzívna práca je podľa neho záležitosťou celého mužstva.
„Kenan Bajrič je náš hlavný obranca, ale nejde iba o dvoch či troch hráčov v obrane. Hovorím za celé mužstvo – za pravého aj ľavého obrancu, stredných záložníkov, krídla. Musíme lepšie brániť jeden na jedného. Nemôžeme takto brániť.
Krídla musia lepšie brániť, aj ja musím viac pomáhať v defenzíve. Všetci spolu musíme robiť viac.“
Tri inkasované góly doma považuje za neprijateľné bez ohľadu na kvalitu súpera.
„Tri góly doma sú jednoducho veľa. Aj keď Žilina hrá ofenzívne, nevadí. My sme Slovan a nemôžeme doma dostávať toľko gólov.“
V apríli bude Slovan prvý, verí Šporar
Slovan má pred reprezentačnou prestávkou ešte dva zápasy. Navyše bude musieť zvládnuť aj odchod reprezentantov do svojich krajín a následne ho čakajú tri pohárové zápasy.
„Musíme sa koncentrovať na seba. Dúfam, že tímy, ktoré sú pred nami, ešte stratia body a my tú medzeru zmenšíme. Ale musíme pozerať predovšetkým na seba.
Potrebujeme vyhrať v stredu doma a potom aj v sobotu. Následne bude reprezentačná prestávka a budeme mať týždeň na to, aby sme sa zlepšili.“
Ani po štyroch súťažných zápasoch bez víťazstva však nechce hovoriť o kríze.
„Nebolo to dobré, ale nerobíme z toho drámu. Verím, že sa budeme iba zlepšovať a že budeme vyhrávať. Najdôležitejšie sú marec, apríl a máj. Vtedy musíme vyhrať ligu. Som stopercentne presvedčený, že v apríli či máji bude Slovan prvý. Tomu verím,“ dodal Šporar.
Touré: Bránili sme veľmi zle
Tréner Slovana Yaya Touré po zápase neskrýval sklamanie ani hnev.
„Dnes sme bránili veľmi zle, z čoho som sklamaný a aj nahnevaný. Dostali sme tri góly, ktorým sme mohli zabrániť. Musíme zlepšiť mentalitu a prístup, lebo sa nikam nedostaneme. Sami sa dostávame do tých istých problémov. Z niektorých hráčov som veľmi sklamaný. Našťastie máme Šporara, ktorý dokáže spraviť rozdiel. Je čistokrvný strelec, no jeho spoluhráči mu dnes nepomohli," vravel krátko po zápase pre TV Voyo.
Tréner Slovana mal celkovo zmiešané pocity, na tlačovej konferencii už bol miernejší.
„Moje mužstvo tvrdo pracovalo a bojovalo až do konca. Žiaľ, inkasovali sme dva veľmi ľahké góly. Mám preto dva pocity – som sklamaný, ale zároveň som na hráčov hrdý, pretože sa dokázali vrátiť do zápasu. Z emočného hľadiska to vôbec nebolo jednoduché," dodal Touré na tlačovej konferencii. Unavene si pretieral tvár.
"Samozrejme, mrzí nás, že sme nezískali tri body. Zároveň však treba dať plný kredit Žiline. Hrala veľmi dobre a páčil sa mi spôsob, akým sa prezentovala, aj to, ako tréner mužstvo pripravil."
Touré priznal, že v defenzíve jeho tímu vidí rezervy. „Máme tam určité problémy, no podľa mňa súvisia predovšetkým s koncentráciou,“ pomenoval hlavný nedostatok.