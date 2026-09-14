F1 v Madride bol prepadák. Norris cítil krivdu a predbiehať by sa nedalo ani na metle

Nudnejšia ako Monako, stratených 90 minút či vymazať z kalendára. Aj takto reagovali fanúšikovia F1, keď ich komentátor Števo Eisele poprosil o tradičné trojslovné hodnotenie pretekov.
Premiérová veľká cena v Madride sklamala. Paddock či miesta pre hostí síce boli nablýskané, ale v niektorých častiach pripomínal okruh stavenisko.
Ak sa diváci z "miest na sedenie" za 275 eur na nedostavanej tribúne sťažovali, že nemajú kvôli pokračujúcim prácam dobrý výhľad, až o toľko neprišli.
Pretekom totiž chýbalo to najpodstatnejšie, čo motošport prináša, a teda predbiehanie. Akcie bolo minimum a dostať sa dopredu takmer nemožné.
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Aby toho nebolo málo, veľkú cenu poznačilo aj kontroverzné rozhodnutie riaditeľa pretekov, ktoré namiesto samotných pilotov určilo víťaza.
Piloti na to upozorňovali
Španielske média vo svojich článkoch vytrvalo hľadali pozitíva, no je zrejmé, že do zostrihov najlepších momentov sezóny sa tie z Madridu nevojdú.
"Veľa vecí bolo správnych, ale preteky je ťažké opísať inak ako nudné. Miest na predbiehanie je málo, hoci na to jazdci upozorňovali už po zverejnení návrhu trate," píše Josh Suttill z portálu The Race.
Aj štvornásobný majster sveta Max Verstappen ironicky skonštatoval, že možno by bola trať lepšia, keby jej architektov zaujímal aj názor pilotov.
Holanďan hovoril, že tam prakticky nie je šanca predbiehať, čo sa v pretekoch potvrdilo. Úspešné manévre možno zrátať na prstoch jednej ruky.
"Tento okruh vám neumožní zatlačiť a pokúsiť sa o manéver, pretože v 80 percentách prípadov to skončí nehodou," uviedol Kimi Antonelli.
Experti sa zhodujú, že v prípade kvalifikácie je v Madride všetko v poriadku, no akonáhle majú byť dve autá vedľa seba, nastáva problém. FIA pritom neposudzovala jeden, ani päť návrhov tejto trate.
"Mali 24 rôznych variantov nového Madringu a oni postavia toto? Však tu by sa ani na metle nedalo predbiehať. Do budúceho roka sa musí bezpodmienečne niečo zmeniť," uviedol rozladený Eisele.
Nefér voči Norrisovi
Po chaotickom úvodnom kole sa udržal na prvej pozícii víťaz kvalifikácie Lando Norris a neohrozene smeroval za tretím víťazstvom v sezóne.
Svojimi rozhodnutiami ho však oň pripravil riaditeľ pretekov Rui Marques. Ten sa po nehode Kanaďana Lanca Strolla rozhodol aktivovať virtuálny safety car, na čom nie je nič rozporuplné.
Urobil to však v čase, keď práve okolo boxov prešiel Norris. Brit tak ako jediný nemal možnosť absolvovať pit stop počas zníženej rýchlosti na trati. Až na Leclerca to využili všetci adepti na víťazstvo.
Zachovať spravodlivý meter mohlo riaditeľstvo pretekov tým, že by ponechalo VSC aspoň celé ďalšie kolo, no zrušilo ho skôr. Zatiaľ čo išiel Norris k mechanikom, prepadol sa až na piate miesto.
"Je to frustrujúce. Takto by ste nemali prehrať. Ako jediný som tam stratil dvadsať sekúnd. To však nedokážem ovplyvniť ani ja, ani môj tím.
Verím, že som si zaslúžil zvíťaziť. Je to formula 1, mal by vyhrať najrýchlejší jazdec s najlepšou stratégiou, alebo ten, kto najviac riskuje, ale dnes to nebolo fér," povedal Norris po pretekoch, v ktorých jasne viedol.
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Portál F1online pripomenul, že Marques už má na konte niekoľko podobne necitlivých, respektíve nekonzistentných rozhodnutí. Napríklad, niekedy na vode umožní pevný štart, inokedy nie.
Virtuálny safety car aktivoval 37 sekúnd od vyvesenia žltých vlajok. Ak by ho podržal o niečo dlhšie, víťaznú trofej by zrejme získal úradujúci šampión.
"Odkedy je riaditeľ pretekov poloboh, ktorý rozhoduje o tom, kto výhra? VSC slúži na neutralizovanie aktuálneho stavu. To, čo sa stalo Norrisovi, mi príde značne nefér," dodal vo videu Eisele.
Takto nechcel vyhrať
Šéf McLarenu Zak Brown bol z celej situácie poriadne naštvaný. Od zlosti zahodil kolobežku, na ktorej prišiel pred zázemie tímu z Wokingu.
Víťazstvo tak padlo do rúk Antonellimu, ktorý zvýšil náskok na čele šampionátu už na 81 bodov. Sám však priznal, že víťazom mal byť niekto iný.
"Takto nechcem vyhrať. Ak mám byť realistický, myslím si, že Lando si zaslúžil vyhrať a my sme si zaslúžili druhé miesto," vyhlásil mladý Talian.
Jeho tímový kolega a zároveň rival v boji o titul George Russell skončil iba štvrtý a pôsobil, ako by na súboj s Antonellim už rezignoval.
Sezóna F1 pokračuje o dva týždne v Baku a práve z hlavného mesta Azerbajdžanu si môže brať príklad aj Madrid. Pri svojej premiére takisto Baku ponúklo nudné preteky a následne pristúpilo k zmenám.
Nový okruh paradoxne nezatracuje najviac sklamaný muž veľkej ceny Lando Norris, ktorý dokonca má aj konkrétne možnosti na zlepšenie okruhu.
"Trať má potenciál, no treba urobiť zmeny. Napríklad, mali by sa zbaviť zákrut 18 a 19 a namiesto nich zaradiť dlhšiu rovinku. Niektoré zmeny sú naozaj jednoduché," povedal 26-ročný britský jazdec.