Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 km, Etiópčan s rekordom

Bežec Adam Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 km na šampionáte v Prievidzi.
Tridsaťštyriročný atlét triumfoval časom 31:40 min a skompletizoval tak svoju medailovú zbierku v tejto kategórii.
Mihalova doplnili na pódiu obhajca titulu Mário Košút, ktorý zaostal za zlatom o štyri sekundy, a bronzový Filip Kubík.
Medzi ženami sa z titulu majsterky Slovenska premiérovo tešila Ivana Kuriačková, ktorá časom 34:13 min zlepšila národný výkon roka.
Víťazný čas ju posunul na 6. miesto historických tabuliek Slovenska. Striebro získala dvojnásobná šampiónka Žofia Hujsová a bronz patril obhajkyni titulu Veronike Páleníkovej, pre ktorú to bola už šiesta medaila z tohto podujatia.
Majstrovstvá Slovenska sa bežali ako súčasť podujatia Brose Night Run, ktoré ovládol v rekorde podujatia i v najlepšom výkone na území Slovenska Etiópčan Melkeneh Azize.
Ten si časom 27:40 min zlepšil o štyri sekundy svoje osobné maximum. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ).