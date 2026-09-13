    VIDEO: Zapletalová bojovala v obkľúčení Američaniek. Pozrite si jej beh vo finále Ultimátnych MS

    Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Fotogaléria (25)
    Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|13. sep 2026 o 18:28
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    Slovenská atlétka zabehla vo finále čas 52,68 sekundy.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026 v behu na 400 m prekážok.

    Zapletalová síce pokorila vo finále Annu Cockrellovú, no triumf jej vyfúkla jej krajanka Jasmine Jonesová.

    VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS

    Slovenská atlétka dosiahla v nedeľňajších pretekoch čas 52,68 sekundy, víťazka Američanka Jasmine Jonesová bola o 23 stotín rýchlejšia.

    VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej po finále


    Fotogaléria: Emma Zapletalová vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    25 fotografií
    Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová šprintuje do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová a vpravo Američanka Jasmine Jonesová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke uprostred slovenská atlétka Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová po štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Emma Zapletalová v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa sústreďuje na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava slovenská atlétka Emma Zapletalová a víťazka, Američanka Jasmine Jonesová sa objímajú v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová máva na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.
    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026.
      VIDEO: Zapletalová bojovala v obkľúčení Američaniek. Pozrite si jej beh vo finále Ultimátnych MS
      dnes 18:28
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