VIDEO: Zapletalová bojovala v obkľúčení Američaniek. Pozrite si jej beh vo finále Ultimátnych MS

Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026 v behu na 400 m prekážok.
Zapletalová síce pokorila vo finále Annu Cockrellovú, no triumf jej vyfúkla jej krajanka Jasmine Jonesová.
VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS
Slovenská atlétka dosiahla v nedeľňajších pretekoch čas 52,68 sekundy, víťazka Američanka Jasmine Jonesová bola o 23 stotín rýchlejšia.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej po finále
Fotogaléria: Emma Zapletalová vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026