Bývalý slovenský reprezentant dostal tvrdý trest. Podľa FIBA ovplyvňoval zápasy

Peter Sedmák v drese Slovenska.
Peter Sedmák v drese Slovenska. (Autor: REUTERS)
Sportnet|14. sep 2026 o 13:20
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Po hráčskom období pokračoval pri basketbale v inej úlohe.

Peter Sedmák dostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) tvrdý trest. Bývalý slovenský reprezentant má mať zakázanú akúkoľvek činnosť až do roku 2034.

Dôvodom majú byť závažné porušenia pravidiel súvisiace s ovplyvňovaním zápasov a stávkovaním.

Informácia sa objavila v prehľade disciplinárnych trestov na oficiálnej webovej stránke FIBA.

Pri Sedmákovi sa okrem stávkovania, manipulácie so zápasmi a zneužitia interných informácií uvádza aj neoznámenie, nevhodné aktivity a marenie vyšetrovania.

FIBA ďalšie podrobnosti nezverejnila. Z dostupných informácií preto nie je jasné, ktorých zápasov alebo súťaží sa previnenia týkali ani kedy k nim malo dôjsť.

Sedmák pritom dlhé roky patril medzi výrazné postavy slovenského basketbalu. Obliekal dres viacerých slovenských klubov (Chemosvit Svit, Inter Bratislava, Baník Handlová, Košice) a výraznú časť kariéry strávil aj v českom basketbale.

Po hráčskom období pokračoval pri basketbale v inej úlohe – pôsobil vo vedení Hradca Králové.

„S obsahom rozhodnutia sa teraz podrobne oboznamujeme s právnikmi a proti rozhodnutiu sa budem odvolávať na Odvolací panel FIBA.

Niektoré skutkové závery rozhodnutia zásadne spochybňujem a v odvolaní k nim predložíme príslušné dokumenty a dôkazy,“ uviedol Sedmák podľa portálu hradecky.denik.cz.

Slovák odmieta stávkovanie: „Nie je správne tvrdiť, že som bol potrestaný za samotné stávkovanie. Rozhodnutie FIBA jasne uvádza, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by som osobne uzatvoril stávku na basketbalový zápas.

Z tohto dôvodu ma nemožno sankcionovať za priame zapojenie do stávkovania. FIBA sa v tejto časti rozhodnutia zaoberá takzvaným nepriamym zapojením,“ vysvetlil.

Športový manažér a člen predstavenstva Hradca Králové sa vyjadril aj k svojej pozícii v súčasnosti: „Rozsah rozhodnutia a jeho vplyv riešime právnou cestou, preto by som v tejto chvíli nerád predbiehal záver.

Keď budeme mať pripravené odvolanie a právne vyhodnotený celý prípad, rád poskytnem presnejšie stanovisko,“ spresnil Sedmák.

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