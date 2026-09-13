Zapletalová bojovala vo finále až do konca. Svoju rivalku zdolala, triumf jej vyfúkla iná Američanka

Ultimátne MS v atletike 2026 - finále
Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Jasmine Jonesová
52,45 s
2.
Emma Zapletalová
52,68 s
3.
Anna Cockrellová
53,09 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v atletike 2026 v Budapešti.
V nedeľňajších pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová (52,45 s). Za druhé miesto Zapletalová získala finančnú odmenu 75-tisíc dolárov.
VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS
Dvadsaťšesťročná Slovenka bežala v šiestej dráhe, jej najväčšie súperky boli Jonesová a jej krajanka Anna Cockrellová, ktorá Zapletalovú zdolala vo finále Diamantovej ligy.
Zverenka trénera Brama Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.
V záverečnej však bola lepšia Jonesová, ktorá si zabehla sezónne maximum.
Zapletalová bola na poslednej prekážke tretia, v závere predbehla Cockrellovú, ale na druhú Američanku už nestačila.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej po finále
"Mám zmiešané pocity. Samozrejme, chcela som vyhrať, bolo to tesné, ale Jasmine bola lepšia. Vedela som, že musím byť v úvode rýchla, lebo keď mi ujdú, tak ich už v závere nedostihnem, aj keby som mala dobrý finiš.
Vedela som, že Cockrellovú sťahujem a potom som ju predstihla, ale zároveň Jasmine cezo mňa prešla. Plán bol neriešiť súperky, ale samozrejme, že ich v behu cítite.
Po ôsmej prekážke som trošku vypadla z rytmu, a netrúfla som si bežať na pätnásť krokov, takže som bežala šestnásť a možno som kúsok stratila.
V závere som cítila, že môžem finišovať, ale už som ju nedokázala stiahnuť.
Som vďačná, že mi prišlo fandiť toľko ľudí zo Slovenska, počula som ich už na štarte, dodali mi vela energie," povedala Emma Zapletalová pre STVR.
Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 s a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky.
Celkovo dosiahla druhý najlepší čas. Rýchlejšia bola opäť iba víťazka druhého behu Jonesová (52,77 s).
Dvadsaťšesťročná Slovenka má za sebou životnú sezónu. Vyhrala v nej päť pretekov v rámci seriálu prestížnej Diamantovej ligy, na mítingu v Dauhe zabehla osobné maximum 52,30 a v auguste získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy v Birminghame.