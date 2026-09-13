    Zapletalová bojovala vo finále až do konca. Svoju rivalku zdolala, triumf jej vyfúkla iná Američanka

    Emma Zapletalová v behu na 400 m cez prekážky na Ultimatívnych MS v atletike.
    Fotogaléria (25)
    Emma Zapletalová v behu na 400 m cez prekážky na Ultimatívnych MS v atletike. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 18:11 (aktualizované 13. sep 2026 o 19:32)
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    Slovenská atlétka sa predstavila na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.

    Ultimátne MS v atletike 2026 - finále

    Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:

    #

    Krajina

    Meno 

    Čas

    1.

    USA

    Jasmine Jonesová

    52,45 s

    2.

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,68 s

    3.

    USA

    Anna Cockrellová

    53,09 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v atletike 2026 v Budapešti.

    V nedeľňajších pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová (52,45 s). Za druhé miesto Zapletalová získala finančnú odmenu 75-tisíc dolárov.

    VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Ultimátnych MS

    Dvadsaťšesťročná Slovenka bežala v šiestej dráhe, jej najväčšie súperky boli Jonesová a jej krajanka Anna Cockrellová, ktorá Zapletalovú zdolala vo finále Diamantovej ligy.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová vo finále Ultimátnych MS v atletike 2026
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.
    25 fotografií
    Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová šprintuje do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová a vpravo Američanka Jasmine Jonesová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke uprostred slovenská atlétka Emma Zapletalová vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová po štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Emma Zapletalová pred finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Emma Zapletalová v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike v Budapešti.Na snímke zľava slovenská atlétka Emma Zapletalová a Američanka Jasmine Jonesová šprintujú do cieľa vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa sústreďuje na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke sprava slovenská atlétka Emma Zapletalová a víťazka, Američanka Jasmine Jonesová sa objímajú v cieli po finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová máva na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová na štarte vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026.Na snímke americká atlétka Jasmine Jonesová pózuje s víťaznou trofejou po jej víťazstve vo finále v behu na 400 m cez prekážky na premiérových Ultimatívnych majstrovstvách sveta v atletike na štadióne Národného atletického centra v Budapešti v nedeľu 13. septembra 2026. Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti.

    Zverenka trénera Brama Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.

    V záverečnej však bola lepšia Jonesová, ktorá si zabehla sezónne maximum.

    Zapletalová bola na poslednej prekážke tretia, v závere predbehla Cockrellovú, ale na druhú Američanku už nestačila.

    VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej po finále

    "Mám zmiešané pocity. Samozrejme, chcela som vyhrať, bolo to tesné, ale Jasmine bola lepšia. Vedela som, že musím byť v úvode rýchla, lebo keď mi ujdú, tak ich už v závere nedostihnem, aj keby som mala dobrý finiš.

    Vedela som, že Cockrellovú sťahujem a potom som ju predstihla, ale zároveň Jasmine cezo mňa prešla. Plán bol neriešiť súperky, ale samozrejme, že ich v behu cítite.

    Po ôsmej prekážke som trošku vypadla z rytmu, a netrúfla som si bežať na pätnásť krokov, takže som bežala šestnásť a možno som kúsok stratila.

    V závere som cítila, že môžem finišovať, ale už som ju nedokázala stiahnuť.

    Som vďačná, že mi prišlo fandiť toľko ľudí zo Slovenska, počula som ich už na štarte, dodali mi vela energie," povedala Emma Zapletalová pre STVR.

    Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 s a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky.

    Celkovo dosiahla druhý najlepší čas. Rýchlejšia bola opäť iba víťazka druhého behu Jonesová (52,77 s).

    Dvadsaťšesťročná Slovenka má za sebou životnú sezónu. Vyhrala v nej päť pretekov v rámci seriálu prestížnej Diamantovej ligy, na mítingu v Dauhe zabehla osobné maximum 52,30 a v auguste získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy v Birminghame.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Emma Zapletalová počas Ultimátnych MS v atletike 2026.
      VIDEO: Zapletalová bojovala v obkľúčení Američaniek. Pozrite si jej beh vo finále Ultimátnych MS
      dnes 18:28
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