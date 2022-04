Tréner sa ho spýtal, či chce byť vylúčený. V druhom polčase dal päť gólov

Do druhého polčasu však nastúpil s veľkým odhodlaním otočiť priebeh zápasu. Podarilo sa mu to naozaj nevídaným spôsobom: dal päť gólov a na jeden prihral.

Rád by si zahral aj vo vyššej súťaži, trúfal by si aj na tretiu či štvrtú ligu. Nedávno mal ísť na hosťovanie do piatoligovej Okoličnej na Ostrove, kluby sa však nedohodli.

V predchádzajúcom ročníku v súboji s Čilizskou Radvaňou si utrpel zranenie hlavy. Nepamätá si všetky detaily, no silou-mocou sa chcel vrátiť na ihrisko.

„So zaviazanou hlavou by som najradšej išiel naspäť hrať. To ma však už tréner nepustil a asi by to naozaj bolo príliš riskantné. Nakoniec mi hlavu museli zašívať,“ porozprával príbeh, ktorý vystihuje jeho povahu.