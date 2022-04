Streliť osem gólov v jednom zápase. Nemožné? Nie pre Mareka Galáta

„Keď mám pravdu povedať, sám neviem, ako sa mi to podarilo. Pri niektorých zakončeniach som mal aj šťastie, pretože sa lopta odrazila ku mne a ja som len dorážal do prázdnej brány,“ vravel po zápase Marek Galát z TJ Skaličan Praznov.

„Mojím cieľom je stať sa najlepším strelcom súťaže. Verím, že mi to bude padať aj v ďalších zápasoch, a že sa mi to nakoniec podarí,“ prezradil Galát.

Po zápase ďakoval spoluhráčom, ktorí mu výborne prihrávali. „Osem gólov v jednom zápase? Znamená to pre mňa veľa, pretože nikdy v živote sa mi nič podobné nepodarilo. Raz som strelil šesť gólov, ale to bolo ešte v doraste,“ dodal 24-ročný útočník.

Praznov je po štrnástich kolách na prvom mieste tabuľky. Nad druhými Horovcami má päťbodový náskok.

„Zatiaľ som nemal žiadny úspech, ktorým by som sa mohol pochváliť. Verím však, že sa to čoskoro zmení. Našim cieľom je postup do šiestej ligy, ktorý dúfam naplníme,“ uzavrel osemgólový strelec víkendového zápasu TJ Skaličan Praznov - TJ Slovan Kameničany.

Tabuľka VII. ligy ObFZ Považská Bystrica