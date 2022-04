Rarita v slovenskom futbale. Šiestoligista má v tíme samých ľavákov

Najpopulárnejším športom v obci bol odjakživa futbal. Športovalo sa už pred vojnou, aj tesne po nej, no myšlienka organizovanej telovýchovnej jednoty uzrela svetlo sveta na jar v roku 1948. V tomto čase vznikla Dobrovoľná organizácia športu DOŠ Sokol Voznica. Jej vznik je spätý s menami: Pavol Repiský, Viliam Rafaj, Anton Mihálik, Tomáš Ziman, Anton Pavol, Emil Rybár, Michal Repiský a Laurinc Ziman. Za prvého predsedu telovýchovnej jednoty bol zvolený Peter Mihálik.

V roku 1948 sa ešte organizovaná futbalová súťaž nehrala, začala až o rok neskôr. Bola riadená Stredoslovenskou župou futbalového zväzu v Banskej Bystrici. Prvý zápas odohrali futbalisti obce v Dobrej Nive, kde prehrali 1:3. V roku 1953 nastala reorganizácia súťaží, mužstvá novobanského okresu boli rozdelené do dvoch skupín. Futbalové mužstvo podalo na ihrisku v Tekovskej Breznici skvelý výkon a vyhralo 16:0.

Od roku 1953 sa do súťaží začalo zapájať aj mužstvo dorastu. V roku 1954 hralo mužstvo Voznice o postup do krajskej súťaže. Rozhodujúci zápas s Vyhňami sme však prehrali a naviac došlo aj k inzultácii rozhodcu, za čo nasledovali tvrdé tresty. Rok 1955 znamená uzavretie ihriska a ukončenie činnosti voznického futbalového družstva. Východiskom z núdze bolo spojenie sa s mužstvom Dynamo Žarnovica a neskôr, v roku 1961 voznický futbalisti hrávali za Spartak Sandrik Dolné Hámre B.

Za podpory JRD Voznica sa v roku 1964 založila nová organizácia Telovýchovnej jednoty pod názvom TJ Družstevník Voznica. Mužstvo začínalo odznova v IV. triede, ktorú ale s prehľadom vyhralo a postúpilo do III. triedy. V roku 1967 mužstvo postupuje do II. triedy a znovu začína hrať aj družstvo dorastu. V roku 1973 organizácia uvoľnila dorastencov Jozefa Diana a Mariana Volentiera pre národnú dorasteneckú ligu do TJ ZSNP Žiar nad Hronom. Práve tu odštartoval Jozef Dian svoju futbalovú kariéru a v roku 1975 sa stal hráčom tímu Spartak TAZ Trnava. Za mužstvo odohral 240 zápasov a súperom vsietil 32 gólov. V roku 2014 tragicky zahynul. Smrť ho zasiahla práve pri činnosti, ktorú tak miloval, pri futbale. Ďalším futbalovým odchovancom bol Ján Maslen, ktorý v roku 1981 prestúpil do mužstva Petržalky, neskôr do tímu Slovan Agro Levice. Futbal úspešne reprezentovali aj rozhodcovia Vladimír Maslen a Vojtech Jančok, ktorí rozhodovali krajské súťaže 1.A a 1.B triedy.

V roku 1983 voznický futbalisti dosiahli významný úspech v histórii futbalu v obci, keď postúpili do I.A. triedy. Pamätný zápas s Lovčou sme vyhrali 2:1. Na jeseň 1984 začína hrávať aj žiacke družstvo, ktoré spočiatku dosahovalo výborné výsledky, no neskôr sa prejavil generačný problém a družstvo zo súťaže vypadlo. Nasledujúce obdobie sa družstvá dorastu a dospelých umiestňujú v strede tabuľky.

Zmeny sa v roku 1994 dočkal aj areál TJ Voznica, keď sa podarilo rozšíriť hraciu plochu na súčasné rozmery 95x62 m. V roku 1998 družstvo dospelých po slabých výkonoch vypadlo do II. triedy skupiny Juh. Bolo potrebné skloniť hlavy a zapracovať na všetkých úsekoch klubu od organizácie až po disciplínu a prípravu hráčov. Výsledky sa dostavili už v nasledujúcej sezóne, kedy mužstvo postúpilo späť do I. triedy oblastnej súťaže.

V roku 2000 sa futbalová organizácia rozrástla o mužstvo žiakov, ktorí taktiež dosahovali vynikajúce výsledky v 1. triede starších žiakov. V roku 2001 vzniklo nové združenie pod názvom Športový klub (ŠK) Voznica. V sezóne 2005 – 2006 sa tím umiestnil na druhom mieste. V roku 2005 vznikla aj futbalová prípravka.

Za podpory obecného úradu, zastupiteľstva a sponzorov mal Športový klub Voznica v sezóne 2006 – 2007 štyri mužstvá – prípravku (Ján Antošík, Ľubomír Mihálik), žiakov (Peter Blaho, Milan Gunda), dorast (Jaroslav Beňovský, Milan Valach) a dospelých (Kamil Blaho, Richard Fusatý).2

V súčasnosti má ŠK Voznica jedno družstvo dospelých, ktoré v sezóne 2014/2015 pôsobilo v V. lige. Po roku mužstvo z V. ligy vypadlo a v aktuálnej sezóne 2015/2016 bude hrať Oblastné majstrovstvá oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom.

Zdroj: voznica.sk