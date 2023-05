VIDEO: Bývalý druholigista spravil na dedine veľké gesto. Nie je to hanba, odkazuje

„Keď nejde o život, nejde o nič. Zdá sa mi to úplne normálne, nepotrebujem takéto výhody. Niekto by si povedal, že som radšej mohol dať gól. V takýchto situáciách však nie je hanba akciu prerušiť. Zdravie je na prvom mieste,“ povedal útočník TJ Slovan Podhradie Matúš Matuškovič.

PODHRADIE, LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Mohol streliť štvrtý gól do siete súpera, svoj druhý v zápase. Rozhodol sa však inak.

„Ľudia mi povedali, že to bolo správne rozhodnutie. Súpera pichlo v zadnom stehennom svale a bol sa mi poďakovať. V budúcnosti by som pri zranení súpera takisto neváhal. Hlavne, nech sa hrá fair play,“ dodal.

TJ Slovan Podhradie je béčkom OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, kde Matuškovič odohral celú sezónu. Uplynulý víkend za lídra štvrtej ligy nehral, preto sa na druhý deň rozhodol nastúpiť za rezervu.

„Je to nižšia súťaž, ale herná prax je dôležitá. V Lehote máme osembodový náskok, snáď to už udržíme a uhráme prvé miesto,“ praje si Matuškovič, ktorý s Lehotou pod Vtáčnikom postúpil z piatej do štvrtej ligy a minulý rok vyhral aj štvrtú najvyššiu súťaž.