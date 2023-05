VIDEO: Pekné gesto fair play. Mohol ísť sám na brankára, no šancu odmietol

„Nevadí, ideme ďalej. Hoci sme nevyhrali, pre náš klub je to pekná reklama. Ján ukázal, že futbal nie je len o góloch a bodoch,“ dodal.

Žarnovica mohla vyhrávať 2:0, no zápas nakoniec prehrala 1:3. Stratila tak dôležité body v boji o prvé miesto.

S odkopom mimo ihriska hráč Žarnovice neváhal ani sekundu. Bral to ako samozrejmosť.

„Som taký typ človeka. Odmalička. Namal by som radosť z gólu, keď mu súper nemohol zabrániť. Obranca bol o krok vpred a ak by sa nezranil, bol by pri lopte skôr,“ opísal moment zápasu Ján Hedervari.

Jeho konanie vyzdvihol aj tréner. „Povedal mi, že tak to má byť. Ak by sa niečo podobné udialo v budúcnosti, konal by som rovnako. Futbal je hra a treba hrať fér,“ dodal.

Stretnutie pre Hedervariho skončilo nešťastne, pretože sa v 69. minúte zranil a musel byť vystriedaný. Aktuálne má problémy s chrbticou, pre ktoré chodí na obstreky.

„Vyskočila mi platnička a tri týždne nebudem môcť hrať. Snáď sa dám rýchlo dokopy,“ zaprial si futbalista, ktorý skúšal šťastie v MŠK Žilina, no výraznejšie sa nepresadil.

„Chcem hrať futbal profesionálne, vo vyššej lige. Prajem si to veľmi,“ prezradil ambiciózny Hedervari.