VIDEO: Ľudia nechápali, čo sa stalo. Brankár zariadil svojmu tímu prvý bod v súťaži

Do útoku však v 87. minúte zavelil domáci brankár Martin Seget , ktorý hlavou po rohu vyrovnal na 1:1 a zariadil tak Novej Bani prvý bod v súťaži.

V 34. minúte sa však hostia ujali vedenia a vyzeralo to, že si odnesú všetky tri body. A definitívne tak nechajú Novobančanov na totálnom dne tabuľky.

„Niektorí ľudia a spoluhráči nechápali, čo sa stalo. Bola to obrovská eufória,“ pre Sportnet krútil hlavou brankár Novej Bane Martin Seget.

„Bol to môj prvý gól v kariére, no treba povedať, že podobné situácie máme nacvičené. Tréner mi veril, že môžem skórovať, preto som šťastný, že sa mi to podarilo,“ dodal stále len 17-ročný futbalista.

VIDEO: Brankár Martin Seget strieľa gól