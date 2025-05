Padli na dno, aby vstali. Bývalá bašta prežíva ošiaľ, stúpa súťažami nahor

„V Novej Bani sa hral vždy dobrý futbal, návštevy od 700 do 900 divákov boli úplne bežné. Na Slovensku je však taký folklór, že úspech sa neodpúšťa,“ pre Sportnet začal rozpovedať príbeh MFK Nová Baňa generálny manažér klubu Ján Gonda.

Novobančania patrili medzi tradičných účastníkov tretej či štvrtej ligy, no v roku 2016 zažili krízu. Po nej začali padať nadol.

Jedným z hlavných partnerov novobanského futbalu je v regióne známa Tekovská kúria. Reštaurácia s pekárňou podporovala novobanský futbal aj do spomínanej sezóny 2016, no pre nezhody s mestom spoluprácu ukončila.

MFK prebralo nové vedenie. Po sezóne však klub vypadol do štvrtej a neskôr do piatej ligy.

„Ako rodina Gondova so sponzormi sme chceli rozširovať zázemie pre futbal. Mesto nám však nebolo nápomocné, preto sme z klubu vystúpili,“ dodal.

Nová Baňa vyhrala v minulej sezóne siedmu ligu a ako nováčik je prekvapením šiestej ligy skupina C. Dlho okupovala druhé miesto za rezervou Hamsík Academy, no po víkendovom zaváhaní Hamšíkovcov sa dostala na prvé miesto.

„Tesne pred postupom zo siedmej ligy sme opätovne vstúpili do klubu. Oficiálne od leta robíme všetko preto, aby sme Novú Baňu vrátili tam, kde patrí a kde bola v minulosti. Do tretej ligy,“ netají sa Gonda.

Situáciu sa MFK pokúšal zachrániť fúziou so Žarnovicou, ale za pár rokov nastal veľký pád.

„Všetci v klube sú oboznámení s našimi cieľmi a ničím sa netajíme. Aj preto sme nesmierne radi, že sme sa konečne dostali na prvé miesto a teraz to už máme vo svojich rukách,“ dodal.

Oskár prišiel ako skúsený brankár, ktorého chceme ešte viac začleniť do klubu ako trénera brankárov či jedného z funkcionárov. Jeho meno je vo futbalovom svete známe a sme radi, že je medzi nami,“ prezradil.

„Treba podčiarknuť, že zlepšené výsledky sú zásluhou dobrých zásahov do kádra a zvýšením konkurenčného prostredia.

„Do zálohy prišiel už v lete Patrik Gahír a do útoku Simon Kruľák, chalani, ktorí pôsobili vo Vrábloch a majú za sebou akadémiu ViOnu. Patrik hrával dokonca v Írsku a obaja sa ukázali ako rozdieloví hráči,“ pochválil Gonda.

„Našim cieľom je lokálna mikroakadémia, aktuálne sa chceme stať čakateľom na ÚTM. I keď to trvá, veríme, že sa nám podarí naše ambície dosiahnuť,“ praje si.

V prípade postupu do piatej ligy plánujú v Novej Bani ďalšie zmeny v kádri. Mužstvo chcú opäť skvalitniť a posunúť na ešte vyššiu úroveň.

„René je obranca, no s pätnástimi gólmi je najlepším strelcom mužstva a druhým najlepším kanonierom súťaže,“ dodal s úsmevom.

„Čoskoro začneme s výstavbou umelej trávy s umelým osvetlením, ktorá bude na súčasnou pomocnom ihrisku. Uvedomujeme si, koľko to bude stáť, ale aj to, že takúto plochu nutne potrebujeme.

Futbalom v Novej Baní to momentálne žije, klub má rozpracované aj ďalšie projekty.

„Stará tribúna stojí od roku 1968 a odvtedy bola dvakrát natretá. A to je všetko.

Do roku 2027 je v Novej Bani naplánovaná výstavba tribúny. Stará bude zbúraná a nahradí ju úplne nová.

Nová Baňa hrá síce len v šiestej lige, no marketing má na úrovni klubov z Niké ligy. Po každom zápase majú fanúšikovia k dispozícii výsledky, ale i rozhovory s trénerom či hráčmi.

„V dnešnej dobe je to tak, že keď niečo spravíte a nedáte o tom vedieť, je to, akoby ste to nespravili.

Sociálne siete či webovú stránku má u nás na starosti Tomáš Pacalaj a ide mu to skutočne dobre,“ pochválil ambiciózny manažér a dodal:

„Na zápas s Hamšíkovou akadémiou prišlo 500 ľudí, čo je na šiestu ligu skvelé číslo.“

Chcú privítať Trnavu

Pre kluby z nižších súťaží je čoraz viac populárna pohárová súťaž Slovnaft Cup, vďaka ktorej aj nižšie postavené tímy môžu privítať zástupcu Niké ligy. A dotiahnuť tak na svoj štadión množstvo fanúšikov.

Nová Baňa v aktuálnej sezóne pohár nehrala, no plánuje to zmeniť.

„Bývalý tréner Slovnaft Cup nechcel hrať, no súčasný má na to iný názor. Vraví, že je to na vedení klubu, takže sa určite prihlásime.

Privítať na svojom štadióne niekoho známeho z okolia alebo Trnavu, to by bolo skutočne zaujímavé. Necháme sa prekvapiť,“ uviedol.