Brankár išiel na dovolenku, chytal tréner. Po stretnutí mu gratuloval aj súper

Pozíciu hrajúceho trénera neuznáva. „Nedajú sa robiť dve veci naraz. Nemôžeš sa sústrediť ani na jedno, ani na druhé. Na tréningu musím sledovať hráčov, nemôžem aj s nimi trénovať. Potom by som však nemal natrénované. A keby som bol počas zápasu na ihrisku, nevidel by som chyby, ktoré sú zvonku zjavné,“ objasnil svoj postoj.

Súper z Baky však so zmenou termínu nesúhlasil. Cez týždeň by im chýbali hráči, ktorí pracujú v zahraničí a po skončení sezóny začnú inštalovať na ihrisku zavlažovací systém.

Jeho tím sa spoliehal na brejky a za bezgólového stavu mal aj nejaké príležitosti. Pri troche šťastia by Sap mohol získať v Bake aspoň bod. Víťazstvo domácich je však zaslúžené, po celý zápas dominovali.

Taktiku prispôsobil zabezpečenej obrane. „Nastúpili sme v rozostavení 5-3-2. Vyšlo to, nepúšťali sme domácich do šancí. Okrem gólu asi ani nemali priamu strelu na bránku,“ uviedol Juraj Bolega.

„Nemal som koho dať do bránky, tak som sa tam postavil sám,“ hovoril tréner OFC Sap.

„Bol to bojovný zápas. Hostia boli vzadu veľmi organizovaní, ťažko sme sa presadzovali. Aj tak sme niekoľkokrát trafili žrď. Nedali sme toľko gólov ako v predchádzajúcom kole, no za bojovnosť musím pochváliť svojich zverencov,“ vravel pre Sportnet tréner FK Baka János Patasi.

Nemá brankárske ambície

Bolega sa v bránke nenudil. Keďže má návyky obrancu, bol aj akoby dodatočným stopérom. Zapotil sa pri štandardných situáciách, niektoré centre musel vyboxovať.

Jediný gól stretnutia padol desať minút pred koncom po rohu, ktorý obrana nestihla odvrátiť. Jeho autorom bol Tamás Világi.

„Celý život hrám futbal, takže nejako som to v bránke zvládol, hoci predtým som nikdy nechytal,“ poznamenal Bolega.

Výkonom prekvapil i súpera. Po stretnutí mu gratulovali aj domáci. „Počul som, že pred zápasom medzi sebou hovorili: nemajú riadneho brankára, strieľajte čo najčastejšie! Ale pomohlo to skôr nám, lebo každý to chcel skúsiť, aj z nepripravených pozícii a lopty leteli všade, no nie na bránu. Mnoho striel zablokovala aj obrana,“ chválil spoluhráčov a zároveň zverencov Bolega.

Podpichol aj chýbajúceho brankára: „Neviem, či ho ešte pustím do bránky. On v predchádzajúcom zápase dostal tri góly a ja iba jeden,“ smial sa.

Dlhodobé brankárske ambície však nemá. „Chytanie dosť bolí, určite sa zo mňa na staré kolená nestane brankár,“ vyhlásil.

Tabuľka VI. ligy: