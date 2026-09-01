Ocenia len najlepších. Na ultimátnom šampionáte dostanú trofej iba víťazi

Na ultimátnom atletickom šampionáte v Budapešti, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. septembra, sa na rozdiel od iných vrcholných súťaží nebudú rozdeľovať medaily.
Trofej dostanú len víťazi, oznámila Svetová atletika a na webe zverejnila podobu trofeje. Každý z účastníkov novej globálnej akcie určenej len pre úzku skupinu atlétov dostane špeciálny náramok.
Trofej pre víťaza namiesto medailového ohodnotenia trojice najlepších vychádza z konceptu tejto akcie, ktorej hlavným cieľom je korunovať tých najlepších z najlepších.
"Tento globálny šampionát je celý o snahe byť ten jeden atlét, ktorý sa dostane na vrchol. Cítili sme, že rozdeľovať ocenenie prvým trom nezodpovedá tomuto základnému konceptu, takže sme sa namiesto toho sústredili na trofeje pre víťazov každej disciplíny, "uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe.
Všetci účastníci tejto výberovej akcie dostanú na pamiatku náramok so svojím menom. Náramky majú nastaviteľnú veľkosť, takže budú sedieť všetkým od výširok po kladivára.
Trofej, ktorú možno spojiť s náramkom v jeden celok, pripomína kamennú sochu. Jej tvar odráža hviezdu, ktorá je logom podujatia, a zlatá hviezda na hornej ploche odkazuje na víťazstvo v pretekoch alebo súťaži.
Vzhľadom na to, že nebudú medaily, nebudú ani tradičné medailové ceremoniály. Každý víťaz si vezme trofej z podstavca pri dráhe alebo sektore, kde sa bude pretekať.
Jeho úspech oslávi aj ohňostroj. Potom sa po čestnom kole vydá na tribúny a "Cestou šampiónov" medzi divákov zamieri s trofejou do priestoru na televízne rozhovory.