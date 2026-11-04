ONLINE: TJ Slavoj Boleráz - MFK Skalica dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

Futbalisti TJ Slavoj Boleráz a MFK Skalica dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/2027.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: TJ Slavoj Boleráz - MFK Skalica (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
04.11.2026 o 13:00
Boleráz
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z Osemfinále Slovnaft Cupu medzi TJ Slavoj Boleráz a MFK Skalica.
Boleráz je účastníkom 4. ligy Západ. V nej mu priebežne patrí 2. miesto, keď je na tom zatiaľ o bod lepšie Dubnica. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyradil na penalty Námestovo.
Skalica hrá najvyššiu ligu. V nej je momentálne na predposlednom mieste. Horšie je na tom len Trenčín. Cez predošlé kolo pohára prešla taktiež až na penalty, keď zdolala druholigový Liptovský Mikuláš.
Pre tieto tímy pôjde vôbec o prvý vzájomný zápas.
Boleráz je účastníkom 4. ligy Západ. V nej mu priebežne patrí 2. miesto, keď je na tom zatiaľ o bod lepšie Dubnica. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyradil na penalty Námestovo.
Skalica hrá najvyššiu ligu. V nej je momentálne na predposlednom mieste. Horšie je na tom len Trenčín. Cez predošlé kolo pohára prešla taktiež až na penalty, keď zdolala druholigový Liptovský Mikuláš.
Pre tieto tímy pôjde vôbec o prvý vzájomný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.