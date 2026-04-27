Posledné tohtosezónne derby augustového majstra s májovým ubránil Slovan (tréneroviny)

Belasé double oslavy to tento víkend neboli. Slovan síce svoju úlohu splnil a profesorsky bral všetky tri body z Trnavy, ale DAC ruku k dielu nepriložil.
Veľká vec sa stala v Ružomberku. Klub sa rozhodol vymeniť na tribúne sedačky, ktoré plynule presunie do stálej expozície vo Vlkolínci.
Na dne tabuľky sa ten Prešov stále nedokáže naštartovať. Spoločnosť mu robí verné Komárno a 400 futbalových fanúšikov v Skalici živí vďaka trom bodom zo Zlatých Moraviec nádej na to, že sa vyhnú dokonca aj baráži.
FC Spartak Trnava -ŠK Slovan Bratislava 0:1
10 437 divákov
Posledné derby v sezóne je za nami. Na jar ich bolo viac ako by to bolo zdravé a keďže nebolo pohárové, lepšie ho zvládol Slovan. Spartak sa naňho naladil v stredu, keď doma porazil DAC a celý zápas venoval seniorom. Jeden z nich v belasom drese nakoniec nedeľné derby aj rozhodol.
Toto kolo bolo venované nevidiacim a peniaze na dobrú vec sa zbierali za rohové kopy. V prvom polčase to bola práve skupina ľudí so zrakovým hendikepom, ktorej ako jedinej sa mohol tento zápas páčiť.
Bez tých divákov a s inými farbami dresov by to bol poctivý súboj spodnej šestky. Slovan mal viac lopty, Spartak bol vpredu drevený a nakoniec rozhodol brejk Gajdoša s Barseghjanom. Ten sa dostal k lopte v šestnástke a keďže to nebol pokutový kop v semifinále pohára, poradil si s tým.
V druhom polčase Spartak zavrel Slovan na jeho polovici a belasým stačilo len počkať do závarečného hvizdu. Čakanie im spríjemnilo sledovanie Azanga. Ak si človek dovtedy myslel, že najviac márnym ofenzívnym hráčom na ihrisku je Griger, Azango všetkých dvakrát vyviedol z omylu.
Dvakrát pred prázdnou bránou so šancou naložil ako nová posila Mufuzy a len sa potvrdilo, že jemu by mali zakázať všetko okrem projektilov z 25 metrov.
KFC Komárno - MFK Skalica 0:2
342 divákov
Komárno si v spodnej šestke urobilo príjemnú jesennú atmosféru, ale namiesto listov padá tabuľkou samotné KFC. V lige momentálne neexistuje mužstvo s horšou formou, ako fialoví teletubies.
Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, a ak to jediný klub, ktorý nehráva na svojom štadióne, myslí s útokom na posledné miesto vážne, zabije dve muchy jednou ranou. Klubu by zrazu nehrozil trest za nedokončený štadión. Nemôžu ťa vylúčiť z ligy, ak z nej sám vypadneš.
Mal to byť zápas o jednom góle, bol o dvoch. A o jednej nepremenenej penalte, na ktorej sa lámal. Našťastie len zápas, nie Junasova sánka. Možno mohlo byť všetko inak, ak by v 18. minúte Šmehyl urobil to, čo robil celú sezónu. Premenil penaltu. Vybral si panenku, ale už trocha staršieho veku, pomalšiu. Junas ju chytil a v snahe o dorážku dostal od Šmehyla menšie KO.
KO padlo na opačnej strane v 30. minúte, keď Mustafič bránil Abdullahiho ako keby sa stretli na polovici ihriska a Pudhorocký sa z penalty už nemýlil. A keďže Komárno v druhom polčase trafilo Junasovu bránu iba raz, pykalo v nadstavenom čase, keď si brejk vychutnal Onyedika.
FK DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina 3:1
4 269 divákov
Ak by DAC v sobotu prehral, Slovan si mohol do Trnavy okrem Roba Vitteka odviezť aj šampanské na oslavy titulu. DAC ale v momentoch, kedy potrebuje zabrať, zaberie.
Ibažeby nie. Ale tentokrát sa mu konečne prvýkrát v lige podarilo poraziť Žilinu. Čo mu s veľkou pravdepodobnosťou bude stačiť na druhé miesto.
Ale šošoni mali v MOL Arene štart ako z veľkej knihy. Respektíve vzhľadom na to, ako tie šance Homet s Ďatkom zahodili, to bola skôr omaľovánka. DAC odpovedal rohmi, aby podporil dobrú vec.
Veľkú vec si po polhodine hry pripravil Gagua, ktorý najprv na ľavej strane vycvičil bekov Žiliny, aby poslal Gruberovi save the date na prvý gól zápasu.
Lenže v nadstavenom čase ušiel Ďatko Kačarabovi, predkočil ho a zasunul Hometovu prihrávku za Popoviča. To už možno mladý Ivan objednával vrtulník na nedeľu.
Fodrek ale odmietol Slovanu venovať aj toto a do druhého polčasu nastúpil DAC, ktorý si za bodmi išiel od prvých minút. Kapanadze bol na ihrisku 3 minúty a stihol poslať center na Syllu, ktorý loptu sklepol o obranu Žiliny. 2:1. Šancu na 3:1 mal Sylla, ale vyrovnať mohla aj Žilina, keď si to Faško krásne ťukol s Iľkom, ktorý sám pred Popovičom mieril na Galantu.
Poistku tak pridal Kukovec po centri Modesta. To bol moment, kedy sa s ofsajd líniou chlapci vo VAR vozidle pohrali. Diváci dostali do vysielania taký záber z ofsajd línie, z ktorej to vyzeralo ako kartografický zákres územia, kadiaľ kedysi išli hranice Rakúsko-Uhorska.
FC Tatran Prešov - AS Trenčín 0:1
3 466 divákov
Niké liga celý rok pomáha a tri kolá pred koncom to vyzerá, že možno pomôže prvej lige získať jeden pekný štadión navyše. Prešov sa nedokáže dostať k bodom a najbližšie hrá v Ružomberku. Kde ho okrem iného čakajú nové sedačky na tribúne, ktoré môžu jeho zakončovatelia obstreľovať.
V tretej minúte síce otvoril skóre Regáli, ale tento ofsajd by pískol aj Micheľ v Vipky. Ľahkosť bytia ukázali domácim Soares s Davidom pár minút pred odchodom do šatne. Soares si trochu zabicykloval a hroťák AS sa došmýkal po trojbodový gól. Do polčasu mohlo byť 1:2. Najprv Davidovu tutovku chytil Bajza a potom sa v nadstavenom čase presadil bombou Begala. Cez chrbát Součeka, ktorý stál v ofsajde.
Aby hosťom nebolo ľuto, zobral VAR jeden gól aj im. Konkrétne Soaresovi. Po hodine hry dal Trenčín Prešovu šancu, keď išiel do desiatich. Filip Souček svojim dohraním vyprovokoval Gossovu reakciu a ten si išiel v predstihu vychutnať útroby nového štadiónu. Prešov vrhol do útoku všetko, čo mal. A že teda má široký káder. Ale keď už sa jeho hráči do šance dostali, lopta skončila na brvne, alebo u Slávička.
FC Košice - MFK Ružomberok 3:1
2 518 divákov
V poslednom ligovom zápase pred finále pohára už Peter Černák svoje mužstvo nešetril, čím potešil všetky mužstvá, ktoré ešte dúfajú, že za seba dostanú Ružomberok. Košiciam stačilo prvých 15 minút na to, aby zápas rozhodli a v druhom polčase sa šetrilo ako na prvú investičnú nehnuteľnosť.
Ružomberok to mal síce v obrane silne zastúpené, ale pri prvom varovaní si Čerepkaia všimol maximálne tak asistent trénera a pri tom druhom dobiehajúceho Soviča až kameraman. Gól z kategórie veľmi ľahkých.
Prešli tri minúty a Košice si na svojej ľavej strane urobili z hráčov Ružomberka figuríny zo Zary. Na konci akcie bol znovu Čerepkai, ktorý tentokrát pre bránou našiel Kovácsa. A že Ružomberčania stred poľa pred pokutovým územím absolútne vyľudnili ukázal po krásnej kombinácií na jeden dotyk Filip Lichý.
Možno nechcel ani strielať, keď si ale všimol, že medzi ním a najbližším obrancom by vedel Mišo Kaščák zogranizovať letný festival, to poslal za Húsku.
V druhom polčase Černák prestriedal a Ružomberok konečne začal hrať futbal. Selecký vyskúšal, ako sa majú brvná v košickej aréne a po faule Dabrowskeho strelil aspoň čestný gól svojich.
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:2
1 542 divákov
Podbrezová si formu načasovala a svoje prvé víťazstvo v hornej šestke zapísala v zápase o piate miesto. Gólové suchoty prelomil Radek Šiler a keby sa po sezóne udeľuje špeciálna cena v ankete Futbalista roka, jeho kategóriu by pokojne mohol sponzorovať Lexaurin.
Priznal to aj Markulík, Podbrezová sa vrátila k tomu, čo funguje a chcela svojho súpera trestať z brejkov. Nakoniec im na dva góly stačilo 30% držanie lopty a xG tesne nad pol góla. V 15. minúte ťahal loptu stredom Šiler, posunul na Galčíka a ten len dokázal, že v tejto sezóne vyzerá v zakončení ako lokálna verzia Ronalda. Bomba ľavačkou skoro Jakubecha vytrejdovala rovno do Trnavy.
Na svoje si prišli aj miestne brvná. O 5 minút po góle krútil loptu z priameho kopu Ramos, o pár minúť ďalší brejk hostí, Šilerov koník skončil tiež na brvne. Michalovce tlačili, ale pred Juričkom to bolo prehustené ako v pondelok ráno na prístavnom moste. A keď sa už domáci hráč dostal do šance, zahodil ju.
Recept sa našiel hneď po polčase, z Ramosovho rohu sa najvyššie zavesil Volanakis a bolo 1:1. Zaujímavý zápas zažil Adam Jakubech. V 54. minúte naňho išla druhá strela v zápase, tentokrát od Šilera a bolo 1:2. Ďalšie dve strely chytil až v nadstavenom čase, keď išli asi štyria hostia do brejku. Najprv kryl strelu Mrvaljeviča, potom aj dorážku Palumetsa.
