Podbrezová sa konečne dočkala. V Michalovciach ukončila sériu prehier

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul
MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (0:1)
Góly: 47. Volanakis - 15. Galčík, 54. Šiler. Rozhodovali: Benedik - Vitko, Železňák, ŽK: Volanakis, Kalemi - Silagadza, Palumets, Luka
Diváci: 1532
Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzotsenidze, Volanakis, Lemiško – Ramos, Bednár, Zubairu (85. Danko) – Taylor-Hart – Cottrell (79. Kalemi), Brosnan (61. Ahl)
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Sanusi, Štefánik (87. Faško), Palumets, Chyla (65. Mrvaljevič) – Galčík (82. Duraj), Šiler (82. Paraj), Silagadze (65. Kováčik)
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1.
Pre hostí išlo o prvý triumf od konca februára, vďaka ktorému sa v tabuľke posunuli na piate miesto pred Michalovce, ktoré prehrali tretíkrát za sebou a spadli na šiestu priečku.
Podbrezová začala stretnutie aktívnejšie, a aj keď zakončenie Šilera v deviatej minúte ešte Jakubecha neprekonalo, tak Galčíkova strela v závere úvodnej štvrťhodiny už áno.
Domáci mohli onedlho vyrovnať, no Ramosova delovka skončila na spojnici Juričkovej svätyne a vzápätí sa otriasala bránková konštrukcia aj na druhej strane po pokuse Šilera.
Vyrovnanie však prišlo v úvode druhého dejstva, keď sa presnou hlavičkou presadil Volanakis. Nerozhodný stav dlho nevydržal, keď po siedmich minútach poslal hostí späť do vedenia presnou strelou Šiler.
Zemplínčania si už nedokázali v závere vypracovať ideálnu streleckú príležitosť a ďalší zásah nepridali.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Najprv by som sa vyjadril k hráčovi súpera Šilerovi, hoci to nezvyknem robiť. Je to dobrý hráč, ale dobrí hráči majú v sebe pokoru a najmä rešpekt. To je všetko, čo by som k nemu chcel povedať. Čo sa týka zápasu, chceli sme zvíťaziť. Za prvý polčas chalanom nemôžem nič vyčítať, akurát tú chybu pri tom prvom góle, kde nás súper vybrejkoval a strelil krásny gól. Neboli sme efektívni, mali sme veľa možností, ale niekedy sme chceli ísť až do brány. Mali sme viac strieľať. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre, išli sme do vyrovnania a chceli ten zápas zlomiť. Súper však ukázal kvalitu v brejkových situáciách a bol efektívny. Potom sme už nemali veľa možností na skórovanie. Budeme bojovať až do konca, ešte ostávajú tri zápasy. Uvidíme, čo sa nám podarí.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Bol to náročný zápas, ako každý v skupine o titul. Som rád, že sme ho výsledkovo zvládli. Chalani ukázali obrovský charakter. Pre mňa bolo motívom do tohto týždňa, aby som im pomohol. Nie úplne s takým herným výkonom, aký by som si predstavoval, ale potreboval som mužstvu pomôcť. Išli sme trošku z nižšieho postavenia, ale chalani ukázali výbornú mentalitu. Dali sme dva pekné góly a som rád, že sme tento zápas výsledkovo zvládli.“
