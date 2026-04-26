Prešov zostáva na dne tabuľky. Proti oslabenému súperovi vyšiel gólovo naprázdno

Futbalisti FC Tatran Prešov.
Futbalisti FC Tatran Prešov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 19:04
Jediný presný zásah duelu padol v 41. minúte.

Niké liga - 7. kolo skupiny o záchranu

Prešov - Trenčín 0:1 (0:1)

Gól: 41. David

Rozhodovali: Kráľovič - Štofik, Zemko, ŽK: Souček, ČK: 62. Goss (Trenčín)

Diváci: 3466

Prešov: Bajza - Taraduda, Bondarenko (46. Masaryk), Menich - Kotula (46. Revenco), Medvedev (63. Simon), Souček, Begala (63. Wolsztynski), Sipľak (82. Sagna) - Barbora, Regáli

Trenčín: Slavíček - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Goss - Poom, Mikulaj (90+5. Bazdarič) - Soares (90+2. Skovajsa), David (90+2. Doesburg), Mathurin (69. Adamkovič)

 Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na pôde Tatrana Prešov 1:0.

O troch bodoch rozhodol v 41. minúte svojím piatym presným zásahom v uplynulých piatich stretnutiach Cody David.

Trenčín si upevnil v tabuľke ôsme miesto a už má istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži, Tatran zostal posledný o skóre za Komárnom.

V úvode zahrozili Prešovčania, no Regáliho gól neplatil pre ofsajd 32-ročného útočníka.

Následne prebrali iniciatívu hostia, ktorí v 41. minúte otvorili skóre po prízemnom centri Soaresa, ktorý dorazil do siete nepokrytý David. Dvadsaťpäťročný Nigérijčan mohol vzápätí zvýšiť vedenie, no Bajzu neprekonal.

Tatran sa ešte v nadstavenom čase prvého polčasu presadil po Součekovom teči Begalovej strely, no aj tento zásah neplatil pre postavenie mimo hry.

Trenčania sa radovali z druhého gólu v úvode druhého dejstva, no aj ich radosť prekazil systém VAR.

Trenčín dohrával záverečnú polhodinu bez vylúčeného kapitána Gossa, no domáci výhodu nevyužili.

Najbližšie k vyrovnaniu bol v 71. minúte Regáli, jeho hlavičku však Slavíček vytlačil pri svojej tohtosezónnej premiére v bránke na brvno.

Hlasy po zápase

Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Sme veľmi sklamaní z dnešného výsledku. Čo sa týka prvého polčasu, chceli sme do zápasu vstúpiť aktívne, podobne ako minulý týždeň. Vieme o kvalite Trenčína, mrzí nás gól na 0:1, pretože na situácie so Soaresom sme sa pripravovali, ale ukázal kvalitu v hre jeden proti jednému. Už v prvom dejstve sme strelili dva góly, no oba z ofsajdu. Hlavne ten druhý neuznaný gól, kedy sme mohli vyrovnať na 1:1, nás psychicky trochu položil. V druhej časti sme zmenili herný systém a nastavili veci smerom do ofenzívy. Bolo to z našej strany lepšie, ale to, čo sme predviedli po červenej karte, keď sme nepremenili viacero viac ako 100-percentných príležitostí, nás momentálne veľmi mrzí.“

Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Prešov je dobrý tím. Hrali sme dobrý futbal, v Skalici sme boli hrozní a jedinou odplatou bolo hrať štýlom, akým vieme. Neskôr nám nebol uznaný gól na 0:2, Goss dostal hlúpu červenú kartu a zápas sa zmenil. Súper na konci hral v rozostavení s troma útočníkmi, na čo sme museli neustále reagovať. Musím svojmu tímu zložiť veľký kompliment. Máme veľa slovenských talentov, ktorí sa dnes presadili, musím pochváliť aj Slavíčeka. Je to veľký talent. Prajem Prešovu veľa šťastia, ale pre nás to bolo veľmi dôležité víťazstvo v boji o záchranu.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

