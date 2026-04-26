Prešov zostáva na dne tabuľky. Proti oslabenému súperovi vyšiel gólovo naprázdno

Niké liga - 7. kolo skupiny o záchranu
Prešov - Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 41. David
Rozhodovali: Kráľovič - Štofik, Zemko, ŽK: Souček, ČK: 62. Goss (Trenčín)
Diváci: 3466
Prešov: Bajza - Taraduda, Bondarenko (46. Masaryk), Menich - Kotula (46. Revenco), Medvedev (63. Simon), Souček, Begala (63. Wolsztynski), Sipľak (82. Sagna) - Barbora, Regáli
Trenčín: Slavíček - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Goss - Poom, Mikulaj (90+5. Bazdarič) - Soares (90+2. Skovajsa), David (90+2. Doesburg), Mathurin (69. Adamkovič)
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na pôde Tatrana Prešov 1:0.
O troch bodoch rozhodol v 41. minúte svojím piatym presným zásahom v uplynulých piatich stretnutiach Cody David.
Trenčín si upevnil v tabuľke ôsme miesto a už má istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži, Tatran zostal posledný o skóre za Komárnom.
V úvode zahrozili Prešovčania, no Regáliho gól neplatil pre ofsajd 32-ročného útočníka.
Následne prebrali iniciatívu hostia, ktorí v 41. minúte otvorili skóre po prízemnom centri Soaresa, ktorý dorazil do siete nepokrytý David. Dvadsaťpäťročný Nigérijčan mohol vzápätí zvýšiť vedenie, no Bajzu neprekonal.
Tatran sa ešte v nadstavenom čase prvého polčasu presadil po Součekovom teči Begalovej strely, no aj tento zásah neplatil pre postavenie mimo hry.
Trenčania sa radovali z druhého gólu v úvode druhého dejstva, no aj ich radosť prekazil systém VAR.
Trenčín dohrával záverečnú polhodinu bez vylúčeného kapitána Gossa, no domáci výhodu nevyužili.
Najbližšie k vyrovnaniu bol v 71. minúte Regáli, jeho hlavičku však Slavíček vytlačil pri svojej tohtosezónnej premiére v bránke na brvno.
Hlasy po zápase
Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Sme veľmi sklamaní z dnešného výsledku. Čo sa týka prvého polčasu, chceli sme do zápasu vstúpiť aktívne, podobne ako minulý týždeň. Vieme o kvalite Trenčína, mrzí nás gól na 0:1, pretože na situácie so Soaresom sme sa pripravovali, ale ukázal kvalitu v hre jeden proti jednému. Už v prvom dejstve sme strelili dva góly, no oba z ofsajdu. Hlavne ten druhý neuznaný gól, kedy sme mohli vyrovnať na 1:1, nás psychicky trochu položil. V druhej časti sme zmenili herný systém a nastavili veci smerom do ofenzívy. Bolo to z našej strany lepšie, ale to, čo sme predviedli po červenej karte, keď sme nepremenili viacero viac ako 100-percentných príležitostí, nás momentálne veľmi mrzí.“
Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Prešov je dobrý tím. Hrali sme dobrý futbal, v Skalici sme boli hrozní a jedinou odplatou bolo hrať štýlom, akým vieme. Neskôr nám nebol uznaný gól na 0:2, Goss dostal hlúpu červenú kartu a zápas sa zmenil. Súper na konci hral v rozostavení s troma útočníkmi, na čo sme museli neustále reagovať. Musím svojmu tímu zložiť veľký kompliment. Máme veľa slovenských talentov, ktorí sa dnes presadili, musím pochváliť aj Slavíčeka. Je to veľký talent. Prajem Prešovu veľa šťastia, ale pre nás to bolo veľmi dôležité víťazstvo v boji o záchranu.“
