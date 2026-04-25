Majstrovské oslavy Slovana sa odkladajú. Dunajská Streda zdolala Žilinu a stiahla náskok

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul
Dunajská Streda - Žilina 3:1 (1:1)
Góly: 36. Gruber, 63. Sylla, 84. Kukovec - 45+1. Ďatko
Rozhodovali: Gemzický – Jekkel, Pacák, ŽK: Nemanič, Kapanadze - Adang
Diváci: 4269
DAC: Popović–Diongue (79. Kukovec), Kacharaba, Nemanič, Mendez – Blažek, Gruber (59. Kapanadze), Bationo – Kmeť (59. Gueye), Gagua, Sylla (74. Modesto)
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze– Hranica (76. Juliš), Káčer (46. Adang), Bzdyl, Szánthó (56. Bari) - Faško, Ruiz (67. Roginič), Ďatko (56. Iľko)
Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 7. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 3:1. V tabuľke im patrí druhé miesto.
Už v 2. minúte dostal Ruiz dobrú prihrávku za obranu, mohol postupovať na domácu bránu, ale nebezpečnú šancu Popović bravúrne chytil.
O dve minúty neskôr aj Ďatko donútil Popovića k zákroku. V 8. minúte hlavička Nemanića minula Badžgoňovu bránu len o centimetre.
V 36. minúte Dunajská Streda otvorila skóre zápasu, Gagua poslal výborný center na Grubera, ktorý hlavičkou trafil do siete – 1:0.
V nadstavenom čase Ruiz prešiel na pravej strane, výborne našiel v strede Ďatka, ktorý vyrovnal na 1:1.
Druhý polčas začali lepšie domáci, hneď v 50. minúte Syllovu strelu musel Badžgoň vyraziť na roh.
V 63. minúte DAC išiel opäť do vedenia, keď po centri s prispením teču obrancu trafil Sylla do siete – 2:1.
V 76. minúte striedajúci Iľko mohol vyrovnať, ale zoči-voči Popovićovi prestrelil bránu.
V 84. minúte Modesto poslal center do pokutového územia a loptu v sklze poslal do brány Kukovec – 3:1.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Sme veľmi radi, že sme to zvládli. Niečo sme pred zápasom pomenili. Išli sme aktívne od úvodu, čo bolo rizikové. Úvod sme prežili, súper mal dve čisté šance, zle sme zachytili prepadnuté lopty. Od desiatej minúty to už bolo lepšie, prebrali sme iniciatívu. Podarilo sa nám dať gól, chalani išli celý zápas náročným spôsobom.Za stavu 2:1 súper mal čistú šancu. Výborný ligový zápas, až nadštandardný. Zaslúžene výsledkovým koncom pre nás. Veľmi sa tešíme z troch bodov."
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Po prehratom zápase sa ťažko hodnotí. Celkovo zápas bol zaujímavý aj pre diváka, boli šance na oboch stranách. Do zápasu sme išli veľmi dobre, hneď sme mali stopercentnú šancu v úvode. Potom DAC išiel do agresívnejšieho spôsobu hry. Rotáciou sme vymenili úlohy v mužstve, vyzeralo to, že nám to sadlo. Prišla potom fáza, keď DAC hral lepšie. Z hry góly nepadli, ale prišli po štandardkách, po diskutabilných situáciách. Mali sme šancu na vyrovnanie, ale nevyužili sme ju. Po treťom góle sa zápas dohrával. Sme smutný, lebo prišli sme bodovať, a prehrali sme dosť vysoko. Všetko teraz budeme smerovať na piatkový pohárový zápas. Musíme z dnešného zápasu vytiahnuť, čo sa dá a ísť ďalej."
