Košičania odhodlaní pred finále pohára. Urobíme všetko, hovorí obranca. Ružomberok doplatil na úvod

Košickí futbalisti sa výborným spôsobom naladili na piatkové finále Slovnaft Cup. Po minulotýždňovom prerušení takmer štyri mesiace série bez prehry v súťažnom zápase nenechali proti Ružomberkom nič na náhodu a už po necelej polhodine vyhrávali 3:0.
Po troch pekných futbalových akciách sa postupne do streleckej listiny zapísali Miroslav Sovič po necelých desiatich minútach, Matyás Kovács necelé tri minúty po ňom a skvelý úvoduzavrela milimetrová strela Filipa Lichého z hranice šestnástky.
„Išli sme svedomito do prvého polčasu, boli sme dostatočne vyhecovaní na to, aby sme dnes zápas zvládli. A som rád, že sa nám podarilo rýchlo dať dva góly.
Oveľa lepšie sa nám potom hrá, keď nám aj vzadu pomôže defenzíva tým, že nedostávame veľa gólov. A o to viac sme sebavedomí aj vpredu,“ komentoval po zápase úvod autor prvého gólu Sovič.
Košice sú jediným mužstvom zo spodnej polovice tabuľky, ktoré nemá negatívne skóre. Útočné trio Roman Čerepkai, Miroslav Sovič a Milan Rehuš Köstl predviedlo aj po rýchlom vedení viacero pekných akcií, ktoré zaváňali gólom.
„Tak to je asi najlepšia súhra, akú som mal zatiaľ v doterajšej kariére. Som rád, že sa nám všetkým trom darí, či už gólovo, alebo čo sa týka asistencii, ale tak isto aj herne.
Takže nemáme sa na čo sťažovať a keď nám ešte defenzíva takto pomáha vzadu, tak sa nám aj hore hrá dobre,“ pochvaľuje si Sovič, ktorý verí, že si nejaký gólový moment odložili aj na finále pohára..
Katastrofálny úvod pre Ružomberok
Už v závere prvého polčasu dokázali hostia domácich zatlačiť a v snahe urobiť niečo s výsledkom pokračovali aj v druhom polčase.
Mali viacero dobrých šancí, trafili aj brvno, ale gól napokon dali až po necelých sedemdesiatich minútach z pokutového kopu.
„Prvý polčas bol katastrofálny. Začali sme ako tak hrať hraťaž za stavu 2:0, vypracovali sme si nejaké pološance, ale dovtedy to bolo veľmi málo.
Nemôžeme takto odohrávať zápasy, ako sme odohrali ten prvý polčas. Keby sme aspoň spolovice hrali tak ako v druhom polčase, tak určite neprehrávame 0:3. To sa nemôže stávať.
Musíme si všetci vstúpiť do svedomia, tak ako sme si vstúpili cez polčas. Ale za stavu 3:0 sa už ťažko hrá. Chceli sme s tým niečo spraviť, ako mohli dať domáci tri góly, tak sme ich mohli dať aj my. Mali sme šance, nedotiahli sme to, čo strašne mrzí,“ myslí si Alexander Selecký, ktorý premenil nariadenú penaltu.
Šetrili sa na finále?
Aj po nej Ružomberčania hrozili a Košičania sa zahrávali s ohňom, hoci aj oni mali svoje šance. Hovoriť by o tom vedel najmä Čerepkai, ktorý mal na nohe a potom aj na hlave dva góly.
„Aj v kabíne sme si hovorili, že to netreba vypustiť, pretože aj 3:0 je stále zradný výsledok. A možno to tak vyzeralo, ale predsa len aj Ružomberok začal trošku agresívnejšie napádať, začali nakopávať dlhé lopty a malisme s tým trošku problém,“ priznal Sovič.
Aj Matej Madleňák pripustil, že druhý polčas bol z pohľadu Košíc slabý. Či to bolo tým, že už boli podvedome na finále pohára povedať nevedel.
„Druhý polčas bol z našej strany slabý, musíme trošku lepšie dohrať takýto zápas. Zbytočne to potom bolo možno nervóznejšie, ako by to malo byť po takom prvom polčase.
Neviem, prečo to tak bolo. Ružomberok má tiež svoju kvalitu a nechceli to zabaliť,“ dodal Madleňák.
Veria v pomoc fanúšikov
Košičanov čaká vrchol sezóny už v piatok v Žiline vo finále Slovnaft Cupu.
„Sme zachránení, cieľ sa nám podarilo splniť a teraz máme skoro týždeň na to, aby sme sa pripravili na finálový zápas a verím, že ho zvládneme,“ verí Sovič.
Favoritom sú určite domáci futbalisti, ale Košičania sú odhodlaní prekvapiť.
„Na pohárový zápas sa veľmi. Verím, že sme si urobili dobrú chuť, dobrú náladu do tohto pohárového týždňa a urobíme všetko pre to, aby sme v piatok boli čo najlepšie pripravení a pokúsime sa ho vyhrať.
Z pohľadu tabuľky a celosezónnych výsledkov, oni budú favorit. O tom si netreba klamať. Ale je to finále na jeden zápas,“ zdôraznil Madleňák.
Košičania sa aj v Žiline budú spoliehať na pomoc fanúšikov. Podľa predbežných informácií by mohol byť žilinský štadión po dlhšej dobe vypredaný a značnú jeho časť sa chystajú obsadiť košickí priaznivci. „Verím, že nás poženú za víťazstvom,“ nádeja sa Sovič.
Chceme to dokázať a pohár vyhrať
Tréner Peter Černák nejakú špeciálnu motiváciu v podobe stávky s kabínou či niečoho iného nechystá.
„Ako by som mal špeciálne motivovať hráčov? Jednoducho hráme finále, hráme o pohár a jednoducho to všetci chceme dokázať a ten pohár vyhrať. Bude to ťažké, rešpektujeme to, že favoritom je Žilina.
My sa napriek tomu budeme snažiť urobiť v tom zápase také veci, aby nás dotiahli do víťazného konca. Uvidíme, či sa nám to podarí,“ povedal Černák.
Vedenie klubu sa k tomu postavilo trochu inak. „Niečo tam je,“ reagoval Madleňák na otázku, či majú od klubu pred pohárom sľúbenú nejakú motiváciu navyše.
Majú to vo vlastných rukách
Ružomberčania ostali po prehre v Košiciach aj tri kolá pred koncom súťaže stále teoreticky namočení v záchranárskych prácach.
„Zápas sme si prehrali v prvej štvrťhodine. Hrať sme začali až za stavu 0:2 a to je pre mňa sklamanie. Na druhej strane musím oceniť reakciu tímu, najmä za výkon v druhom polčase. V ňom sme boli výrazne lepší.
Už pred penaltou sme si vytvorili niekoľko šancí. Ak by sme boli efektívnejší, zdramatizovali by sme zápas. Teraz sa potrebujeme dobre pripraviť na dva domáce zápasy,“ povedal tréner Jaroslav Köstl.
V tých ich čakajú najprv v šesťbodovom zápase Prešov a potom Trenčín a v tejto fáze ligy sú podľa Köstla pre Ružomberok oba duely zápasmi play off.
„My sa musíme sústrediť hlavne na seba a podávať také výkony, ako sme podávali minulý týždeň proti Komárnu či predtým proti Prešovu, a nie také, ako dnes proti Košiciam. A keď to tak bude, tak budeme vyhrávať,“ dodal Selecký.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: