Komárno nezvládlo dôležitý zápas. Skalica ho poslala do bojov o záchranu

Zľava Damián Bariš (Skalica) a Dominik Špiriak (Komárno) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 20:01
Domáci v zápase nepremenili pokutový kop.

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul

KFC Komárno - MFK Skalica 0:2 (0:1)

Gól: 30. Pudhorocký (z 11 m), 90.+4. Onyedika

Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Straka. ŽK: Šmehyl, Szücs, Šimko, Ožvolda, Žák - Morong, Abdullahi, Ujlaky, Bariš, Pudhorocký

Komárno: Dlubáč - Szücs (57. Jones), Šimko, Kiss, Ožvolda (80. Ganbayar), Rudzan - Mustafič (67. Druga), Šmehyl, Žák - Boďa (57. Mashike), Bayemi (67. Domonkos)

Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Suver, Morong (46. Černek) - Nagy (61. Mášik), Bariš - Daniel (90.+3. Leginus), Pudhorocký, Abdullahi (85. Šimko) - Potočný (61. Onyedika)

Futbalisti Komárna prehrali v sobotnom zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 0:2.

V tabuľke tak padli na predposledné miesto a sú o skóre pred Prešovom, s ktorým majú lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí. Skalica naopak poskočila o jednu priečku a je desiata, tri body nad pásmom zostupu.

Veľkú šancu Komárna nevyužil Šimon Šmehyl, ktorý v 18. minúte nepremenil penaltu. To sa na druhej strane podarilo po polhodine hry Petrovi Pudhorockému a v nadstavenom čase spečatil výhru striedajúci Philip Onyedika.

Predposledné miesto znamená baráž s druhým najlepším tímom druhej ligy, mužstvo na poslednej pozícii zostúpi priamo a na jeho úkor sa vráti do najvyššej súťaže Banská Bystrica.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
