Futbalisti Slovana ovládli derby v Trnave. Gólovým hrdinom sa stal Barseghjan

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul
Trnava - Slovan 0:1 (0:1)
Gól: 45.+2 Barseghjan
Rozhodcovia: Dzivjak - Bednár, Vorel, ŽK: Sabo, Jureškin, Kudlička, Paur, Tomič, Porcházka - Gajdoš, Griger, Zuberu, Weiss ml.
Diváci: 10.437
Trnava: Vantruba - Koštrna (75. Tomič), Sabo, Twardzik (46. Azango), Mikovič (19. Stojsavljevič) - Laušič (75. Procházka), Paur - Gong, Chorcheli, Jureškin - Kudlička (80. Ďuriš)
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim, Pokorný - Barseghjan, Gajdoš (75. Weiss ml.), Jankovič (75. Ihnatenko) - Griger (59. Zuberu)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na štadióne FC Spartak Trnava 1:0 v nedeľnom derby stretnutí 7. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy o titul.
Sériu bez prehry tak natiahli na päť zápasov a na čele tabuľky majú náskok siedmich bodov pred druhou Dunajskou Stredou.
V celkovo 180. najslávnejšom slovenskom derby sa pred vyše 10-tisícovou návštevou ujal vedenia úradujúci majster, keď v nadstavenom čase prvého polčasu protiútok vedený Gajdošom zakončil gólovo Barseghjan.
Domáci vstúpili do druhého polčasu aktívne, Kudlička po rohu tesne minul bránu a dve tutovky spálil zblízka Azango.
Hostia hrozili po brejkoch a po jednom z nich trafil Barseghjan brvno, po ďalšom zvnútra šestnástky prekopol bránu.
Trnavský tlak už v záverečných minútach ochabol a vyrovnanie nepriniesol. Spartak tak zostáva na tretej pozícii s 5-bodovou stratou na DAC.
VIDEO: Tréner Slovana V. Weiss st. hodnotí zápas s Trnavou
VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz hodnotí zápas so Slovanom
Hlasy po zápase
Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „V prvom polčase hral Slovan veľmi dobre. Snažili sme sa udržať nerozhodný stav, bolo to náročné. Mali sme šancu aj my, Jureškin mohol skórovať, ale súper mal šance po protiútokoch a po jednom z nich dal gól, hoci sme sa na to pripravovali. V druhom polčase sme zareagovali veľmi dobre, vytvorili sme si naozaj sľubné šance a v konečnom dôsledku rozhodlo, že sme ich nevyužili.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Som veľmi spokojný s víťazstvom po výbornom futbale. My sme boli dominantnejší prvý polčas. Trnava mala vynikajúci vstup do druhého polčasu, bola veľmi nebezpečná cez krídelné priestory, čo sme eliminovali Zuberum z ľavej strany. Ľudia videli výborný futbal, sme krôčik od titulu a verím, že rozhodneme proti Dunajskej Strede na domácej pôde. Som presvedčený, že toto víťazstvo rozhodlo o titule. Bolo to derby, kde boli emócie aj súboje.“
Martin Vantruba, brankár Trnavy: „Ťažko sa mi to hodnotí, pretože, takýto zápas prehrať je škoda, obzvlášť ešte derby doma. Za výkon môžeme byť hrdí, chalani bojovali, šance sme si vytvárali, ale žiaľ sme neboli efektívni, čo nás zrazilo.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, to sa aj potvrdilo na ihrisku, derby je vždy vyburcované. Zvládli sme to, za čo sme radi a čaká nás posledný krok. Vedeli sme, že súper začne v druhom polčase aktívnejšie, lebo v prvom nás nechal hrať. Ale bola to naša chyba, do čoho sme ich pustili, sami si za to môžeme. Našťastie sme to ustáli, ale musíme si na to dávať pozor.“
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: