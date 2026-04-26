Futbalisti Slovana ovládli derby v Trnave. Gólovým hrdinom sa stal Barseghjan

Radosť hráčov Slovana po strelení gólu proti Trnave.
Radosť hráčov Slovana po strelení gólu proti Trnave. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 20:56
Futbalisti Slovana môžu získať titul už v nasledujúcom kole.

Niké liga - 7. kolo skupiny o titul

Trnava - Slovan 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Barseghjan

Rozhodcovia: Dzivjak - Bednár, Vorel, ŽK: Sabo, Jureškin, Kudlička, Paur, Tomič, Porcházka - Gajdoš, Griger, Zuberu, Weiss ml.

Diváci: 10.437

Trnava: Vantruba - Koštrna (75. Tomič), Sabo, Twardzik (46. Azango), Mikovič (19. Stojsavljevič) - Laušič (75. Procházka), Paur - Gong, Chorcheli, Jureškin - Kudlička (80. Ďuriš)

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim, Pokorný - Barseghjan, Gajdoš (75. Weiss ml.), Jankovič (75. Ihnatenko) - Griger (59. Zuberu)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na štadióne FC Spartak Trnava 1:0 v nedeľnom derby stretnutí 7. kola nadstavbovej skupiny Niké ligy o titul.

Sériu bez prehry tak natiahli na päť zápasov a na čele tabuľky majú náskok siedmich bodov pred druhou Dunajskou Stredou.

V celkovo 180. najslávnejšom slovenskom derby sa pred vyše 10-tisícovou návštevou ujal vedenia úradujúci majster, keď v nadstavenom čase prvého polčasu protiútok vedený Gajdošom zakončil gólovo Barseghjan.

Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana Rahim Ibrahim počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Luka Chorcheli a hráč Slovana Peter Pokorný počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava kapitán Slovana Kenan Bajrič, hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Jakub Paur a hráč Slovana Kenan Bajrič počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke brankár Slovana Dominik Takáč počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke fanúšikovia Spartaka počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke vpravo hráč Trnavy Luka Chorcheli a hráč Slovana Peter Pokorný počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke zľava hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke potýčka medzi hráčmi a v pozadí fanúšikovia Slovana počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke vľavo hráč Trnavy Hilary Gong a rozhodca Lukáš Dzivjak počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.Na snímke tréner Trnavy Antonio Muňoz počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.

Domáci vstúpili do druhého polčasu aktívne, Kudlička po rohu tesne minul bránu a dve tutovky spálil zblízka Azango.

Hostia hrozili po brejkoch a po jednom z nich trafil Barseghjan brvno, po ďalšom zvnútra šestnástky prekopol bránu.

Trnavský tlak už v záverečných minútach ochabol a vyrovnanie nepriniesol. Spartak tak zostáva na tretej pozícii s 5-bodovou stratou na DAC.

﻿VIDEO: Tréner Slovana V. Weiss st. hodnotí zápas s Trnavou

VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz hodnotí zápas so Slovanom


Hlasy po zápase

Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „V prvom polčase hral Slovan veľmi dobre. Snažili sme sa udržať nerozhodný stav, bolo to náročné. Mali sme šancu aj my, Jureškin mohol skórovať, ale súper mal šance po protiútokoch a po jednom z nich dal gól, hoci sme sa na to pripravovali. V druhom polčase sme zareagovali veľmi dobre, vytvorili sme si naozaj sľubné šance a v konečnom dôsledku rozhodlo, že sme ich nevyužili.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Som veľmi spokojný s víťazstvom po výbornom futbale. My sme boli dominantnejší prvý polčas. Trnava mala vynikajúci vstup do druhého polčasu, bola veľmi nebezpečná cez krídelné priestory, čo sme eliminovali Zuberum z ľavej strany. Ľudia videli výborný futbal, sme krôčik od titulu a verím, že rozhodneme proti Dunajskej Strede na domácej pôde. Som presvedčený, že toto víťazstvo rozhodlo o titule. Bolo to derby, kde boli emócie aj súboje.“

Martin Vantruba, brankár Trnavy: „Ťažko sa mi to hodnotí, pretože, takýto zápas prehrať je škoda, obzvlášť ešte derby doma. Za výkon môžeme byť hrdí, chalani bojovali, šance sme si vytvárali, ale žiaľ sme neboli efektívni, čo nás zrazilo.“

Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, to sa aj potvrdilo na ihrisku, derby je vždy vyburcované. Zvládli sme to, za čo sme radi a čaká nás posledný krok. Vedeli sme, že súper začne v druhom polčase aktívnejšie, lebo v prvom nás nechal hrať. Ale bola to naša chyba, do čoho sme ich pustili, sami si za to môžeme. Našťastie sme to ustáli, ale musíme si na to dávať pozor.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

