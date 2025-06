Česi prerušili skvelú anglickú sériu. Po tesnej prehre sú v podobnej situácii ako Slováci

EURO U21 2025 - skupina B - Dunajská Streda

Anglicko : Beadle - Livramento, Quansah, Cresswell, Gray - Scott (84. Hackney), Anderson (84. Morton), Elliott - Hutchinson (78. Iling-Junior), McAtee (C) (69. Nwaneri), Rowe (69. Stansfield)

Česko: Horníček - Chaloupek, Prebsl, Spáčil - Hadaš (87. Koželuh), Vydra (87. Kričfaluši), Stránský (81. Sojka), Suchomel - Daněk (81. Vecheta) - Sejk (C), Fila (64. Karabec)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Anglicka úspešne vstúpili do ME hráčov do 21 rokov na Slovensku. Vo svojom úvodnom vystúpení v B-skupine zvíťazili v MOL Aréne v Dunajskej Strede nad Českom 3:1.