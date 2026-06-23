    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 16:01
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    V každom zo 104 zápasov na tohtoročnom „mundiale“ je hra prerušená raz za polčas na tri minúty.

    Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel kritizoval hydratačné prestávky na prebiehajúcich majstrovstvách sveta.

    Novinka podľa neho mení identitu zápasov a oberá futbal o jeho charakteristickú krásu.

    V každom zo 104 zápasov na tohtoročnom „mundiale“ je hra prerušená raz za polčas na tri minúty. Do úvahy sa neberie počasie, ani to, či je štadión klimatizovaný.

    Výnimka prišla len v druhom polčase pondelkového duelu medzi Francúzskom a Irakom (3:0), ktorého výkop bol pre búrku o dve hodiny neskôr.

    Počas prestávok opakovane bučali fanúšikovia a kritike sa nevyhli ani reklamné prestávky, ktoré bežia práve počas hydratačnej prestávky.

    „Narušuje a mení to identitu futbalového zápasu viac, ako som si myslel. Predtým boli hydratačné prestávky tiež, keď bolo naozaj teplo. Boli však kratšie. Teraz to takmer rozdeľuje zápas na štyri štvrtiny,“ povedal Tuchel podľa zámorských médií.

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    Jeho tím čakal v utorok o 22.00 SELČ duel proti Ghane: „Hydratačnú prestávku sa samozrejme pokúsime využiť. Máme v hlave plán, ale nie veľký, pretože sa nechcem limitovať v reakcii na priebeh zápasu.

    Chcem využiť svoju intuíciu a skúsenosti a reagovať priamo na to, čo sa deje na ihrisku,“ dodal Tuchel.

    Angličania vstúpili do turnaja výhrou 4:2 nad Chorvátskom v jednom z najkvalitnejších zápasov základnej časti. V L-skupine sú tak na čele o skóre pred Ghanou.

    Program na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

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    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
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