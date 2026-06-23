Hlavne nepokaziť symfóniu. Tuchel povzbuduzuje Angličanov, aby hrali slobodne

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel uviedol, že jeho cieľom je „nenarušiť hudbu“, keď sa jeho zverenci v utorok predstavia na MS 2026 proti Ghane.
Angličania si môžu zabezpečiť prvé miesto v skupine víťazstvom na Gillette Stadium vo Foxborough neďaleko Bostonu.
Na otázku, ako sa mu podarilo dosiahnuť, aby útoční hráči nastupovali s takou voľnosťou a kreativitou, Tuchel odkázal na myšlienku známeho dirigenta.
„Veľmi slávny dirigent raz povedal, že nechce rušiť hudbu a nechce rušiť hudobníkov. Presne o to sa snažíme aj my v realizačnom tíme,“ povedal.
Podľa nemeckého kouča hráči prišli do reprezentácie už s potrebným nastavením mysle. „Som veľmi šťastný tréner, pretože prišli s týmto nastavením. Nemusel som ich do neho dostávať. Prišli s ním sami. Teraz je výzvou udržať ich v tomto nastavení,“ uviedol.
Tuchel zdôraznil, že tréneri sa snažia hráčov počas zápasov zbytočne neobmedzovať. „Nerušíme hráčov, nerušíme zápas. Len ich povzbudzujeme, aby hrali slobodne, najmä v útočných pozíciách,“ povedal. Zároveň ocenil, ako mužstvo prijalo myšlienku spoločného bránenia a vysokého pressingu, čo podľa neho predviedlo najmä v druhom polčase proti Chorvátsku.
Pred stretnutím s Ghanou má Anglicko k dispozícii kompletný káder. Do plného tréningového procesu sa vrátil aj Bukayo Saka.
„Každý je k dispozícii. Bukayo je na tom čoraz lepšie a lepšie. Pohybuje sa voľnejšie, už necíti žiadnu bolesť. Posledné dva dni absolvoval oba tréningy na najvyššej úrovni, takže je pripravený,“ povedal Tuchel, pričom neprezradil, či Saka nastúpi v základnej zostave alebo začne na lavičke náhradníkov.
Anglicko uzavrie účinkovanie v skupine v sobotu zápasom proti Paname na štadióne MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey.
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Program skupiny L na MS vo futbale 2026
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