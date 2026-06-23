    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina L
    Boston
    22:00
    Ghana
    Ghana

    Hlavne nepokaziť symfóniu. Tuchel povzbuduzuje Angličanov, aby hrali slobodne

    Thomas Tuchel s tímom Anglicka
    Thomas Tuchel s tímom Anglicka (Autor: TASR/AP)
    SITA|23. jún 2026 o 10:27
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    Albion má na dosah ovládnutie skupiny.

     Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel uviedol, že jeho cieľom je „nenarušiť hudbu“, keď sa jeho zverenci v utorok predstavia na MS 2026 proti Ghane.

    Angličania si môžu zabezpečiť prvé miesto v skupine víťazstvom na Gillette Stadium vo Foxborough neďaleko Bostonu.

    Na otázku, ako sa mu podarilo dosiahnuť, aby útoční hráči nastupovali s takou voľnosťou a kreativitou, Tuchel odkázal na myšlienku známeho dirigenta.

    „Veľmi slávny dirigent raz povedal, že nechce rušiť hudbu a nechce rušiť hudobníkov. Presne o to sa snažíme aj my v realizačnom tíme,“ povedal.

    Podľa nemeckého kouča hráči prišli do reprezentácie už s potrebným nastavením mysle. „Som veľmi šťastný tréner, pretože prišli s týmto nastavením. Nemusel som ich do neho dostávať. Prišli s ním sami. Teraz je výzvou udržať ich v tomto nastavení,“ uviedol.

    Tuchel zdôraznil, že tréneri sa snažia hráčov počas zápasov zbytočne neobmedzovať. „Nerušíme hráčov, nerušíme zápas. Len ich povzbudzujeme, aby hrali slobodne, najmä v útočných pozíciách,“ povedal. Zároveň ocenil, ako mužstvo prijalo myšlienku spoločného bránenia a vysokého pressingu, čo podľa neho predviedlo najmä v druhom polčase proti Chorvátsku.

    Pred stretnutím s Ghanou má Anglicko k dispozícii kompletný káder. Do plného tréningového procesu sa vrátil aj Bukayo Saka.

    „Každý je k dispozícii. Bukayo je na tom čoraz lepšie a lepšie. Pohybuje sa voľnejšie, už necíti žiadnu bolesť. Posledné dva dni absolvoval oba tréningy na najvyššej úrovni, takže je pripravený,“ povedal Tuchel, pričom neprezradil, či Saka nastúpi v základnej zostave alebo začne na lavičke náhradníkov.

    Anglicko uzavrie účinkovanie v skupine v sobotu zápasom proti Paname na štadióne MetLife Stadium v East Rutherforde v štáte New Jersey.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny L na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    1
    1
    0
    0
    4:2
    3
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Deň 12 na MS: Hrali sme karty, žartoval tréner. Ako búrka vytvorila nový rekord šampionátu
    Martin Turčin|dnes 10:50
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