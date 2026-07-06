Neymar sa cíti mentálne zničený. Za Brazíliu už možno nikdy nenastúpi

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Brazílsky futbalista Neymar naznačil po osemfinálovej prehre 1:2 s Nórskom na MS 2026 koniec reprezentačnej kariéry.
Ani jeho gól z pokutového kopu v závere nadstaveného času nezabránil vypadnutiu päťnásobných majstrov sveta.
„Snažil som sa zo všetkých síl, no nestačilo to. Som mentálne zničený. Moja reprezentačná kariéra je minulosťou. Začala sa a skončila sa tu," povedal so slzami v očiach pre brazílske médiá.
Neymar si v roku 2010 na MetLife Stadium v East Rutherford otvoril strelecký účet v národnom tíme. Gólom prispel k víťazstvu 2:0 nad USA.
Fotogaléria zo zápasu Brazília - Nórsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
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