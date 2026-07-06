MŠK Žilina začína púť v Európskej lige. Pokračuje aj Tour de France či MS vo futbale (TV tipy)

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Začali sa osemfinálové duely a v závere týždňa sa začnú aj štvrťfinálové duely.
Počas týždňa začínajú prvé predkolá európskych súťaži. Zo slovenských tímov sa v prvom predkole Európskej ligy predstaví MŠK Žilina, ktorá odohrá dvojzápas proti chorvátskemu Hajduku Split.
Tento týždeň finišuje v poradí tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon. Cez víkend sa dozvieme mená šampiónov.
V ženskej časti pavúka už vypadla obhajkyňa titulu Iga Swiateková a aj druhá nasadená Jelena Rybakinová, v mužskej časti sa s turnajom už rozlúčil aj jediný Slovák Alex Molčan, ktorého v druhom kole vyradil Čech Jiří Lehečka.
Uplynulú sobotu sa začal aj 113. ročník Tour de France, ktorý pokračuje celý týždeň ďalšími etapami.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Monako. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová však toto podujatie vynechá.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
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Sobota (11. júl)
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