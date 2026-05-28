Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu

Česko končí na MS 2026 vo štvrťfinále. Fínsko zvládlo duel s veľkým prehľadom a po víťazstve 4:1 postúpilo medzi najlepšiu štvorku turnaja.
Českí experti na ČT Sport hovorili o pasivite, chybách v strednom pásme aj rozdiele v kvalite.
„Fíni vnútili súperovi svoj štýl hry,“ zhodnotil komentátor Petr Hubáček. A práve v tom bol podľa českých expertov celý problém zápasu. Česi sa počas väčšiny stretnutia iba prispôsobovali.
„Buď hráčom nejdú nohy, alebo ich taktika zväzuje,“ povedal Martin Hosták.
Český tím podľa odborníkov nedokázal hrať aktívne, nenapádal a proti disciplinovaným Fínom postupne strácal pôdu pod nohami.
Smrteľne efektívni
Fíni udreli hneď pri prvej väčšej chybe súpera. Ticháček stratil puk v strednom pásme, Puljujärvi okamžite otočil hru a Manninen zakončil rýchly protiútok nechytateľnou strelou.
„Fíni sú v tomto smrtiaci. Dokážu to okamžite využiť,“ opisoval Hubáček.
Hosták upozorňoval, že gól neprišiel náhodou. „Bolo tam veľa chýb, ktoré sa nakumulovali. Hrali sme to zle. Gól bol dôsledok chýb v strednom pásme.“
Fíni nepotrebovali drvivý tlak. Stačili im české chyby a presné zakončenie.
„Nie je to valec, že by nás prehrávali od prvej minúty. Hrajú systematicky, nepúšťajú nás do šancí a nepanikária,“ hodnotil Petr Koukal.
Druhý gól bol ukážkou fínskeho dôrazu. Hämeenaho vystrelil, Lundell si našiel odrazený puk a pohotovo zakončil medzi betóny Kořenářa.
„Fíni dnes ukazujú ohromnú efektivitu v zakončení,“ vravel Hubáček.
Ondřej Zamazal upozornil na detail, ktorým sú Fíni typickí. Hämeenaho nemieril na gól za každú cenu, ale schválne vystrelil do Kořenářových betónov, aby vytvoril dorážku pre Lundella.
„To bola presne strela do betónu. Vedel, že mu tam ide spoluhráč,“ vysvetľoval.
Česká pasivita
Najväčšou témou prvej tretiny bola česká hra bez puku. Experti sa opakovane vracali k tomu, že mužstvo Radima Rulíka bolo príliš hlboko zatiahnuté.
„Sme pasívni celý šampionát. Nenapádali sme Talianov, nenapádali sme nikoho,“ kritizoval Koukal.
Hubáček vysvetľoval, že česká snaha eliminovať fínsku ofenzívu priniesla opačný efekt.
„Prílišná sústredenosť na obranu spôsobila, že Česi boli hlboko v defenzíve a prechod do útoku bol príliš pomalý. Keď sa dostali dopredu, Fíni už mali všetko pripravené.“
Aj pohľad na štatistiky veľa napovedal. Prvá česká formácia nemala po prvej tretine ani jednu strelu na bránku.
Tomáš Jílek upozorňoval, že český tím jednoducho nevie nájsť cestu do zakončenia. „Fíni sa stíhajú vracať dozadu.“
Tvrdý trest
Druhá tretina začala pre Česko katastrofálne. Po ďalšom prepadnutí v strednom pásme prišiel rýchly protiútok, Barkov pripravil gól Heleniusovi na 3:0.
„Ďalší tvrdý trest pre český tím,“ reagoval Jílek. Hubáček označil akciu za „ukážkové zohranie“.
Fíni v tom čase vyťažili z minima maximum. Po necelej polovici zápasu mali deväť striel a tri góly. Česi sa prvýkrát nadýchli až pri presilovke o dvoch hráčov. Filip Hronek tvrdou ranou znížil na 3:1.
„Bolo to úplne precízne. Presný puk, výborne pripravený na zakončenie,“ pochvaľoval si Hubáček.
Hosták videl po prestávke zmenu v českom prístupe. „Myslím si, že tréneri nabádali hráčov k aktívnejšiemu napádaniu.“
A rozdiel bol okamžite viditeľný. Česi sa začali dostávať do nebezpečných situácií a prvýkrát mali Fíni problémy.
Risk a koniec
V tretej tretine český tlak silnel. Cibulka trafil konštrukciu bránky, ďalšie šance spálili Tomášek či Kubalík.
„Na začiatku tretiny bolo vidieť, že chalani chcú s tým niečo urobiť,“ vravel Hosták.
Lenže práve v čase najväčšieho českého tlaku prišla ďalšia chyba. Strata puku na červenej čiare poslala Hämeenaha do samostatného úniku a ten definitívne rozhodol.
„Tam už hra na riziko taká je. Snaha udržať útočnú modrú čiaru a strata puku,“ opisoval Hubáček.
Fínsky útočník ešte počkal na pohyb Kořenářa a zakončil medzi betóny. „Fíni to zvládli s veľkým prehľadom. Bolo to pohodové stretnutie pre Fínov,“ dodal Jílek.
Rozdiel bol hmatateľný
Po zápase českí experti otvorene priznali, že Fínsko bolo lepšie prakticky vo všetkom.
„Jedenásť hráčov z NHL plus niekoľko skvelých individualít dáva dokopy súbor, ktorý preplával základnou skupinou suverénne. Dnes sa ukázalo, že rozdiel je hmatateľný,“ hodnotil Hubáček.
Koukal sa vracal najmä k lacným inkasovaným gólom. „Dostali sme štyri góly v hre päť na päť. Proti takto dobre hrajúcemu tímu sa potom nedá vyhrať.“
Asistent kapitána Lukáš Sedlák zhodnotil nielen štvrťfinále, ale celý turnaj.
„Za celý turnaj sme nedokázali odohrať celých šesťdesiat minút. Potom je to proti takým súperom ťažké, pretože vám za ten čas dajú dva góly a je po zápase.“
Koukal po zápase porovnal český výkon aj so slovenským tímom, ktorý na turnaji skončil už v skupine.
„Slováci nepostúpili do štvrťfinále, ale za mňa hrali aktívne. Česi boli za mňa pribrzdení,“ povedal v štúdiu ČT Sport.
