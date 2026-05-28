    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko. (Autor: TASR/AP)
    Nikola Černáková|28. máj 2026 o 19:39
    Fíni postúpili do semifinále po štyroch rokoch.

    Česko končí na MS 2026 vo štvrťfinále. Fínsko zvládlo duel s veľkým prehľadom a po víťazstve 4:1 postúpilo medzi najlepšiu štvorku turnaja.

    Českí experti na ČT Sport hovorili o pasivite, chybách v strednom pásme aj rozdiele v kvalite.

    „Fíni vnútili súperovi svoj štýl hry,“ zhodnotil komentátor Petr Hubáček. A práve v tom bol podľa českých expertov celý problém zápasu. Česi sa počas väčšiny stretnutia iba prispôsobovali.

    „Buď hráčom nejdú nohy, alebo ich taktika zväzuje,“ povedal Martin Hosták.  

    Český tím podľa odborníkov nedokázal hrať aktívne, nenapádal a proti disciplinovaným Fínom postupne strácal pôdu pod nohami.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Českí hokejisti Ondřej Beránek (vľavo), Libor Hájek (vpravo) a hráč Švajčiarska Konsta Helenius (uprostred) bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Sakari Manninen sa raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Finland's Konsta Helenius, center left, celebrates scoring with Aleksander Barkov during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland's Konsta Helenius, right, scores the third goal past Czechia's goaltender Josef Korenar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)AG26 Zürich - Český hokejista Matěj Blümel (vpravo) a hráč Fínska Henri Jokiharju bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026. FOTO TASR/AP Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP) - Švajčiarsko - šport - hokej - MSH26 - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - 89. - štvrťfináleFinland's Aatu Raty, left, fights for the puck against Czechia's Michal Kempny, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola, right, and Czechia's Jiri Cernoch in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Michal Kempny, left, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar looks on during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, right, celebrates with Finland's Lenni Hameenaho, centre, and Finland's Patrik Puistola, left, after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, left, scores a goal against Czechia's Jan Scotka, centre, and Czechia's goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar, second left, concedes a goal from Finland's Sakari Manninen, not pictured, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Libor Hajek, left, and Finland's Patrik Puistola in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Jiri Cernoch, left, and Jaroslav Chmelar challenge Finland's Urho Vaakanainen, second left, Henri Jokiharju and goaltender Justus Annunen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Filip Hronek, center, celebrates scoring with teammates during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Lukas Sedlak, left, and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Waltteri Merela, left, in action against Czechia's Tomas Cibulka,, second left, Libor Hajek and goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Matyas Melovsky, right, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Nikolas Matinpalo, left, Czechia's Jakub Flek and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Smrteľne efektívni

    Fíni udreli hneď pri prvej väčšej chybe súpera. Ticháček stratil puk v strednom pásme, Puljujärvi okamžite otočil hru a Manninen zakončil rýchly protiútok nechytateľnou strelou.

    „Fíni sú v tomto smrtiaci. Dokážu to okamžite využiť,“ opisoval Hubáček.

    Hosták upozorňoval, že gól neprišiel náhodou. „Bolo tam veľa chýb, ktoré sa nakumulovali. Hrali sme to zle. Gól bol dôsledok chýb v strednom pásme.“

    Fíni nepotrebovali drvivý tlak. Stačili im české chyby a presné zakončenie.

    „Nie je to valec, že by nás prehrávali od prvej minúty. Hrajú systematicky, nepúšťajú nás do šancí a nepanikária,“ hodnotil Petr Koukal.

    Druhý gól bol ukážkou fínskeho dôrazu. Hämeenaho vystrelil, Lundell si našiel odrazený puk a pohotovo zakončil medzi betóny Kořenářa.

    „Fíni dnes ukazujú ohromnú efektivitu v zakončení,“ vravel Hubáček.

    Ondřej Zamazal upozornil na detail, ktorým sú Fíni typickí. Hämeenaho nemieril na gól za každú cenu, ale schválne vystrelil do Kořenářových betónov, aby vytvoril dorážku pre Lundella.

    „To bola presne strela do betónu. Vedel, že mu tam ide spoluhráč,“ vysvetľoval.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026

    Česká pasivita

    Najväčšou témou prvej tretiny bola česká hra bez puku. Experti sa opakovane vracali k tomu, že mužstvo Radima Rulíka bolo príliš hlboko zatiahnuté.

    „Sme pasívni celý šampionát. Nenapádali sme Talianov, nenapádali sme nikoho,“ kritizoval Koukal.

    Hubáček vysvetľoval, že česká snaha eliminovať fínsku ofenzívu priniesla opačný efekt.

