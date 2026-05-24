Deň 9 na MS: Švédi píšu o fiasku, expert zúril. Lotyši niesli svojho hrdinu na rukách

Hokejové Švédsko sa v tomto roku už tešilo z veľkých úspechov. Zlaté medaily si v januári vybojovali hráči do 20 rokov a začiatkom tohto mesiaca uspela aj osemnástka po finálovom triumfe nad Slovenskom.
Tie najvyššie ambície má každoročne na MS aj seniorská reprezentácia, no prebiehajúci turnaj vo Švajčiarsku sa pre ňu môže skončiť debaklom.
"Tri korunky" majú po šiestich zápasoch na konte iba deväť bodov, a tak musia čakať či ešte vôbec dostanú šancu zabojovať o postup do štvrťfinále.
Švédov šokoval malý brat
Švédi si výrazne skomplikovali situáciu nečakanou prehrou s Nórskom 2:3. Až dvakrát inkasovali vo vlastnej presilovke, a tak im na bodový zisk nestačil ani piaty gól Lucasa Raymonda na šampionáte.
Na scéne MS v hokeji podľahli Nórom iba druhýkrát, pričom pred 15 rokmi získali v košickej Steel Aréne aspoň bod za prehru po nájazdoch.
"Je to obrovské sklamanie. Presilovky sú našou silnou stránkou, no nemôže sa stať, že strelíme jeden gól a dostaneme dva," hovoril Raymond.
Veľkého favorita nešetrili ani domáce média, ktoré písali o fiasku či katastrofe. V štúdiu Viaplay zvyšoval hlas aj dlhoročný expert Erik Granqvist.
"Prepáčte, som naštvaný. Úprimne, myslím si, že je to sakramentsky zlé," vravel Granqvist, ktorého hnev sa postupne zmenil až na rezignáciu. "Vlastne, prečo by mi na tom malo tak záležať?" pýtal sa.
Portál Aftonbladet napísal, že Švédsko šokoval jeho malý brat. "Teraz sme my starším bratom," reagoval nórsky strelec dvoch gólov Noah Steen.
Najbláznivejšia vec kariéry
Kým Švédi rozoberajú príčiny toho, prečo seniorský tím získal od MS 2019 iba dve bronzové medaily, Nóri pomýšľajú na prvú štvrťfinálovú účasť od MS 2012, ktoré paradoxne odohrali v Štokholme.
"Toto je najbláznivejšia vec, akú som zažil v mojej hokejovej kariére. Je to míľnik pre nórsky hokej. Po tomto sa už nebudeme obzerať späť," hovorí expert Viaplay Ole-Eskild Dahlström podľa denníka VG.
"Švédsky tím plný hviezd bol prevalcovaný nórskymi mladíkmi a zopár staršími líškami. Teraz je sen o štvrťfinále viac než živý. Nórsky hokej predsa len nebol mŕtvy," pridal sa s hodnotením Erik Follestad pre TV 2.
Nóri už vo štvrtok mali na dosah senzačné víťazstvo nad Kanadou, ktoré však kolíska hokeja zažehnala vďaka hetriku Marka Scheifeleho (6:5 pp).
Ďalším fantastickým výkonom sa blysol štatisticky najlepší brankár majstrovstiev Henrik Haukeland, ktorý zlikvidoval 32 z 34 striel. Autorom rozhodujúceho gólu bol v 50. minúte Eirik Salsten.
"V športovom kontexte to asi nemôže byť oveľa lepšie. Do zápasu sme išli s vierou, že môžeme vyhrať a postupne sme tomu verili ešte viac. Toto víťazstvo si musíme užiť," povedal pre Viaplay.