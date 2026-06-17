V šestnástich vyrábal rekordy, potom zmizol z plánov. Slovan prišiel o veľký talent

Pred dvoma rokmi ho Slovan ukazoval ako dôkaz, že vlastná akadémia má zmysel. Šestnásťročný chlapec prepisoval rekordy, debutoval v Niké lige, stal sa najmladším ligovým debutantom v histórii klubu aj najmladším slovenským majstrom.
Vladimír Weiss o ňom hovoril s rešpektom, Ivan Kmotrík ml. v ňom videl budúcnosť belasých. Dnes Maxim Mateáš odchádza. Nie do Tottenhamu, o ktorom sa špekulovalo. Nie ani do Trnavy, čo by v Slovane niesli najťažšie. Odchádza do Košíc.
A to je pre Slovan zlá vizitka.
„Ani Slovan, ani Trnava. Maxim Mateáš si vybral FC Košice!“ pochválil sa klub z metropoly východu.
Na prvý pohľad ide o bežný prestup osemnásťročného futbalistu. V skutočnosti však otvára nepríjemnú otázku: Ako je možné, že klub, ktorý hovorí o práci s mládežou, nedokázal udržať hráča, ktorého sám označoval za jeden zo svojich najväčších talentov?
Kmotrík: Nevidel potenciál
Mateáš neodišiel preto, že by mu Slovan nemal čo ponúknuť. Odišiel preto, že nadobudol pocit, že jeho cesta do prvého mužstva sa zastavila.
A vedenie belasých to nepriamo priznalo.
„Nedostal dostatok priestoru a hľadal novú výzvu. Chceme sa vyhnúť takýmto chybám. Bol by som radšej, keby začal u nás. Nevidel potenciál presadiť sa v Slovane. Možno sa naše cesty ešte spoja,“ priznal Ivan Kmotrík ml.
Mateáš nebol anonymný dorastenec. Mal šestnásť rokov a šesť dní, keď debutoval v Niké lige. Preskočil dve kategórie. V lete 2024 sa stal najmladším hráčom Slovana v základnej zostave ligového zápasu a zároveň najmladším debutantom klubu v európskych pohároch.
„Na to, že má šestnásť rokov, tak už vie z futbalu veľa,“ vravel vtedy Vladimír Weiss.
Slovan s ním podpísal profesionálnu zmluvu do konca roka 2026.
Zmizol z plánov
„V Maximovi vidíme veľký potenciál a prísľub do budúcna. Tešíme sa, že aj on vidí svoje ďalšie kroky v belasom, kde môže nasledovať stopy Marcelliho či Strelca. Bolo pre nás veľmi dôležité zazmluvniť si ďalšieho nášho odchovanca. Teraz je len v jeho rukách, ako bude rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať sa,“ hovoril Kmotrík ml.
Všetko vyzeralo ideálne. Lenže medzi peknými slovami a realitou sa otvorila priepasť.
V sezóne 2024/25 odohral Mateáš za áčko tri zápasy. Dokopy 59 minút. Potom zmizol z plánov prvého tímu a pravidelne nastupoval za rezervu v druhej lige. Tam nazbieral 26 štartov a strelil dva góly.
Aj Weiss pritom tvrdil, že chce mladým ukázať cestu.
„Dal som signál a impulz mladým hráčom Slovana, aby verili v projekt. Aj z našej akadémie môžu vyjsť skvelí hráči. Mateáš má pred sebou výbornú budúcnosť. Keď bude zdravý a rozumný.“
Práve preto je jeho odchod taký symbolický.
Rozporuplný signál
Nie preto, že by Slovan prišiel o hotového reprezentanta. Nikto dnes nevie, kam až sa Mateáš dostane. Možno sa z neho stane opora reprezentácie. Možno zostane kvalitným ligovým hráčom. Možno ani to nie. To ukáže čas.
Podstatné je niečo iné. Slovan opäť vyslal mladým hráčom rozporuplný signál.
Na jednej strane rozpráva o akadémii, projektoch a dôvere v mládež. Na druhej strane sa jeden z najväčších talentov posledných rokov nedokáže natrvalo usadiť v prvom tíme.
Kmotrík ml. to pomenoval otvorene.
„Niekedy sa takéto veci stávajú. Maxim možno cíti určité sklamanie z toho, že nedostal väčší priestor. Pred dvoma rokmi to bol jeden z našich veľkých talentov, vtedy dostal možnosť nejakým spôsobom ‚pričuchnúť‘ k prvému tímu, ale potom sa nejako vytratil z plánov nášho vtedajšieho trénera alebo realizačného tímu.“
Trnava ho vraj zaskočila.
Zaujal ho projekt a pekné mesto
„Bohužiaľ som počul informácie, že možno rozmýšľa nad prestupom do Trnavy, čo ma, úprimne, veľmi zarazilo.“
Napokon si Mateáš vybral Košice.
„Debaty so športovým riaditeľom Terrym Westleym, vedením klubu aj trénerským štábom boli veľmi pozitívne. Predstavili mi zaujímavú víziu a projekt, ktorý ma oslovil. Poznám tu aj niektorých ľudí, čo mi rozhodovanie uľahčilo. Navyše, Košice sú veľmi pekné mesto, takže aj to zohralo svoju úlohu,“ vysvetlil.
Je príznačné, že rozhodlo práve slovo vízia.
V ten istý týždeň Slovan predstavil trénera Yayu Tourého a začal hovoriť o novej ére, v ktorej chce viac pracovať s mladými hráčmi a zarábať na ich predajoch.
Možno sa vráti
Lenže nová éra sa nezačína tlačovými konferenciami. Začína sa rozhodnutiami.
Ak má Slovan skutočne stavať na vlastných odchovancoch, nemôže si dovoliť prichádzať o hráčov, ktorých ešte pred pár mesiacmi prezentoval ako budúcnosť klubu.
Možno sa raz Mateáš do Slovana vráti silnejší a skúsenejší. Možno sa jeho cesty s belasými opäť spoja, aspoň tak to povedal Kmotrík.
Dnes však zostáva jedna nepríjemná otázka: Ak sa nedokázal presadiť chlapec, ktorého Slovan označoval za svoj klenot, akú nádej majú všetci ostatní?