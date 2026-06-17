ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVE (ŠK Slovan Bratislava)

ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVE
ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVE (Autor: TASR/AP)
Sportnet|17. jún 2026 o 09:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu 2. predkola Ligy majstrov 2026/2027.

Vo švajčiarskom Nyone sa dnes vyžrebujú dvojice 2. predkola Ligy majstrov 2026/2027.

Medzi nenasadenými mužstvami figuruje aj slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava.

Žreb 1. predkola futbalovej Ligy majstrov sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Liga majstrov 2026/2027 - žreb, 2. predkolo, ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, streda, LIVE)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
17.06.2026 o 16:00
Žrebovanie 2. predkola Ligy majstrov
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní žrebovania 2. predkola Ligy majstrov. Žrebovanie začne o 16:00. Srdečne vás pozývam dnešný prenos sledovať.
Liga majstrov

Liga majstrov

    ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVEonline
    ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVEonline
    ONLINE: Žreb 2. predkola Ligy majstrov dnes, LIVE (ŠK Slovan Bratislava)
    dnes 09:00
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