Veľké prekvapenie na MS v hokeji. Lotyšsko zrazilo favorizovanú Ameriku na kolená

MS v hokeji 2026 - skupina A
Lotyšsko - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis - 35. Tkachuk (Moore, Nelson), 60. Olivier (Tkachuk, Faulk)
Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 9184
Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Andersons - Skrastinš, Egle, Krastenbergs - Buncis, Prohorenkovs, Lapinskis - Murnieks
USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Coronato, Novak – Howard, Hagens, Steeves – Moore, Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter
Lotyšskí hokejisti na majstrovstvách sveta prekvapivo zdolali USA 4:2. V skupine A si pripísali druhý triumf a v tabuľke poskočili so šiestimi bodmi na priebežné štvrté miesto.
Úradujúci majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s piatimi bodmi im patrí 5. miesto. Američania doplatili na nedôraznú koncovku a obetavý výkon predviedol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zneškodnil 46 striel.
Američanov čaká najbližšie v pondelok od 16.20 h Maďarsko. Lotyši deň voľna nemajú a v nedeľu nastúpia tiež od 16.20 h proti Veľkej Británii.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Hráči USA boli v prvej tretine aktívni, no vylámali si zuby na brankárovi Gudlevskisovi a za jeho chrbát neprešiel ani jeden z osemnástich pokusov. Útočník Karlových Varov Egle si počkal na príležitosť a v 9. minúte využil gólovú zadovku spoza bránky v podaní Dzierkalsa.
II. tretina:
Do prostrednej časti vstúpili obhajcovia titulu obrovským tlakom a pramenila z toho presilová hra, ktorú však nevyužili. Lotyši sa z obranného pásma dostávali len ťažko a zbytočný krosček Mamčicsa potrestal v závere presilovky Matthew Tkachuk.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára po nacvičenom signáli tečoval strelu Moorea a pripísal si svoj prvý gól pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte. Lotyši ešte pred koncom tretiny mohli ísť opäť do vedenia, no pri prečíslení 3 na 2 minuli bránku.
III. tretina:
Záverečnú časť hry začali obidva tímy skôr opatrnejšie, kým sa k puku nedostal Vilmanis. Ten sa najprv zbavil jedného z obrancov USA a pri pokuse o zakončenie nakoniec prihral na vedúci zásah Smirnovsa. Američania sa nevedeli presadiť proti mužovi zápasu Gudlevskisovi a obetavý výkon podal celý lotyšský tím.
V záverečnej hre bez brankára najprv Američania inkasovali tretí gól, potom znížili na 2:3, no po následnom buly sa do prázdnej bránky opäť presadil Vilmanis. Ten tak ukončil zápas s bilanciou 2+1.
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A