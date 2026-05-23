    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    1:0, 0:1, 3:1
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Veľké prekvapenie na MS v hokeji. Lotyšsko zrazilo favorizovanú Ameriku na kolená

    Americký hráč Ryan Leonard (vľavo) sa pokúša skórovať počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Americký hráč Ryan Leonard (vľavo) sa pokúša skórovať počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Zürichu (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 14:47
    Lotyšsko dnes zdolalo USA v skupine A na MS v hokeji 2026.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Lotyšsko - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

    Góly: 9. Egle (Dzierkals, Zile), 47. Smirnovs (Vilmanis, Balcers), 59. Vilmanis (Batna), 60. Vilmanis - 35. Tkachuk (Moore, Nelson), 60. Olivier (Tkachuk, Faulk)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9184

    Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Andersons - Skrastinš, Egle, Krastenbergs - Buncis, Prohorenkovs, Lapinskis - Murnieks

    USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Coronato, Novak – Howard, Hagens, Steeves – Moore, Nelson, Leonard – Olivier, Sasson, Cotter

    Lotyšskí hokejisti na majstrovstvách sveta prekvapivo zdolali USA 4:2. V skupine A si pripísali druhý triumf a v tabuľke poskočili so šiestimi bodmi na priebežné štvrté miesto.

    Úradujúci majstri sveta prehrali svoj tretí zápas na šampionáte a s piatimi bodmi im patrí 5. miesto. Američania doplatili na nedôraznú koncovku a obetavý výkon predviedol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zneškodnil 46 striel.

    Američanov čaká najbližšie v pondelok od 16.20 h Maďarsko. Lotyši deň voľna nemajú a v nedeľu nastúpia tiež od 16.20 h proti Veľkej Británii.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Hráči USA boli v prvej tretine aktívni, no vylámali si zuby na brankárovi Gudlevskisovi a za jeho chrbát neprešiel ani jeden z osemnástich pokusov. Útočník Karlových Varov Egle si počkal na príležitosť a v 9. minúte využil gólovú zadovku spoza bránky v podaní Dzierkalsa.

    II. tretina:

    Do prostrednej časti vstúpili obhajcovia titulu obrovským tlakom a pramenila z toho presilová hra, ktorú však nevyužili. Lotyši sa z obranného pásma dostávali len ťažko a zbytočný krosček Mamčicsa potrestal v závere presilovky Matthew Tkachuk.

    Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára po nacvičenom signáli tečoval strelu Moorea a pripísal si svoj prvý gól pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte. Lotyši ešte pred koncom tretiny mohli ísť opäť do vedenia, no pri prečíslení 3 na 2 minuli bránku.

    III. tretina:

    Záverečnú časť hry začali obidva tímy skôr opatrnejšie, kým sa k puku nedostal Vilmanis. Ten sa najprv zbavil jedného z obrancov USA a pri pokuse o zakončenie nakoniec prihral na vedúci zásah Smirnovsa. Američania sa nevedeli presadiť proti mužovi zápasu Gudlevskisovi a obetavý výkon podal celý lotyšský tím.

    V záverečnej hre bez brankára najprv Američania inkasovali tretí gól, potom znížili na 2:3, no po následnom buly sa do prázdnej bránky opäť presadil Vilmanis. Ten tak ukončil zápas s bilanciou 2+1.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

