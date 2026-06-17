Nebyť jednej hlúpej kontumácie, majster nie je majstrom a posledný posledným

Futbal píše rôzne príbehy, ale ten, ktorý sa udial v šiestej lige Východ HUMMEL ZsFZ je priam na zaplakanie.
Nech sa páči. Ešte v stretnutí prvého kola práve skončenej sezóny FC Semerovo – FC Okoličná na Ostrove, ktoré domáci vyhrali na ihrisku 2:0, postavili Semerovčania od začiatku troch legionárov – dvoch Brazílčanov, 18-ročného Lucasa Maia Dos Santosa a 22-ročného Jeana Gonçalves Duarteho a do obrany 21-ročného Kolumbijca Juana Jose Lenis Parda.
Povolenú kvótu štyroch cudzincov naplnili v 61. minúte za priebežného stavu 1:0 pre domácich striedajúcim 18-ročným Brazílčanom Lucasom Bon Melom, lenže to nebolo všetko.
Na lavičke bol ešte 18-ročný Ukrajinec Jevgenij Lapsiuk, ktorý išiel hore už za stavu 2:0 v 91. minúte, pričom za necelú minútu odpískal rozhodca koniec.
Zdolanému niekto poradil
Fatálna chyba sa prevalila hneď na druhý deň, keď dostali zdolaní hostia telefonát o piatich legionároch.
„Volal asi niekto z domácich, kto mal dokonalý prehľad o hráčoch ich mužstva. Dokonca nám zatelefonovali ešte aj z jedného ďalšieho konkurenčného mužstva, preto sme ihneď podali podnet na riadiaci zväz,“ nič netajil v týždni po zápase pre Sportnet Štefan Uzola, stále aktívny hráč, ktorý už viedol mužstvo aj ako tréner.
„Netuším, prečo Semerovo poslalo do hry piateho cudzinca, pretože za stavu 2:0 by v nastavenom čase dohralo prípadne aj s desiatimi hráčmi.
Na vynútené striedanie to nevyzeralo, skôr taktické s tým, že si domáci mysleli, že je to v poriadku,“ dodal na margo trojbodového darčeka líder Žitnoostrovanov, ktorý hral aj druhú ligu za Šaľu.
Prehrali kontumačne 0:3
FC Semerovo prehral víťazný zápas za zeleným stolom kontumačne 0:3.
Mimochodom, mladík Lapsiuk hral dovtedy iba za spoločný dorast so susednou Jasovou, kam chcel ísť na hosťovanie, pretože Semerovo už dorast nemá.
Klub mu však letný pokus neskúseného Ukrajinca dostať sa na hosťovanie do Jasovej 18. júla na Futbalnete neodsúhlasil a ten z 25. júla je vyfarbený tiež na červeno. Až tretí pokus, zo 6. augusta - teda už po nešťastnej kontumácii - je vysvietený na zeleno.
„18-ročný Lapsiuk žije v Semerove s rodinou od svojich šiestich rokov, ľudia z vedenia klubu ma na porade tri dni pred prvým kolom presvedčili, že už má slovenské občianstvo a že sa neberie ako cudzinec,“ povedal nám vtedy hrajúci tréner FC Semerovo Peter Nagy, ktorý žije v okresných Nových Zámkoch a začínajúceho áčkara dôvernejšie ešte nepoznal.
Semerovčania prišli o tri body vybojované na ihrisku, okrem toho dostali pokutu 300 eur a kapitán mužstva Tomáš Hatala, tréner Peter Nagy a aj vedúci mužstva nemohli mesiac vykonávať svoju funkciu.
Delegát: Hrať môžu štyria
Keďže bol na ďalšie riešenie na komisiu prizvaný aj asistent rozhodcu číslo 1, ktorý má na starosti striedania, Sportnet dal v auguste priestor na vyjadrenie aj delegátovi stretnutia Róbertovi Šimákovi.
„Už pred zápasom Semerovo – Okoličná sme museli riešiť jednu neštandardnú vec. Keďže v obci nebol v ten deň elektrický prúd, zostavy mužstiev a celé súpisky sme robili pomocou mobilných telefónov.
Hlavným dôvodom, že bol zápas skontumovaný je fakt, že doň nastúpil piaty legionár. To, že na domácej celkovej súpiske aj s náhradníkmi boli napísaní dokopy až piati legionári by nebol problém, pokiaľ by zasiahli do hry iba štyria.
Snáď, ak by šla elektrina a boli - ako vždy - vytlačené celé súpisky prehľadne na papieri, tak by počet zahraničných hráčov udrel domácim funkcionárom viac do očí a nad posledným striedaním v 91. minúte by ani neuvažovali.
Je tu však ešte jedna súvislosť. Len pred týždňom hralo Semerovo zápas Slovenského pohára, ktorý neriadi ZsFZ, ale SFZ a v ňom môžu nastúpiť až piati zahraniční hráči,“ naznačil súvislosť delegát.
Každopádne, v stretnutí mohli hrať maximálne štyria zahraniční hráči, medzi náhradníkmi mohli byť v Zápise o stretnutí uvedení aj ďalší, tí však nastúpiť nemôžu.
Majster by nebol majstrom
Futbalový osud zariadil, že kontumačný výsledok z prvého kola rozhodol napokon o dvoch najdôležitejších otázkach celého ročníka.
O majstrovi a o poslednom v 16-člennej tabuľke, teda o istom vypadávajúcom do „okresu“, ktorým je práve Semerovo.
Okoličná súťaž vyhrala, v stredu ráno ešte nebola prihlásená do piatej a ani do šiestej ligy. Lenže, ak by nemala na svojom konte v konečnej tabuľke tri „komtučané“ body, prvý by skončil Bánov, ktorý zaostal o dva body a obsadil strieborný stupienok.
Navyše, Semerovo by neskončilo posledné, ale predposledné o jeden bod pred Veľkými Lovcami, čo by mu však s istotou záchranu zatiaľ ešte nezaručovalo.
Tá by závisela od počtu prihlásených víťazov troch príslušiacich okresov (Nové Zámky, Komárno a Levice).
Pozor však, do šachovej hry vstupuje ďalej faktor neprihlásených tohtoročných účastníkov. Tak, ako sa vlani odhlásila týždeň pred prvým kolom Iža, teraz sa hovorí najviac o Svodíne, ktorý už informoval futbalovú verejnosť aj na svojej klubovej stránke.
Miesto titulu, šok
Futbal vo Svodíne pritom oslavuje v tomto roku storočnicu a pre futbal zapálení ľudia so svodínskym srdcom si vysnívali oslavu historického úspechu.
Aj preto dotiahli minulé leto silnú štúrovskú enklávu na čele s bývalým reprezentačným stopérom Kornelom Salátom.
A hoci jeseň vyhrali pred Bánovom a Okoličnou, teraz je všetko inak. Svodínčania skončili štvrtí a ich budúcnosť je veľmi otázna, pretože skončili nielen prezident klubu a tréner, ale aj kľúčoví hráči.
Podľa našich informácií sa určite neprihlásia do krajskej šiestej ligy.
Tá priniesla ešte jeden paradox. Opakom jesenného majstra sú po jeseni so šesťbodovou stratou úplne posledné Komjatice, ktoré získali oproti siedmim jesenným bodom na jar až 29 a s prehľadom sa zachránili.
Tu je namieste pripomenúť, že kým Svodín pozháňal v jeseni naozaj silný káder platených hráčov - aj z Južnej Ameriky -, tak Komjatice hrajú vyslovene za párky a s odchovankami.
Naozaj nejde ISSF vylepšiť?
K majstrovi súťaže Okoličnej treba dodať, že expiatoligista hral naozaj dobrý, behavý futbal, a veľavravné boli najmä slová trénera Semerova po spomínanej kontumácii: „Na ihrisku sme síce vyhrali 2:0, ale Okoličná bola po väčšinu zápasu lepšia.“
Na zamyslenie je skôr, či by nebolo v silách pracovníkov SFZ dopracovať nie lacný Informačný systém slovenského futbalu tak, aby v prípade nevedomého pochybenia neplatených zástupcov klubov pri nahadzovaní Zápisu o stretnutí - neraz v predzápasovom strese - neupozornil ten automaticky a povedzme „nevyfarbil“ hráča v treste napríklad za piatu žltú kartu či piateho legionára v základnej zostave.
Alebo budú správcovia jednotlivých súťaží v pondelok naďalej iba hľadať pochybenia a nahlasovať previnilcov na finančnú pokutu.