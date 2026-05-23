    Čistý hetrik naštartoval demoláciu. Josi strelil proti Maďarom najrýchlejší hetrik v histórii

    Švajčiarsky hráč Roman Josi (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Maďarsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 18:43
    Švajčiarsko dnes zdolalo Maďarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Švajčiarsko - Maďarsko 9:0 (1:0, 6:0, 1:0)

    Góly: 19. Josi (Jäger, Riat), 21. Josi, 23. Josi (Hischier, Andrighetto), 32. Meier (Moser), 34. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 36. Thürkauf (Andrighetto, Malgin), 40. Andrighetto (Moser, Berni), 53. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 56. Knak (Josi)

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Wannerstedt (Nór.) – Gustafson (USA), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Baechler

    Maďarsko: Vay (34. Bálizs) – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Papp – B. Horváth, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Nemes – Vincze, Nagy, Ravasz – Sárpátki

    Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom šiestom vystúpení na domácich MS. V sobotňajšom stretnutí A-skupiny zdolali Maďarsko 9:0.

    Úradujúci vicemajstri sveta nastrieľali v druhej tretine šesť gólov, k triumfu ich nasmeroval kapitán Roman Josi (3+1), ktorý zaznamenal čistý hetrik v priebehu štyroch minút a 45 sekúnd.

    Postaral sa o najrýchlejší hetrik v histórii MS. Sven Andrighetto si pripísal gól a štyri asistencie.

    Švajčiari odohrajú svoj záverečný zápas v skupine v utorok o 20.20 h, keď sa stretnú v priamom súboji o prvenstvo v „áčku“ proti Fínsku.

    Maďarov čakajú ešte dva duely, najprv v pondelok proti USA (16.20) a potom v utorok proti Lotyšsku (12.20).

    Csanad Ravasz a Nino Niederreiter počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Zeteny Hadoba a Roman Josi počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Druhý zľava Roman Josi oslavuje gól počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Roman Josi strieľa počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Hungary goaltender Bence Balizs spits water in dejection after allowing a goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Roman Josi, left, in action against Hungary's Bence Horvath during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Switzerland and Hungary, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Hungary's Krisztian Nagy, left, and Switzerland's Christoph Bertschy, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Hungary's Istvan Terbocs, left, and Switzerland's Simon Knak, right, cahllenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nino Niederreiter, left, scores the opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Švajčiari mali podľa očakávania od úvodu prevahu a už v 45. sekunde mohol otvoriť skóre Biasca, ktorý trafil žŕdku.

    V 14. minúte ešte gól Niederreitera neplatil po trénerskej výzve Maďarov pre ofsajd, ale na konci tretiny už poslal Helvétov do vedenia Josi.

    II. tretina:

    Domáci pokračovali v nápore, pričom v hlavnej úlohe bol znovu Josi, ďalšími dvoma zásahmi zvýšil vedenie na 3:0 a skompletizoval hetrik.

    Maďari už nedokázali odolávať favoritovi, ktorý roztočil pred ich bránkou kolotoč a výsledkom boli ďalšie góly v ich sieti.

    Malgin zásahom na 5:0 vyhnal z bránky Vaya, ktorého nahradil Bálizs, ten do konca 2. tretiny dvakrát inkasoval.

    III. tretina:

    V treťom dejstve sa zápas už len dohrával, švajčiarsku kanonádu zavŕšili Malgin a Knak.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    9 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Domov»MS v hokeji 2026»Čistý hetrik naštartoval demoláciu. Josi strelil proti Maďarom najrýchlejší hetrik v histórii