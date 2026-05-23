Čistý hetrik naštartoval demoláciu. Josi strelil proti Maďarom najrýchlejší hetrik v histórii

MS v hokeji 2026 - skupina A
Švajčiarsko - Maďarsko 9:0 (1:0, 6:0, 1:0)
Góly: 19. Josi (Jäger, Riat), 21. Josi, 23. Josi (Hischier, Andrighetto), 32. Meier (Moser), 34. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 36. Thürkauf (Andrighetto, Malgin), 40. Andrighetto (Moser, Berni), 53. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 56. Knak (Josi)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Wannerstedt (Nór.) – Gustafson (USA), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Baechler
Maďarsko: Vay (34. Bálizs) – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Papp – B. Horváth, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Nemes – Vincze, Nagy, Ravasz – Sárpátki
Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom šiestom vystúpení na domácich MS. V sobotňajšom stretnutí A-skupiny zdolali Maďarsko 9:0.
Úradujúci vicemajstri sveta nastrieľali v druhej tretine šesť gólov, k triumfu ich nasmeroval kapitán Roman Josi (3+1), ktorý zaznamenal čistý hetrik v priebehu štyroch minút a 45 sekúnd.
Postaral sa o najrýchlejší hetrik v histórii MS. Sven Andrighetto si pripísal gól a štyri asistencie.
Švajčiari odohrajú svoj záverečný zápas v skupine v utorok o 20.20 h, keď sa stretnú v priamom súboji o prvenstvo v „áčku“ proti Fínsku.
Maďarov čakajú ešte dva duely, najprv v pondelok proti USA (16.20) a potom v utorok proti Lotyšsku (12.20).
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Švajčiari mali podľa očakávania od úvodu prevahu a už v 45. sekunde mohol otvoriť skóre Biasca, ktorý trafil žŕdku.
V 14. minúte ešte gól Niederreitera neplatil po trénerskej výzve Maďarov pre ofsajd, ale na konci tretiny už poslal Helvétov do vedenia Josi.
II. tretina:
Domáci pokračovali v nápore, pričom v hlavnej úlohe bol znovu Josi, ďalšími dvoma zásahmi zvýšil vedenie na 3:0 a skompletizoval hetrik.
Maďari už nedokázali odolávať favoritovi, ktorý roztočil pred ich bránkou kolotoč a výsledkom boli ďalšie góly v ich sieti.
Malgin zásahom na 5:0 vyhnal z bránky Vaya, ktorého nahradil Bálizs, ten do konca 2. tretiny dvakrát inkasoval.
III. tretina:
V treťom dejstve sa zápas už len dohrával, švajčiarsku kanonádu zavŕšili Malgin a Knak.
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
