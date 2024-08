Progres Hockovej? Verím, že sa zaradí do užšej svetovej špičky, vraví tréner

PARÍŽ. Tréner Juraj Sedlák bol po vystúpení slovenskej strelkyne Vanesy Hockovej veľmi spokojný. Jeho zverenka obsadila na OH v Paríži 4. miesto v skeete žien, hoci finále odštartovala výborne. Na piatej pozícii však prišlo jej prvé a rozhodujúce zaváhanie, keď netrafila troch zo štyroch "holubov". Sedlák uviedol, že čoskoro by sa mohla predrať medzi absolútnu svetovú špičku. Stres dokázala zvládnuť Hockovej nevyšiel podľa predstáv prvý deň kvalifikácie. V prvých dvoch položkách urobila zhodne jednu chybu. V tretej jej nevyšli výstrely číslo 23. a 24.

V nedeľu však trafila všetkých 50 terčov a posunula sa do finále.

"Aj kvalifikáciu a aj finále hodnotím pozitívne. Išli sme do finále zo štvrtého miesta, skončili sme na štvrtom. Po prvej desiatke sme mali šancu posunúť sa trošku vyššie, len bohužiaľ, prišla tá nešťastná položka. Spravili sme tri chyby, ale to sa stáva, je to finále. Ja som spokojný. Myslím si, že aj Vanesa by mala byť, aj keď ju to určite vo vnútri mrzí. Keď ste vo finále, tak máte ambíciu získať medailu," uviedol Sedlák.

Slovenská strelkyňa po pretekoch uviedla, že nepociťovala žiadny stres, hoci na olympiáde strieľala po prvý raz. Potvrdil to aj jej tréner: "Ona je v tomto taká zvláštna a myslím to v pozitívnom slova zmysle. Lebo ona keď si niečo zaumieni, vie to nejakým spôsobom spracovať do reality. Myslím, že trochu stresu určite mala, to sa jednoducho nedá strieľať úplne v pokoji, ale dôležité je, že to vedela zvládnuť. Strieľala veľmi plynulo, technicky veľmi dobre a to svedčí o tom, že to má zvládnuté." Pred sebou má najlepšie roky Po 16 výstrele vo finále mala plný počet bodov a viedla.

"Už som videl dve Slovenky na stupňoch víťazov. Ale tento šport vás rýchlo vylieči. Ale určite sme uspeli, i keď medaila by bola bonbónik. Ale niekedy sa stane v tomto športe, že človeka vypne, vypne mu pozornosť. Je možné, že takéto niečo sa udialo. My sme od stanovíšť ďaleko, nevidíme to presne, ale bolo to celkom dosť pomalé, takže je možné, že zareagovala neskôr. Tam stačí ozaj desatina sekundy a môže byť problém."

Na snímke je Juraj Sedlák, tréner slovenskej strelkyne Vanesy Hockovej. (Autor: TASR)

Hocková má 24 rokov a pred sebou ešte najlepšie roky kariéry. Jej trénera teší, že má na Slovensku silnú konkurenciu. "Vanesa sa za tieto uplynulé dva roky posunula veľmi vysoko. Aj osobnostne, aj technicky. Pokiaľ bude pracovať takým spôsobom ako pracuje dnes, tak verím, že sa zaradí do užšej svetovej špičky. Ale nebude to mať jednoduché, pretože na Slovensku má okolo seba veľmi výrazné talenty, vyrastá nám veľmi silná generácia ďalšieho ženského tímu." Práve Hocková si ako prvá skeetárka vybojovala olympijskú miestenku, až po nej potvrdila účasť na OH aj Danka Barteková.