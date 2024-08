Je to asi tvoje, vravel víťaz stovky súperovi. Lyles chce po tesnom triumfe viac

Okrem 100 m, 200 m a 4x100 m by rád bežal aj rozbeh štafety 4x400 m, čo je však v rukách amerických trénerov.

Lyles má zálusk v Paríži minimálne zopakovať zlaté treble, ktoré predviedol pred rokom na MS v Budapešti. Avizoval však, že by chcel získať štyri zlaté medaily.

Jeho sen sa však mohol rýchlo rozplynúť. Lyles sa síce už v maďarskej metropole zbavil nálepky primárne dvojstovkára, no ako líder svetových tabuliek stovky prišiel na olympiádu Jamajčan Kishane Thompson.

Na čas Thompsona z Kingstonu 9,77 to však stále nestačilo. Jamajčan vo svojom prvom veľkom finále kariéry potvrdil svoju kvalitu, Lylesovi však podľahol o päť tisícin sekundy.

Rozhodla možno neskúsenosť Jamajčana, Thompson sa v štvrtej dráhe držal vpredu, no Lyles sa v siedmej na šachovnici lepšie predklonil.

"Nemyslel som si, že som to stihol. Dokonca som v cieli povedal Kishanemu, že je to asi tvoje. Potom však vyskočilo moje meno na prvom mieste a to bolo úžasné," priznal po pretekoch Lyles.