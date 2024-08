Gajanová verila, že rekord má v nohách: Chcela som, aby patril ďalšej Gabriele

"Som spokojná so svojím výkonom. Bežalo sa rýchlo, beh bol naozaj veľmi kvalitný. Z nášho behu sa postupovalo vlastne aj na časy, mne to teda ušlo finále o pár miest.

"Vedela som, že je už nejaký ten rok platný. Keď som ešte trénovala v Martine, tak som si myslela, že rekord patrí vtedy najlepšej slovenskej osemstovkárke Lucii Klocovej. Takže ja som vedela, že rekord by som chcela niekedy pokoriť už aj skrz toho, že ho držala moja menovkyňa a chcela som, aby patril ďalšej Gabriele.

Verila som, že by to mohlo byť v mojich silách a že keď sa všetko správne stretne, tak by to mohlo vyjsť. Preteky boli naozaj rýchle a ja som sa snažila držať tempa," dodala Gajanová.

Po júnovom zisku striebra na ME tak 24-ročná bežkyňa zaznamenala svoj ďalší výrazný výsledok.

"Myslím, že si to uvedomím neskôr, keď to všetko na mňa doľahne. Aj čo sa týka striebra z ME, pretože to som tiež ešte nemala úplne až taký priestor vstrebať, lebo som sa potrebovala hneď pripravovať na olympijské hry. Takže myslím si, že keď si po sezóne sadneme s trénerom a budeme hodnotiť sezónu, tak potom si to všetko uvedomím."