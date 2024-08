Gajanovej disciplínu suverénne ovládla Britka, päťtisícku poznačila kontroverzia

Ženy:

800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V.Brit.) 1:56,72 min, 2. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,15, 3. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,42, 4. Shafiqua Maloneyová (Sv. Vinc. a Gren.) 1:57,66, 5. Renelle Lamotová (Fr.) 1:58,19, 6. Worknesh Meselová (Et.) 1:58,28, 7. Juliette Whittakerová (USA) 1:58,50, 8. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:58,79

5000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:28,56 min, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 14:30,61, 3. Nadia Battoclettiová (Tal.) 14:31,64, 4. Margaret Kipkemboiová (Keňa) 14:32,23, 5. Ejgayehu Tayeová (Et.) 14:32,98, 6. Medina Eisová (Et.) 14:35,43, 7. Karoline Bjerkeliová Grövdalová (Nór.) 14:43,21, 8. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:45,21, 9. Karissa Schweizerová (USA) 14:45,57, 10. Elise Crannyová (USA) 14:48,06

hod diskom: 1. Valarie Allmanová (USA) 69,50 m, 2. Feng Pin (Čína) 67,51 (druhý pokus: 67,25), 3. Sandra Elkasevičová (Chor.) 67,51 (64,25), 4. Marike Steinackerová (Nem.) 65,37, 5. Vanessa Kamgová (Švéd.) 65,05, 6. Claudine Vitová (Nem.) 63,62, 7. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 63,35, 8. Daisy Osakuová (Tal.) 63,11, 9. Irina Rodriguesová (Port.) 61,19, 10. Kristin Pudenzová (Nem.) 60,38