Povzbudzoval ho celý štadión i súperi. Lietajúci Švéd predviedol dokonalý pokus

PARÍŽ. Po prvom skoku vo finále na OH 2024 v Paríži ukázal súperom, aké sú jeho rezervy. Armand Duplantis, prezývaný Mondo, posúva skoky o žrdi do nových výšin.

„Konečne sa do toho trafil. Bol to dokonalý pokus,“ chválili televízni komentátori.

Vyšlo mu to na tretí pokus. So Švédom oslavovali aj jeho súperi.

„Pravdepodobne som potreboval len trochu viac priľnavosti, trochu viac hĺbky. Je to veľmi ťažké a vyžaduje to odo mňa, aby som bol takmer dokonalý, aby som utvoril svetový rekord.

„Viem, že vždy, keď vstúpim na dráhu, mal by som byť najlepší, pretože taký som skokan. Nemyslím si, že by to malo byť inak i v Paríži. Myslím, že by som mal byť chlap, ktorý skáče najvyššie,“ uviedol pre CGTN Sports scene.

Rekordná mládežnícka kariéra

Ako malý chlapec skákal s metlou v izbe na gauč. Neskôr mu otec v rohu záhrady zhotovil žrdkársky sektor s doskočiskom z posteľovej peny.

Ku skoku o žrdi ho priviedol jeho otec. Američan Greg Duplantis držal americký rekord 580 cm, so žrďou skákal aj jeho dedo, pradedo a strýko. Švédska mama Helene bola národnou rekordérkou v sedemboji a reprezentantkou vo volejbale.